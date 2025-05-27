https://sarabic.ae/20250527/بوتين-يعقد-اجتماعا-لمجلس-الإشراف-على-روسيا---أرض-الفرص-1101012769.html

بوتين: النخب الحاكمة في بعض الدول الغربية تحول حرية الشعوب إلى زينة

بوتين: النخب الحاكمة في بعض الدول الغربية تحول حرية الشعوب إلى زينة

سبوتنيك عربي

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الثلاثاء، أن النخب الحاكمة في بعض الدول الغربية تحوّل الحرية والديمقراطية وحقوق الإنسان إلى زينة. 27.05.2025, سبوتنيك عربي

2025-05-27T11:18+0000

2025-05-27T11:18+0000

2025-05-27T12:43+0000

روسيا

أخبار روسيا اليوم

فلاديمير بوتين

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وقال بوتين خلال اجتماع مجلس الإشراف على منظمة "روسيا - بلد الفرص": "يتزايد عدد الممثلين الأجانب، على الرغم من الحملة الإعلامية التي شنت ضدنا، وربما بفضلها، يتزايد. إنهم يشاطروننا وجهات نظرنا ويواجهون حقيقة مفادها أن ما يسمى بالنخب الحاكمة في بعض الدول الغربية تحوّل الحرية والديمقراطية وحقوق الإنسان والفرص إلى زينة، وتتجاهل في الواقع رأي المجتمع".وأكد بوتين أن أكثر من 25 مليون شخص شاركوا في البرامج المختلفة لمنصة "روسيا - بلد الفرص"، قائلا: "خلال هذه الفترة، انضم أكثر من 25 مليون شخص إلى برامج مختلفة على هذه المنصة. حجم هذا العدد كبير جدًا".وأشار بوتين إلى أن كثيرين يرون في روسيا معقلا للقيم التقليدية، وهذه الأفكار يتم تبنيها في العديد من البلدان، وهو أمر مشجع.وأشار بوتين إلى أهمية التعبئة الداخلية للروس في الوضع الذي تجد روسيا نفسها فيه حاليا.وأكد بوتين أن روسيا تتمتع بخبرة جيدة في مجال الروبوتات، ولكن هناك حاجة إلى بذل المزيد من الجهود في هذا المجال.ويعقد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الثلاثاء، اجتماعا لمجلس الإشراف على منصة "روسيا - بلد الفرص".بوتين: الاقتصاد الروسي يظهر استقرارا وتطورا بفضل جهود قطاع الأعمالبوتين: جميع عمليات التجارة الخارجية تقريبا بين روسيا والصين بالروبل واليوان

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بوتين يعقد اجتماعًا لمجلس الإشراف على "روسيا - أرض الفرص" سبوتنيك عربي بوتين يعقد اجتماعًا لمجلس الإشراف على "روسيا - أرض الفرص" 2025-05-27T11:18+0000 true PT84M31S

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