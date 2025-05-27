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نبض افريقيا
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خبير: اعتراف بعض الدول بفلسطين ليس كافيا
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هل يعبر استقرار سعر صرف الدولار أمام الجنيه عن وضع الاقتصاد في مصر
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https://sarabic.ae/20250527/تدخل-بطولي-ينقذ-طفلتين-من-الغرق-في-المغرب-فيديو----1101016781.html
موقف بطولي ينقذ طفلتين من الغرق في المغرب... فيديو
موقف بطولي ينقذ طفلتين من الغرق في المغرب... فيديو
سبوتنيك عربي
تداول رواد مواقع التواصل الاجماعي مشهدا مؤثرا يعكس الشجاعة والتفاني، عندما اندفع اثنان من رجال الأمن بكل شجاعة لإنقاذ طفلتين كانتا تصارعان أمواج البحر القوية،... 27.05.2025, سبوتنيك عربي
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ويظهر في الفيديو رجلا الأمن وهما يقفزان إلى المياه بلباسهما الرسمي متحدّين التيار القوي دون تردد، لإنقاذ طفلتين كانتا على وشك الغرق.ووصف رواد مواقع التواصل الاجتماعي المشهد بالبطولي، معربين عن تقديرهم لتضحية رجال الأمن وتفانيهم في حماية الأرواح."نافورة من الجحيم" ترتفع 300 متر في قلب هاواي... فيديو"مشهد مرعب"... بركان ينفث رماده في روسيا... فيديو
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موقف بطولي ينقذ طفلتين من الغرق في المغرب... فيديو

12:38 GMT 27.05.2025 (تم التحديث: 13:17 GMT 27.05.2025)
© xتدخل بطولي ينقذ طفلتين من الغرق في المغرب
تدخل بطولي ينقذ طفلتين من الغرق في المغرب - سبوتنيك عربي, 1920, 27.05.2025
© x
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تداول رواد مواقع التواصل الاجماعي مشهدا مؤثرا يعكس الشجاعة والتفاني، عندما اندفع اثنان من رجال الأمن بكل شجاعة لإنقاذ طفلتين كانتا تصارعان أمواج البحر القوية، على شاطئ مارتيل في المغرب.
ويظهر في الفيديو رجلا الأمن وهما يقفزان إلى المياه بلباسهما الرسمي متحدّين التيار القوي دون تردد، لإنقاذ طفلتين كانتا على وشك الغرق.
ووصف رواد مواقع التواصل الاجتماعي المشهد بالبطولي، معربين عن تقديرهم لتضحية رجال الأمن وتفانيهم في حماية الأرواح.
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