https://sarabic.ae/20250527/نافورة-من-الجحيم-ترتفع-300-متر-في-قلب-هاواي-فيديو---1101006881.html
"نافورة من الجحيم" ترتفع 300 متر في قلب هاواي... فيديو
"نافورة من الجحيم" ترتفع 300 متر في قلب هاواي... فيديو
سبوتنيك عربي
انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لثوران بركان في هاواي وهو يطلق نافورة من الحمم البركانية وصلت إلى 300 متر. 27.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-27T08:29+0000
2025-05-27T08:29+0000
2025-05-27T08:29+0000
مجتمع
نادي الفيديو
بركان
جزر هاواي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/05/1b/1101006526_0:0:554:312_1920x0_80_0_0_55b2c758a0ec829c8cb36910fd3252e3.png
ارتفعت نافورة من الحمم البركانية بعلو مذهل بلغ 300 متر من فوهة بركان كيلاويا، الذي بدأ ثورانه المتقطع في 23 ديسمبر/ كانون الأول، في مشهد مهيب.ويذكر أن بركان كيلاويا يعتبر حاليًا من أكثر البراكين نشاطاً على وجه الأرض. وهو أحد البراكين الخمسة التي تتألف منها جزر هاواي التابعة للولايات المتحدة في وسط المحيط الهادي."مشهد مرعب"... بركان ينفث رماده في روسيا... فيديو"نوافير من الحمم"... مشهد مخيف لثوران بركان في هاواي... فيديو
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/05/1b/1101006526_56:0:515:344_1920x0_80_0_0_0ede1bba03bab6fbb530c5b9e242426b.png
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
نادي الفيديو, بركان, جزر هاواي
نادي الفيديو, بركان, جزر هاواي
"نافورة من الجحيم" ترتفع 300 متر في قلب هاواي... فيديو
انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لثوران بركان في هاواي وهو يطلق نافورة من الحمم البركانية وصلت إلى 300 متر.
ارتفعت نافورة من الحمم البركانية بعلو مذهل بلغ 300 متر من فوهة بركان كيلاويا، الذي بدأ ثورانه المتقطع في 23 ديسمبر/ كانون الأول، في مشهد مهيب.
ويذكر أن بركان كيلاويا يعتبر حاليًا من أكثر البراكين نشاطاً على وجه الأرض. وهو أحد البراكين الخمسة التي تتألف منها جزر هاواي التابعة للولايات المتحدة في وسط المحيط الهادي.