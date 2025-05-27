ترامب: تكلفة انضمام كندا لـ "القبة الذهبية" 61 مليار دولار

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
08:17 GMT
18 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
08:34 GMT
20 د
لقاء سبوتنيك
الحكومة السودانية الجديدة أمام تحديات كبيرة وسط تباين سياسي حول تشكيلها
09:03 GMT
56 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
10:29 GMT
31 د
نبض افريقيا
اجتماع تحضيري للقمة الأفريقية الأوروبية في بروكسل بغياب دول الساحل
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الكافيين بين المتعة والخطورة
11:49 GMT
11 د
بيارق النصر
الاتحاد السوفياتي وتحديات إعادة الاعمار
12:03 GMT
28 د
مساحة حرة
ما العوامل التي جعلت مدنا عربية على رأس قائمة أسواق العمل الأكثر تنافسية بالعالم؟
12:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل العلوم الفضائية العربية: أهداف وتحديات
16:03 GMT
27 د
صدى الحياة
الميراث والهبة في القوانين العربية
16:30 GMT
30 د
بلا قيود
خبير: اعتراف بعض الدول بفلسطين ليس كافيا
17:00 GMT
59 د
مساحة حرة
هل يعبر استقرار سعر صرف الدولار أمام الجنيه عن وضع الاقتصاد في مصر
18:00 GMT
30 د
الإنسان والثقافة
هل ألهمت روايات دوستويوفسكي في نشأة أدب الديستوبيا في روسيا ؟
18:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:29 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
مرور 210 أعوام على ميلاد الأديب الروسي ميخائيل ليرمونتوف
08:17 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
نصف سكان العالم سيعانون من السمنة خلال 12 عاما
08:47 GMT
13 د
نبض افريقيا
اجتماع تحضيري للقمة الأفريقية الأوروبية في بروكسل بغياب دول الساحل
09:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
رالي الكاهنة - المرأة التونسية على خط الانطلاق
09:49 GMT
11 د
بيارق النصر
الاتحاد السوفياتي وتحديات إعادة الاعمار
10:03 GMT
28 د
مرايا العلوم
البكتيريا متعددة الخلايا وزيادة حمضية المتجمد الشمالي
10:31 GMT
29 د
من الملعب
عودة تشابي ألونسو إلى ريال مدريد ومبابي يحصد جائزة الحذاء الذهبي الأوروبي
11:03 GMT
27 د
مساحة حرة
هل يعبر استقرار سعر صرف الدولار أمام الجنيه عن وضع الاقتصاد في مصر
11:31 GMT
29 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
12:53 GMT
7 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
16:51 GMT
9 د
بلا قيود
خبير: روسيا نجحت في بناء الفضاء الأمني الأوراسي الكبير
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
هدنة تلوح في الأفق لوقف النار في غزة
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
اقتصاد روسيا.. نمو متسارع خلال عامين يصل للمركز الرابع عالميا
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
21:00 GMT
30 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250527/ترامب-تكلفة-انضمام-كندا-لـ-القبة-الذهبية-61-مليار-دولار-1101039879.html
ترامب: تكلفة انضمام كندا لـ "القبة الذهبية" 61 مليار دولار
ترامب: تكلفة انضمام كندا لـ "القبة الذهبية" 61 مليار دولار
سبوتنيك عربي
عرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على كندا الانضمام للولايات المتحدة الأمريكية مقابل الاستفادة من مشروع "القبة الذهبية" الصاروخية التي ستبنيها واشنطن. 27.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-27T23:04+0000
2025-05-27T23:04+0000
العالم
أخبار العالم الآن
الولايات المتحدة الأمريكية
أخبار كندا
دونالد ترامب
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/05/1b/1101039976_0:0:1024:577_1920x0_80_0_0_595000430210bccd5df10abf25562cdc.jpg
جاء ذلك في منشور لترامب على موقع "تروث سوشيال"، مساء الثلاثاء، قال فيه إنه أبلغ كندا بأنها ستدفع 61 مليار دولار إذا أرادت الانضمام إلى نظام "القبة الذهبية" الدفاعي الأمريكي، في حال استمرت كدولة منفصلة، على حد تعبيره.وتابع: "لكن إذا قررت كندا أن تنضم إلى الولايات المتحدة الأمريكية لتصبح الولاية الأمريكية رقم 51، فإنها لن تدفع أي مبالغ مقابل حماية "القبة الذهبية".ولفت الرئيس الأمريكي إلى أن الكنديين يفكرون في هذا العرض الذي قدمه لهم.ويعد نظام "القبة الذهبية" الصاروخ مشروعا دفاعيا طموحا يروج له ترامب، ويقول إنه مستوحاة من نظام "القبة الحديدية" الإسرائيلي، الذي ساهمت واشنطن في تطويره.وبحسب ترامب، فإن "القبة الذهبية" ستكون أكثر تطورا وشمولية لتكون قادرة على صد جميع التهديدات الصاروخية، وفقا لتصوره.
https://sarabic.ae/20250520/ترامب-يعلن-إطلاق-مشروع-القبة-الذهبية-الأمريكية-1100801289.html
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/05/1b/1101039976_113:0:1024:683_1920x0_80_0_0_af622eaa298174d38539ed01e87cbc20.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
العالم, أخبار العالم الآن, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار كندا, دونالد ترامب
العالم, أخبار العالم الآن, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار كندا, دونالد ترامب

ترامب: تكلفة انضمام كندا لـ "القبة الذهبية" 61 مليار دولار

23:04 GMT 27.05.2025
© Getty Images / Chip Somodevilla / Staffالرئيس الأمريكي دونالد ترامب يتحدث عن نظام صاروخي يريد بناءه باسم "القبة الذهبية"
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يتحدث عن نظام صاروخي يريد بناءه باسم القبة الذهبية - سبوتنيك عربي, 1920, 27.05.2025
© Getty Images / Chip Somodevilla / Staff
تابعنا عبر
عرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على كندا الانضمام للولايات المتحدة الأمريكية مقابل الاستفادة من مشروع "القبة الذهبية" الصاروخية التي ستبنيها واشنطن.
جاء ذلك في منشور لترامب على موقع "تروث سوشيال"، مساء الثلاثاء، قال فيه إنه أبلغ كندا بأنها ستدفع 61 مليار دولار إذا أرادت الانضمام إلى نظام "القبة الذهبية" الدفاعي الأمريكي، في حال استمرت كدولة منفصلة، على حد تعبيره.
وتابع: "لكن إذا قررت كندا أن تنضم إلى الولايات المتحدة الأمريكية لتصبح الولاية الأمريكية رقم 51، فإنها لن تدفع أي مبالغ مقابل حماية "القبة الذهبية".
ولفت الرئيس الأمريكي إلى أن الكنديين يفكرون في هذا العرض الذي قدمه لهم.
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 20.05.2025
ترامب يعلن إطلاق مشروع "القبة الذهبية" الأمريكية
20 مايو, 20:44 GMT
ويعد نظام "القبة الذهبية" الصاروخ مشروعا دفاعيا طموحا يروج له ترامب، ويقول إنه مستوحاة من نظام "القبة الحديدية" الإسرائيلي، الذي ساهمت واشنطن في تطويره.
وبحسب ترامب، فإن "القبة الذهبية" ستكون أكثر تطورا وشمولية لتكون قادرة على صد جميع التهديدات الصاروخية، وفقا لتصوره.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала