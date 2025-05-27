https://sarabic.ae/20250527/ترامب-تكلفة-انضمام-كندا-لـ-القبة-الذهبية-61-مليار-دولار-1101039879.html
ترامب: تكلفة انضمام كندا لـ "القبة الذهبية" 61 مليار دولار
ترامب: تكلفة انضمام كندا لـ "القبة الذهبية" 61 مليار دولار
سبوتنيك عربي
عرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على كندا الانضمام للولايات المتحدة الأمريكية مقابل الاستفادة من مشروع "القبة الذهبية" الصاروخية التي ستبنيها واشنطن. 27.05.2025, سبوتنيك عربي
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جاء ذلك في منشور لترامب على موقع "تروث سوشيال"، مساء الثلاثاء، قال فيه إنه أبلغ كندا بأنها ستدفع 61 مليار دولار إذا أرادت الانضمام إلى نظام "القبة الذهبية" الدفاعي الأمريكي، في حال استمرت كدولة منفصلة، على حد تعبيره.وتابع: "لكن إذا قررت كندا أن تنضم إلى الولايات المتحدة الأمريكية لتصبح الولاية الأمريكية رقم 51، فإنها لن تدفع أي مبالغ مقابل حماية "القبة الذهبية".ولفت الرئيس الأمريكي إلى أن الكنديين يفكرون في هذا العرض الذي قدمه لهم.ويعد نظام "القبة الذهبية" الصاروخ مشروعا دفاعيا طموحا يروج له ترامب، ويقول إنه مستوحاة من نظام "القبة الحديدية" الإسرائيلي، الذي ساهمت واشنطن في تطويره.وبحسب ترامب، فإن "القبة الذهبية" ستكون أكثر تطورا وشمولية لتكون قادرة على صد جميع التهديدات الصاروخية، وفقا لتصوره.
https://sarabic.ae/20250520/ترامب-يعلن-إطلاق-مشروع-القبة-الذهبية-الأمريكية-1100801289.html
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العالم, أخبار العالم الآن, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار كندا, دونالد ترامب
العالم, أخبار العالم الآن, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار كندا, دونالد ترامب
ترامب: تكلفة انضمام كندا لـ "القبة الذهبية" 61 مليار دولار
عرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على كندا الانضمام للولايات المتحدة الأمريكية مقابل الاستفادة من مشروع "القبة الذهبية" الصاروخية التي ستبنيها واشنطن.
جاء ذلك في منشور لترامب على موقع "تروث سوشيال"، مساء الثلاثاء، قال فيه إنه أبلغ كندا بأنها ستدفع 61 مليار دولار إذا أرادت الانضمام إلى نظام "القبة الذهبية" الدفاعي الأمريكي، في حال استمرت كدولة منفصلة، على حد تعبيره.
وتابع: "لكن إذا قررت كندا أن تنضم إلى الولايات المتحدة الأمريكية لتصبح الولاية الأمريكية رقم 51، فإنها لن تدفع أي مبالغ مقابل حماية "القبة الذهبية
".
ولفت الرئيس الأمريكي إلى أن الكنديين يفكرون في هذا العرض الذي قدمه لهم.
ويعد نظام "القبة الذهبية" الصاروخ مشروعا دفاعيا طموحا يروج له ترامب، ويقول إنه مستوحاة من نظام "القبة الحديدية" الإسرائيلي
، الذي ساهمت واشنطن في تطويره.
وبحسب ترامب، فإن "القبة الذهبية" ستكون أكثر تطورا وشمولية لتكون قادرة على صد جميع التهديدات الصاروخية، وفقا لتصوره.