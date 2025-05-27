https://sarabic.ae/20250527/خطوة-تفصل-بين-الموت-والحياة-لعامل-بلحظة-انفجار-مصنع-فيديو----1101025104.html
خطوة تفصل بين الموت والحياة لعامل بلحظة انفجار مصنع... فيديو
خطوة تفصل بين الموت والحياة لعامل بلحظة انفجار مصنع... فيديو
سبوتنيك عربي
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي لحظة انفجار هائل في مصنع شركة في الصين أدى إلى تصاعد سحابة دخان رمادية وبرتقالية كثيفة وتسبب في أضرار بالمباني المجاورة، بما... 27.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-27T13:38+0000
2025-05-27T13:38+0000
2025-05-27T13:38+0000
مجتمع
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ويُظهر في الفيديو لحظة انفجار المصنع، حيث قفز عامل من ناقلة عملاقة قبل ثانية واحدة فقط من تحولها إلى كرة لهب ضخمة.وذكر تلفزيون الصين المركزي أن انفجارا وقع في مصنع للكيماويات في مقاطعة شاندونغ شرقي الصين أسفر عن مقتل 5 أشخاص وفقدان 6 آخرين.موقف بطولي ينقذ طفلتين من الغرق في المغرب... فيديو"مشهد مرعب"... بركان ينفث رماده في روسيا... فيديو
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
نادي الفيديو
خطوة تفصل بين الموت والحياة لعامل بلحظة انفجار مصنع... فيديو
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي لحظة انفجار هائل في مصنع شركة في الصين أدى إلى تصاعد سحابة دخان رمادية وبرتقالية كثيفة وتسبب في أضرار بالمباني المجاورة، بما في ذلك تحطم نوافذ.
ويُظهر في الفيديو لحظة انفجار المصنع، حيث قفز عامل من ناقلة عملاقة قبل ثانية واحدة فقط من تحولها إلى كرة لهب ضخمة.
وذكر تلفزيون الصين المركزي أن انفجارا وقع في مصنع للكيماويات في مقاطعة شاندونغ شرقي الصين أسفر عن مقتل 5 أشخاص وفقدان 6 آخرين.