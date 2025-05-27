https://sarabic.ae/20250527/دراسة-موت-الفجأة-يهدد-حياة-لاعبي-كمال-الأجسام-لهذا-السبب-1101017927.html

دراسة: "موت الفجأة" يهدد حياة لاعبي كمال الأجسام لهذا السبب

دراسة: "موت الفجأة" يهدد حياة لاعبي كمال الأجسام لهذا السبب

سبوتنيك عربي

شكل عام 2021 عاما مأساويا لعالم كمال الأجسام، فقد توفي أكثر من عشرين رياضيا محترفا فجأة، خلال 12 شهرا، ما تصدّر عناوين الصحف العالمية. 27.05.2025, سبوتنيك عربي

2025-05-27T12:54+0000

2025-05-27T12:54+0000

2025-05-27T12:54+0000

مجتمع

الصحة

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وكان أصغرهم يبلغ من العمر 27 عاما، إذ تشير مجموعة كبيرة من الأبحاث اليوم إلى أن الرياضيين النخبة يميلون إلى العيش لفترة أطول من بقية الناس، إلا أن موجة الوفيات المبكرة بين لاعبي كمال الأجسام في السنوات الأخيرة، أثارت تساؤلات حول سلامة هذه الرياضة تحديدًا.وتعدّ دراسة حديثة، أجراها باحثون في جامعة بادوفا في إيطاليا، أول دراسة تبحث في خطر الموت المفاجئ بين عينة كبيرة من لاعبي كمال الأجسام الذكور، حيث تسلّط النتائج الضوء على ظاهرة مقلقة، يقول الباحثون إنه لم يعد بإمكان الرياضيين أو الجمعيات الطبية أو المنظمات الرياضية تجاهلها.وذكرت مجلة "ساينس أليرت"، الناقلة للدراسة، أن بعض هذه الوفيات ناجمة عن المنشطات أو العقاقير المحسّنة للأداء، بينما نتجت حالات أخرى عن حوادث مرورية أو جرائم قتل أو انتحار.ويعدّ هذا خطرا مطلقا منخفضا للاعبي كمال الأجسام عموما؛ إلا أنه ليس كذلك بالنسبة للمحترفين، فقد وجد أن خطر إصابتهم بقصور القلب المفاجئ أعلى بأكثر من 14 مرة من خطر الرياضيين الهواة، مما يشير إلى أنه كلما ازدادت جدية هذه الرياضة، زادت خطورتها بشكل كبير.وعند النظر فقط إلى لاعبي كمال الأجسام الذين شاركوا في أعلى مسابقة دولية لكمال الأجسام تصنيفًا في العالم (مستر أولمبيا المفتوحة)، وجد الباحثون معدل وفيات "مرتفعًا بشكل مقلق".ويخلص الفريق الدولي للمؤلفين إلى أن "البيانات الحالية مثيرة للقلق، وكافية للدعوة إلى وضع توصيات محددة للوقاية من الموت القلبي المفاجئ بين لاعبي كمال الأجسام، بما في ذلك الاستخدام المنهجي لأجهزة إزالة الرجفان الخارجية الآلية".ويقتصر هذا التحليل على نقص البيانات الموثوقة، حيث لم تتوفر عمليات تشريح سوى لحوالي 10% من حالات الوفاة القلبية المفاجئة، وهذا يعني عدم وجود تفاصيل محددة حول كيفية وأسباب وفاة العديد من هؤلاء الرياضيين.وأوضح فيكياتو: "يمكن أن تسبب هذه الأساليب ضغطا كبيرا على الجهاز القلبي الوعائي، وتزيد من خطر عدم انتظام ضربات القلب، وقد تؤدي إلى تغيرات هيكلية في القلب مع مرور الوقت".وأظهرت عمليات التشريح المتاحة المدرجة في الدراسة باستمرار سماكة البطين الأيسر وتضخم القلوب لدى لاعبي كمال الأجسام، ويتماشى هذا مع دراسة تشريح جثث سابقة، وجدت أن متوسط ​​كتلة قلب لاعبي كمال الأجسام كان أثقل بنسبة 74% تقريبًا من القيم المرجعية الطبيعية، وأن البطين الأيسر لديهم كان في المتوسط ​​أثقل بنسبة 125% من متوسط ​​كتلة قلب الرجل.الكلاب بديلا... دراسة تكشف عن سبب عزوف الغرب عن الإنجاب

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