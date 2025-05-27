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https://sarabic.ae/20250527/دراسة-موت-الفجأة-يهدد-حياة-لاعبي-كمال-الأجسام-لهذا-السبب-1101017927.html
دراسة: "موت الفجأة" يهدد حياة لاعبي كمال الأجسام لهذا السبب
دراسة: "موت الفجأة" يهدد حياة لاعبي كمال الأجسام لهذا السبب
سبوتنيك عربي
شكل عام 2021 عاما مأساويا لعالم كمال الأجسام، فقد توفي أكثر من عشرين رياضيا محترفا فجأة، خلال 12 شهرا، ما تصدّر عناوين الصحف العالمية. 27.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-27T12:54+0000
2025-05-27T12:54+0000
مجتمع
الصحة
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وكان أصغرهم يبلغ من العمر 27 عاما، إذ تشير مجموعة كبيرة من الأبحاث اليوم إلى أن الرياضيين النخبة يميلون إلى العيش لفترة أطول من بقية الناس، إلا أن موجة الوفيات المبكرة بين لاعبي كمال الأجسام في السنوات الأخيرة، أثارت تساؤلات حول سلامة هذه الرياضة تحديدًا.وتعدّ دراسة حديثة، أجراها باحثون في جامعة بادوفا في إيطاليا، أول دراسة تبحث في خطر الموت المفاجئ بين عينة كبيرة من لاعبي كمال الأجسام الذكور، حيث تسلّط النتائج الضوء على ظاهرة مقلقة، يقول الباحثون إنه لم يعد بإمكان الرياضيين أو الجمعيات الطبية أو المنظمات الرياضية تجاهلها.وذكرت مجلة "ساينس أليرت"، الناقلة للدراسة، أن بعض هذه الوفيات ناجمة عن المنشطات أو العقاقير المحسّنة للأداء، بينما نتجت حالات أخرى عن حوادث مرورية أو جرائم قتل أو انتحار.ويعدّ هذا خطرا مطلقا منخفضا للاعبي كمال الأجسام عموما؛ إلا أنه ليس كذلك بالنسبة للمحترفين، فقد وجد أن خطر إصابتهم بقصور القلب المفاجئ أعلى بأكثر من 14 مرة من خطر الرياضيين الهواة، مما يشير إلى أنه كلما ازدادت جدية هذه الرياضة، زادت خطورتها بشكل كبير.وعند النظر فقط إلى لاعبي كمال الأجسام الذين شاركوا في أعلى مسابقة دولية لكمال الأجسام تصنيفًا في العالم (مستر أولمبيا المفتوحة)، وجد الباحثون معدل وفيات "مرتفعًا بشكل مقلق".ويخلص الفريق الدولي للمؤلفين إلى أن "البيانات الحالية مثيرة للقلق، وكافية للدعوة إلى وضع توصيات محددة للوقاية من الموت القلبي المفاجئ بين لاعبي كمال الأجسام، بما في ذلك الاستخدام المنهجي لأجهزة إزالة الرجفان الخارجية الآلية".ويقتصر هذا التحليل على نقص البيانات الموثوقة، حيث لم تتوفر عمليات تشريح سوى لحوالي 10% من حالات الوفاة القلبية المفاجئة، وهذا يعني عدم وجود تفاصيل محددة حول كيفية وأسباب وفاة العديد من هؤلاء الرياضيين.وأوضح فيكياتو: "يمكن أن تسبب هذه الأساليب ضغطا كبيرا على الجهاز القلبي الوعائي، وتزيد من خطر عدم انتظام ضربات القلب، وقد تؤدي إلى تغيرات هيكلية في القلب مع مرور الوقت".وأظهرت عمليات التشريح المتاحة المدرجة في الدراسة باستمرار سماكة البطين الأيسر وتضخم القلوب لدى لاعبي كمال الأجسام، ويتماشى هذا مع دراسة تشريح جثث سابقة، وجدت أن متوسط ​​كتلة قلب لاعبي كمال الأجسام كان أثقل بنسبة 74% تقريبًا من القيم المرجعية الطبيعية، وأن البطين الأيسر لديهم كان في المتوسط ​​أثقل بنسبة 125% من متوسط ​​كتلة قلب الرجل.الكلاب بديلا... دراسة تكشف عن سبب عزوف الغرب عن الإنجاب
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الصحة
الصحة

دراسة: "موت الفجأة" يهدد حياة لاعبي كمال الأجسام لهذا السبب

12:54 GMT 27.05.2025
© AFP 2023 / RAUL ARBOLEDAكمال الأجسام
كمال الأجسام - سبوتنيك عربي, 1920, 27.05.2025
© AFP 2023 / RAUL ARBOLEDA
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شكل عام 2021 عاما مأساويا لعالم كمال الأجسام، فقد توفي أكثر من عشرين رياضيا محترفا فجأة، خلال 12 شهرا، ما تصدّر عناوين الصحف العالمية.
وكان أصغرهم يبلغ من العمر 27 عاما، إذ تشير مجموعة كبيرة من الأبحاث اليوم إلى أن الرياضيين النخبة يميلون إلى العيش لفترة أطول من بقية الناس، إلا أن موجة الوفيات المبكرة بين لاعبي كمال الأجسام في السنوات الأخيرة، أثارت تساؤلات حول سلامة هذه الرياضة تحديدًا.
وتعدّ دراسة حديثة، أجراها باحثون في جامعة بادوفا في إيطاليا، أول دراسة تبحث في خطر الموت المفاجئ بين عينة كبيرة من لاعبي كمال الأجسام الذكور، حيث تسلّط النتائج الضوء على ظاهرة مقلقة، يقول الباحثون إنه لم يعد بإمكان الرياضيين أو الجمعيات الطبية أو المنظمات الرياضية تجاهلها.
وتتبع التحليل أكثر من 20000 لاعب كمال أجسام على مدى 8 سنوات في المتوسط، وخلال هذه الفترة سُجلت 73 حالة وفاة مفاجئة بمتوسط ​​عمر 42 عاما.
وذكرت مجلة "ساينس أليرت"، الناقلة للدراسة، أن بعض هذه الوفيات ناجمة عن المنشطات أو العقاقير المحسّنة للأداء، بينما نتجت حالات أخرى عن حوادث مرورية أو جرائم قتل أو انتحار.
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إلا أن السبب الأكثر شيوعًا للوفاة كان قصور القلب المفاجئ، بما في ذلك 46 حالة.
ويعدّ هذا خطرا مطلقا منخفضا للاعبي كمال الأجسام عموما؛ إلا أنه ليس كذلك بالنسبة للمحترفين، فقد وجد أن خطر إصابتهم بقصور القلب المفاجئ أعلى بأكثر من 14 مرة من خطر الرياضيين الهواة، مما يشير إلى أنه كلما ازدادت جدية هذه الرياضة، زادت خطورتها بشكل كبير.
وعند النظر فقط إلى لاعبي كمال الأجسام الذين شاركوا في أعلى مسابقة دولية لكمال الأجسام تصنيفًا في العالم (مستر أولمبيا المفتوحة)، وجد الباحثون معدل وفيات "مرتفعًا بشكل مقلق".
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من بين 100 متسابق من النخبة شاركوا في المسابقة على مر السنين، توفي 7 منهم لأسباب مفاجئة، وأكثر من ذلك، كانت خمس من هذه الوفيات حالات وفاة قلبية مفاجئة، أو حالات مؤكدة، بمتوسط ​​عمر 36 عامًا فقط.
ويخلص الفريق الدولي للمؤلفين إلى أن "البيانات الحالية مثيرة للقلق، وكافية للدعوة إلى وضع توصيات محددة للوقاية من الموت القلبي المفاجئ بين لاعبي كمال الأجسام، بما في ذلك الاستخدام المنهجي لأجهزة إزالة الرجفان الخارجية الآلية".
ويقتصر هذا التحليل على نقص البيانات الموثوقة، حيث لم تتوفر عمليات تشريح سوى لحوالي 10% من حالات الوفاة القلبية المفاجئة، وهذا يعني عدم وجود تفاصيل محددة حول كيفية وأسباب وفاة العديد من هؤلاء الرياضيين.
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مع ذلك، يشتبه مؤلفو الدراسة، بقيادة الباحث في الطب الرياضي ماركو فيكياتو من جامعة بادوفا، في أن التدريب الشاق، والأنظمة الغذائية الصارمة، وتعاطي العقاقير المحسنة للأداء بشكل متكرر، تعرِض صحة القلب لدى لاعبي كمال الأجسام المحترفين رفيعي المستوى للخطر.
وأوضح فيكياتو: "يمكن أن تسبب هذه الأساليب ضغطا كبيرا على الجهاز القلبي الوعائي، وتزيد من خطر عدم انتظام ضربات القلب، وقد تؤدي إلى تغيرات هيكلية في القلب مع مرور الوقت".
وأظهرت عمليات التشريح المتاحة المدرجة في الدراسة باستمرار سماكة البطين الأيسر وتضخم القلوب لدى لاعبي كمال الأجسام، ويتماشى هذا مع دراسة تشريح جثث سابقة، وجدت أن متوسط ​​كتلة قلب لاعبي كمال الأجسام كان أثقل بنسبة 74% تقريبًا من القيم المرجعية الطبيعية، وأن البطين الأيسر لديهم كان في المتوسط ​​أثقل بنسبة 125% من متوسط ​​كتلة قلب الرجل.
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