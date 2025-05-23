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https://sarabic.ae/20250523/هل-تستيقظ-قبل-رنين-المنبه-الأمر-أخطر-مما-تعتقد-1100889897.html
هل تستيقظ قبل رنين المنبه... الأمر أخطر مما تعتقد
هل تستيقظ قبل رنين المنبه... الأمر أخطر مما تعتقد
سبوتنيك عربي
حذر خبير طبي من أن الاستيقاظ قبل رنين المنبه، قد يكون علامة على إصابة الشخص بحالة مرضية تؤثر على الهرمونات، وتؤدي إلى مشاكل قلبية قاتلة. 23.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-23T10:18+0000
2025-05-23T10:18+0000
الاستيقاظ باكرا
الصحة
منبه
مشاكل صحية
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وأوضح الاختصاصي في اضطرابات الهرمونات، الدكتور غوراف أغاروال، أن "الاستيقاظ المفاجئ قبل رنين المنبه قد يكون علامة على الإصابة بحالة مرضية تؤثر على الهرمونات وتزيد من مخاطر مشاكل القلب المميتة".وأكدت أن "هذه ليست سوى بداية المشكلة، فالأعراض قد تتطور لتشمل تساقط الشعر، وجفاف العينين، وتورما في الرقبة، وقلقا غير مبرر، وفقدانا مفاجئا للوزن".وبحسب اَرتيس، تكمن وراء هذه الأعراض الظاهرة "مخاطر أكبر تهدد الحياة ذاتها، خصوصا أن إهمال العلاج قد يؤدي إلى هشاشة العظام، وعدم انتظام ضربات القلب الذي قد يتطور إلى فشل قلبي قاتل".ولفتت إلى أنه "تزداد الخطورة عند النساء الحوامل، حيث يرتفع خطر الإجهاض والولادة المبكرة بشكل ملحوظ".وقد يسبب مرض جريفز أيضا مشاكل في العين، مثل جحوظ العينين، وازدواج الرؤية، وتهيج العين، ويزيد الاستعداد الوراثي، والعوامل البيئية مثل التدخين، من خطر الإصابة، ولكنه أكثر شيوعاً لدى النساء فوق سن الثلاثين.
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الاستيقاظ باكرا, الصحة, منبه, مشاكل صحية
الاستيقاظ باكرا, الصحة, منبه, مشاكل صحية

هل تستيقظ قبل رنين المنبه... الأمر أخطر مما تعتقد

10:18 GMT 23.05.2025
© flickr.com / American Center for Biological Medicine / Top Recommendations to Combat Insomniaالأرق، السهر، النوم
الأرق، السهر، النوم - سبوتنيك عربي, 1920, 23.05.2025
© flickr.com / American Center for Biological Medicine / Top Recommendations to Combat Insomnia
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حذر خبير طبي من أن الاستيقاظ قبل رنين المنبه، قد يكون علامة على إصابة الشخص بحالة مرضية تؤثر على الهرمونات، وتؤدي إلى مشاكل قلبية قاتلة.
وأوضح الاختصاصي في اضطرابات الهرمونات، الدكتور غوراف أغاروال، أن "الاستيقاظ المفاجئ قبل رنين المنبه قد يكون علامة على الإصابة بحالة مرضية تؤثر على الهرمونات وتزيد من مخاطر مشاكل القلب المميتة".
وبحسب وسائل إعلام، أشار أغاروال إلى أن "ذلك قد يكون أكثر من مجرد إزعاج عابر، بل قد يكون إشارة إلى حالة خطيرة من فرط نشاط الغدة الدرقية"، مشيرا إلى أن "هذه الحالة التي تصيب نحو 1% من السكان، تدفع الجسم لإفراز كميات مفرطة من الهرمونات المنبهة، ما يخلق حالة من اليقظة المزعجة في ساعات الفجر الأولى".
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بدورها، قالت نائبة رئيس جمعية النوم الخيرية والمستشارة في شؤون النوم ليزا آرتيس: "عندما تخرج الغدة الدرقية عن السيطرة، يختل توازن الاستجابة للتوتر في الجسم، ما يدفعك للاستيقاظ مبكرا مع شعور بعدم الراحة".
وأكدت أن "هذه ليست سوى بداية المشكلة، فالأعراض قد تتطور لتشمل تساقط الشعر، وجفاف العينين، وتورما في الرقبة، وقلقا غير مبرر، وفقدانا مفاجئا للوزن".
وبحسب اَرتيس، تكمن وراء هذه الأعراض الظاهرة "مخاطر أكبر تهدد الحياة ذاتها، خصوصا أن إهمال العلاج قد يؤدي إلى هشاشة العظام، وعدم انتظام ضربات القلب الذي قد يتطور إلى فشل قلبي قاتل".
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ولفتت إلى أنه "تزداد الخطورة عند النساء الحوامل، حيث يرتفع خطر الإجهاض والولادة المبكرة بشكل ملحوظ".
وأحد الأسباب الشائعة لفرط نشاط الغدة الدرقية هو مرض المناعة الذاتية "داء جريفز"، والذي يحدث عندما تتسبب زيادة البروتينات المقاتلة في إنتاج الغدة الدرقية لكميات كبيرة من الهرمونات.
وقد يسبب مرض جريفز أيضا مشاكل في العين، مثل جحوظ العينين، وازدواج الرؤية، وتهيج العين، ويزيد الاستعداد الوراثي، والعوامل البيئية مثل التدخين، من خطر الإصابة، ولكنه أكثر شيوعاً لدى النساء فوق سن الثلاثين.
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