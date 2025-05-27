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https://sarabic.ae/20250527/ميسي-وسواريز-يطلقان-ناديا-جديدا-في-أوروغواي-1101034036.html
ميسي وسواريز يطلقان ناديا جديدا في أوروغواي
ميسي وسواريز يطلقان ناديا جديدا في أوروغواي
سبوتنيك عربي
قام ليونيل ميسي وزميله لويس سواريز، نجمي فريق إنتر ميامي الأمريكي، بتأسيس ناد كروي جديد في أوروغواي. 27.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-27T17:01+0000
2025-05-27T17:01+0000
مجتمع
رياضة
ليونيل ميسي
ليفربول
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وأكد نجم منتخب أوروغواي لكرة القدم، لويس سواريز، عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، تأسيس نادٍ جديد يعمل عليه هو وزميله نجم وقائد المنتخب الأرجنتيني، ليونيل ميسي منذ عام 2018.يحمل النادي الجديد اسم "ديبورتيفو LSM" وسيكون مقره في أوروغواي، ومن المقرر أن يضم النادي فرقا لفئات الشباب إلى جانب فريق محترف، حيث ذكر سواريز في فيديو أرفقه على حساب النادي الجديد على "إكس"، أهدافه وراء هذا المشروع.وفور انتهاء سواريز من كلمته، جاءت كلمة ميسي في الفيديو نفسه، على أن يشترك النجم الأرجنتيني مع سواريز في بناء النادي الأوروغوياني الجديد، موضحا أن نادي ديبورتيفو LSM لن ينضم مباشرة إلى الدوري الأوروغوياني الممتاز، من المرجح أن يبدأ مشواره في دوري الدرجة الرابعة لكرة القدم المحترفة في أوروغواي.قال سواريز: "لقد تقاسمنا أنا وميسي تجارب عديدة داخل المستطيل الأخضر، لذلك هذا المشروع هو الفرصة المثالية لنشارك رؤيتنا في عالم كرة القدم خارج الملعب".ومن جانبه، قال ميسي: "أود أن أشكر سواريز على منحي هذه الفرصة، وعلى دعوته لي للانضمام إليه، ومشاركتي في هذا المشروع الذي نعمل عليه منذ سنوات، لقد تطوّر كثيرًا، وآمل أن أقدّم كل ما بوسعي لدعمه والمساهمة في نموه".يشار إلى أن شراكة سواريز وميسي في برشلونة قد بدأت بعد انتقال المهاجم الأوروغواياني إلى "البارسا" قادما من ليفربول الإنجليزي صيف 2014، حيث استمرت تلك الثنائية في برشلونة لمدة 6 مواسم حتى رحل لويس سواريز إلى فريق أتلتيكو مدريد الإسباني في 2020.التحق ميسي بصديقه وزميله سواريز في فريق إنتر ميامي الأمريكي حاليا.
https://sarabic.ae/20230928/إنتر-ميامي-يخسر-أول-ألقابه-منذ-قدوم-ميسي-1081482923.html
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رياضة, ليونيل ميسي, ليفربول
رياضة, ليونيل ميسي, ليفربول

ميسي وسواريز يطلقان ناديا جديدا في أوروغواي

17:01 GMT 27.05.2025
© x.comإنتر ميامي يتوج بلقب درع المشجعين بالدوري الأمريكي 2024
إنتر ميامي يتوج بلقب درع المشجعين بالدوري الأمريكي 2024 - سبوتنيك عربي, 1920, 27.05.2025
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قام ليونيل ميسي وزميله لويس سواريز، نجمي فريق إنتر ميامي الأمريكي، بتأسيس ناد كروي جديد في أوروغواي.
وأكد نجم منتخب أوروغواي لكرة القدم، لويس سواريز، عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، تأسيس نادٍ جديد يعمل عليه هو وزميله نجم وقائد المنتخب الأرجنتيني، ليونيل ميسي منذ عام 2018.
يحمل النادي الجديد اسم "ديبورتيفو LSM" وسيكون مقره في أوروغواي، ومن المقرر أن يضم النادي فرقا لفئات الشباب إلى جانب فريق محترف، حيث ذكر سواريز في فيديو أرفقه على حساب النادي الجديد على "إكس"، أهدافه وراء هذا المشروع.
الأرجنتيني، ليونيل ميسي، لاعب إنتر ميامي الأمريكي - سبوتنيك عربي, 1920, 28.09.2023
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إنتر ميامي يخسر أول ألقابه منذ قدوم ميسي
28 سبتمبر 2023, 11:26 GMT
وفور انتهاء سواريز من كلمته، جاءت كلمة ميسي في الفيديو نفسه، على أن يشترك النجم الأرجنتيني مع سواريز في بناء النادي الأوروغوياني الجديد، موضحا أن نادي ديبورتيفو LSM لن ينضم مباشرة إلى الدوري الأوروغوياني الممتاز، من المرجح أن يبدأ مشواره في دوري الدرجة الرابعة لكرة القدم المحترفة في أوروغواي.
قال سواريز: "لقد تقاسمنا أنا وميسي تجارب عديدة داخل المستطيل الأخضر، لذلك هذا المشروع هو الفرصة المثالية لنشارك رؤيتنا في عالم كرة القدم خارج الملعب".
ومن جانبه، قال ميسي: "أود أن أشكر سواريز على منحي هذه الفرصة، وعلى دعوته لي للانضمام إليه، ومشاركتي في هذا المشروع الذي نعمل عليه منذ سنوات، لقد تطوّر كثيرًا، وآمل أن أقدّم كل ما بوسعي لدعمه والمساهمة في نموه".
يشار إلى أن شراكة سواريز وميسي في برشلونة قد بدأت بعد انتقال المهاجم الأوروغواياني إلى "البارسا" قادما من ليفربول الإنجليزي صيف 2014، حيث استمرت تلك الثنائية في برشلونة لمدة 6 مواسم حتى رحل لويس سواريز إلى فريق أتلتيكو مدريد الإسباني في 2020.
التحق ميسي بصديقه وزميله سواريز في فريق إنتر ميامي الأمريكي حاليا.
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