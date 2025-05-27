وفد إماراتي يزور بعبدا لدراسة احتياجات لبنان

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
08:17 GMT
18 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
08:34 GMT
20 د
لقاء سبوتنيك
الحكومة السودانية الجديدة أمام تحديات كبيرة وسط تباين سياسي حول تشكيلها
09:03 GMT
56 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
10:29 GMT
31 د
نبض افريقيا
اجتماع تحضيري للقمة الأفريقية الأوروبية في بروكسل بغياب دول الساحل
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الكافيين بين المتعة والخطورة
11:49 GMT
11 د
بيارق النصر
الاتحاد السوفياتي وتحديات إعادة الاعمار
12:03 GMT
28 د
مساحة حرة
ما العوامل التي جعلت مدنا عربية على رأس قائمة أسواق العمل الأكثر تنافسية بالعالم؟
12:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل العلوم الفضائية العربية: أهداف وتحديات
16:03 GMT
27 د
صدى الحياة
الميراث والهبة في القوانين العربية
16:30 GMT
30 د
بلا قيود
خبير: اعتراف بعض الدول بفلسطين ليس كافيا
17:00 GMT
59 د
مساحة حرة
هل يعبر استقرار سعر صرف الدولار أمام الجنيه عن وضع الاقتصاد في مصر
18:00 GMT
30 د
الإنسان والثقافة
هل ألهمت روايات دوستويوفسكي في نشأة أدب الديستوبيا في روسيا ؟
18:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:29 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
مرور 210 أعوام على ميلاد الأديب الروسي ميخائيل ليرمونتوف
08:17 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
نصف سكان العالم سيعانون من السمنة خلال 12 عاما
08:47 GMT
13 د
نبض افريقيا
اجتماع تحضيري للقمة الأفريقية الأوروبية في بروكسل بغياب دول الساحل
09:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
رالي الكاهنة - المرأة التونسية على خط الانطلاق
09:49 GMT
11 د
بيارق النصر
الاتحاد السوفياتي وتحديات إعادة الاعمار
10:03 GMT
28 د
مرايا العلوم
البكتيريا متعددة الخلايا وزيادة حمضية المتجمد الشمالي
10:31 GMT
29 د
من الملعب
عودة تشابي ألونسو إلى ريال مدريد ومبابي يحصد جائزة الحذاء الذهبي الأوروبي
11:03 GMT
27 د
مساحة حرة
هل يعبر استقرار سعر صرف الدولار أمام الجنيه عن وضع الاقتصاد في مصر
11:31 GMT
29 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
12:53 GMT
7 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
16:51 GMT
9 د
بلا قيود
خبير: روسيا نجحت في بناء الفضاء الأمني الأوراسي الكبير
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
هدنة تلوح في الأفق لوقف النار في غزة
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
اقتصاد روسيا.. نمو متسارع خلال عامين يصل للمركز الرابع عالميا
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250527/وفد-إماراتي-يزور-بعبدا-لدراسة-احتياجات-لبنان-1101014468.html
وفد إماراتي يزور بعبدا لدراسة احتياجات لبنان
وفد إماراتي يزور بعبدا لدراسة احتياجات لبنان
سبوتنيك عربي
استقبل الرئيس اللبناني، جوزيف عون، اليوم الثلاثاء، وفدا إماراتيا في قصر بعبدا، حيث يستهدف الوفد بهذه الزيارة الاطلاع على حاجات الدولة اللبنانية في الوقت... 27.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-27T11:51+0000
2025-05-27T12:17+0000
العالم العربي
لبنان
أخبار لبنان
أخبار الإمارات العربية المتحدة
الأخبار
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/01/09/1096631305_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_7136ca2717454b14b8a52b6e6ceafa25.jpg
وقال عون، في بيان، إن "وجود البعثة الإماراتية في بيروت اليوم يشكّل ترجمة عملية لعمق العلاقة بين البلدين، تلك العلاقة التي تنمو يومًا بعد يوم، وهي مصدر شكر وتقدير من الشعب اللبناني بكل أطيافه".وأعرب الرئيس اللبناني عن تقديره للاهتمام الذي أبداه رئيس لدولة الإمارات العربية المتحدة محمد بن زايد بدعم لبنان، معتبرًا أن حضور الوفد الإماراتي إلى قصر بعبدا يعد ترجمةً لنتائج القمة اللبنانية-الإماراتية.وأضاف عون في بيان، أن اجتماع العمل التقني اللبناني-الإماراتي هو تأكيد أن زيارة الوفد الإماراتي إلى لبنان تشكّل امتداداً لزيارة الرئيس عون الأخيرة إلى أبو ظبي.وفي وقت سابق من الشهر الجاري، حطت في مطار رفيق الحريري الدولي في العاصمة اللبنانية بيروت، الطائرة الأولى التابعة للخطوط الجوية الإماراتية، وذلك بعد حظر استمر نحو 4 سنوات.وقالت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام: "ازدانت صالة الوصول في المطار بالورود لاستقبال الطائرة وركابها، بعد قرار الإمارات رفع الحظر عن سفر مواطنيها إلى لبنان، ابتداء من اليوم الأربعاء".وأعرب عدد من الركاب الإماراتيين لدى وصولهم إلى المطار، عن "فرحتهم بالعودة إلى لبنان بعد التغييرات التي شهدها، لا سيما بعد انتخاب رئيس جديد للجمهورية"، مؤكدين أن "حركة الوافدين من الإمارات ستشهد ازديادا خلال الأيام المقبلة".وأعلنت وزارة الخارجية الإماراتية، في 4 مايو/ أيار الجاري، عن "إلغاء قرار منع سفر مواطنيها إلى لبنان، والسماح لهم بالسفر إليها بدءاً من يوم 7 مايو2025، وذلك تنفيذا لتوجيه رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، وفي إطار تعزيز العلاقات الأخوية بين البلدين"، فيما رحبت الحكومة اللبنانية بهذا القرار، واعتبرته "دليلا على عمق العلاقة الأخوية بين البلدين".
https://sarabic.ae/20250523/ستارغيت-الإمارات-تطلق-مشروعا-لإنشاء-بنية-تحتية-متطورة-للذكاء-الاصطناعي-1100893819.html
لبنان
أخبار لبنان
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/01/09/1096631305_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_341e4fb8b33c0dbdd0755683f8883927.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
العالم العربي, لبنان, أخبار لبنان, أخبار الإمارات العربية المتحدة, الأخبار
العالم العربي, لبنان, أخبار لبنان, أخبار الإمارات العربية المتحدة, الأخبار

وفد إماراتي يزور بعبدا لدراسة احتياجات لبنان

11:51 GMT 27.05.2025 (تم التحديث: 12:17 GMT 27.05.2025)
© Sputnik . Abdul Kader Al-Bayالرئيس اللبناني جوزيف عون لحظة دخوله قصر بعبدا وجلوسه على كرسي الرئيس
الرئيس اللبناني جوزيف عون لحظة دخوله قصر بعبدا وجلوسه على كرسي الرئيس - سبوتنيك عربي, 1920, 27.05.2025
© Sputnik . Abdul Kader Al-Bay
تابعنا عبر
استقبل الرئيس اللبناني، جوزيف عون، اليوم الثلاثاء، وفدا إماراتيا في قصر بعبدا، حيث يستهدف الوفد بهذه الزيارة الاطلاع على حاجات الدولة اللبنانية في الوقت الراهن.
وقال عون، في بيان، إن "وجود البعثة الإماراتية في بيروت اليوم يشكّل ترجمة عملية لعمق العلاقة بين البلدين، تلك العلاقة التي تنمو يومًا بعد يوم، وهي مصدر شكر وتقدير من الشعب اللبناني بكل أطيافه".
وأعرب الرئيس اللبناني عن تقديره للاهتمام الذي أبداه رئيس لدولة الإمارات العربية المتحدة محمد بن زايد بدعم لبنان، معتبرًا أن حضور الوفد الإماراتي إلى قصر بعبدا يعد ترجمةً لنتائج القمة اللبنانية-الإماراتية.
وأضاف عون في بيان، أن اجتماع العمل التقني اللبناني-الإماراتي هو تأكيد أن زيارة الوفد الإماراتي إلى لبنان تشكّل امتداداً لزيارة الرئيس عون الأخيرة إلى أبو ظبي.
وفي وقت سابق من الشهر الجاري، حطت في مطار رفيق الحريري الدولي في العاصمة اللبنانية بيروت، الطائرة الأولى التابعة للخطوط الجوية الإماراتية، وذلك بعد حظر استمر نحو 4 سنوات.
وقالت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام: "ازدانت صالة الوصول في المطار بالورود لاستقبال الطائرة وركابها، بعد قرار الإمارات رفع الحظر عن سفر مواطنيها إلى لبنان، ابتداء من اليوم الأربعاء".
برج خليفة - سبوتنيك عربي, 1920, 23.05.2025
"ستارغيت"... الإمارات تطلق مشروعا لإنشاء بنية تحتية متطورة للذكاء الاصطناعي
23 مايو, 12:47 GMT
وأعرب عدد من الركاب الإماراتيين لدى وصولهم إلى المطار، عن "فرحتهم بالعودة إلى لبنان بعد التغييرات التي شهدها، لا سيما بعد انتخاب رئيس جديد للجمهورية"، مؤكدين أن "حركة الوافدين من الإمارات ستشهد ازديادا خلال الأيام المقبلة".
وأعلنت وزارة الخارجية الإماراتية، في 4 مايو/ أيار الجاري، عن "إلغاء قرار منع سفر مواطنيها إلى لبنان، والسماح لهم بالسفر إليها بدءاً من يوم 7 مايو2025، وذلك تنفيذا لتوجيه رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، وفي إطار تعزيز العلاقات الأخوية بين البلدين"، فيما رحبت الحكومة اللبنانية بهذا القرار، واعتبرته "دليلا على عمق العلاقة الأخوية بين البلدين".
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала