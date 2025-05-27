https://sarabic.ae/20250527/وفد-إماراتي-يزور-بعبدا-لدراسة-احتياجات-لبنان-1101014468.html

وفد إماراتي يزور بعبدا لدراسة احتياجات لبنان

وفد إماراتي يزور بعبدا لدراسة احتياجات لبنان

سبوتنيك عربي

استقبل الرئيس اللبناني، جوزيف عون، اليوم الثلاثاء، وفدا إماراتيا في قصر بعبدا، حيث يستهدف الوفد بهذه الزيارة الاطلاع على حاجات الدولة اللبنانية في الوقت... 27.05.2025, سبوتنيك عربي

2025-05-27T11:51+0000

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وقال عون، في بيان، إن "وجود البعثة الإماراتية في بيروت اليوم يشكّل ترجمة عملية لعمق العلاقة بين البلدين، تلك العلاقة التي تنمو يومًا بعد يوم، وهي مصدر شكر وتقدير من الشعب اللبناني بكل أطيافه".وأعرب الرئيس اللبناني عن تقديره للاهتمام الذي أبداه رئيس لدولة الإمارات العربية المتحدة محمد بن زايد بدعم لبنان، معتبرًا أن حضور الوفد الإماراتي إلى قصر بعبدا يعد ترجمةً لنتائج القمة اللبنانية-الإماراتية.وأضاف عون في بيان، أن اجتماع العمل التقني اللبناني-الإماراتي هو تأكيد أن زيارة الوفد الإماراتي إلى لبنان تشكّل امتداداً لزيارة الرئيس عون الأخيرة إلى أبو ظبي.وفي وقت سابق من الشهر الجاري، حطت في مطار رفيق الحريري الدولي في العاصمة اللبنانية بيروت، الطائرة الأولى التابعة للخطوط الجوية الإماراتية، وذلك بعد حظر استمر نحو 4 سنوات.وقالت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام: "ازدانت صالة الوصول في المطار بالورود لاستقبال الطائرة وركابها، بعد قرار الإمارات رفع الحظر عن سفر مواطنيها إلى لبنان، ابتداء من اليوم الأربعاء".وأعرب عدد من الركاب الإماراتيين لدى وصولهم إلى المطار، عن "فرحتهم بالعودة إلى لبنان بعد التغييرات التي شهدها، لا سيما بعد انتخاب رئيس جديد للجمهورية"، مؤكدين أن "حركة الوافدين من الإمارات ستشهد ازديادا خلال الأيام المقبلة".وأعلنت وزارة الخارجية الإماراتية، في 4 مايو/ أيار الجاري، عن "إلغاء قرار منع سفر مواطنيها إلى لبنان، والسماح لهم بالسفر إليها بدءاً من يوم 7 مايو2025، وذلك تنفيذا لتوجيه رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، وفي إطار تعزيز العلاقات الأخوية بين البلدين"، فيما رحبت الحكومة اللبنانية بهذا القرار، واعتبرته "دليلا على عمق العلاقة الأخوية بين البلدين".

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