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الإمارات تعلن موعد رفع الحظر عن سفر مواطنيها إلى لبنان
الإمارات تعلن موعد رفع الحظر عن سفر مواطنيها إلى لبنان
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الخارجية الإماراتية، اليوم الأحد، عن إلغاء قرار منع سفر المواطنين الإماراتيين إلى لبنان، وذلك اعتباراً من السابع من مايو/ أيار 2025. 04.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-04T12:43+0000
2025-05-04T12:43+0000
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ونقلت وكالة الأنباء الإماراتية "وام" بيانا عن وزارة الخارجية جاء فيه أن القرار صدر بتوجيهات من رئيس الدولة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، حيث تم السماح للمواطنين بالسفر إلى لبنان بعد إلغاء القيود السابقة.يأتي هذا القرار في أعقاب الزيارة الرسمية التي قام بها الرئيس اللبناني جوزيف عون إلى الإمارات، والتي شملت لقاء مع الرئيس الإماراتي.وخلال المباحثات، اتفق الجانبان على تسهيل حركة السفر بين البلدين، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان تنظيم عملية التنقل.يذكر أن الرئيس اللبناني قد أكد خلال زيارته، التي استمرت يومين، على أهمية تعزيز العلاقات الثنائية، معرباً عن تقديره لدور الإمارات الداعم للبنان، كما ناقش الجانبان سبل رفع مستوى التمثيل الدبلوماسي بين البلدين.وفي وقت سابق، بعث الرئيس اللبناني، جوزيف عون، يوم الخميس الماضي، ببرقية إلى نظيره الإماراتي، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، في ختام زيارته الرسمية الأولى إلى أبو ظبي.وعبّر عون عن شكره العميق على "الحفاوة البالغة" التي حظي بها خلال زيارته إلى الإمارات، مؤكدا أن هذه الزيارة عكست "عمق المحبة التي يكنّها سموكم للبنان وشعبه، سواء في الوطن أو في بلاد الاغتراب".وأشاد الرئيس اللبناني بـ"المحادثات المثمرة والإيجابية" التي جمعته بالرئيس الإماراتي، الشيخ محمد بن زايد، مشيرا إلى أن "المواقف التي أطلعني عليها، إلى جانب الخطوات العملية التي تعتزم الإمارات اتخاذها، تركت أثرا عميقًا في نفسي"، وأضاف أن لهذه الخطوات "انعكاسات إيجابية متوقعة تصبّ في مصلحة البلدين والشعبين الشقيقين"، وفقا لبيان من الرئاسة اللبنانية.
https://sarabic.ae/20250502/لبنان-يوجه-تحذيرا-لـحماس-لن-نسمح-بزعزعة-أمننا-الإقليمي-1100106360.html
https://sarabic.ae/20250425/عون-لبنان-رغم-كل-جراحه-سيظل-نموذجا-للوحدة-ومنارة-للقيم-الإنسانية-1099897580.html
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العالم العربي, لبنان, أخبار الإمارات العربية المتحدة, الأخبار
العالم العربي, لبنان, أخبار الإمارات العربية المتحدة, الأخبار

الإمارات تعلن موعد رفع الحظر عن سفر مواطنيها إلى لبنان

12:43 GMT 04.05.2025
© AP Photo / Kamran Jebreiliمطار أبو ظبي الدولي
مطار أبو ظبي الدولي - سبوتنيك عربي, 1920, 04.05.2025
© AP Photo / Kamran Jebreili
تابعنا عبر
أعلنت وزارة الخارجية الإماراتية، اليوم الأحد، عن إلغاء قرار منع سفر المواطنين الإماراتيين إلى لبنان، وذلك اعتباراً من السابع من مايو/ أيار 2025.
ونقلت وكالة الأنباء الإماراتية "وام" بيانا عن وزارة الخارجية جاء فيه أن القرار صدر بتوجيهات من رئيس الدولة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، حيث تم السماح للمواطنين بالسفر إلى لبنان بعد إلغاء القيود السابقة.
يأتي هذا القرار في أعقاب الزيارة الرسمية التي قام بها الرئيس اللبناني جوزيف عون إلى الإمارات، والتي شملت لقاء مع الرئيس الإماراتي.
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وخلال المباحثات، اتفق الجانبان على تسهيل حركة السفر بين البلدين، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان تنظيم عملية التنقل.
يذكر أن الرئيس اللبناني قد أكد خلال زيارته، التي استمرت يومين، على أهمية تعزيز العلاقات الثنائية، معرباً عن تقديره لدور الإمارات الداعم للبنان، كما ناقش الجانبان سبل رفع مستوى التمثيل الدبلوماسي بين البلدين.
وفي وقت سابق، بعث الرئيس اللبناني، جوزيف عون، يوم الخميس الماضي، ببرقية إلى نظيره الإماراتي، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، في ختام زيارته الرسمية الأولى إلى أبو ظبي.
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وعبّر عون عن شكره العميق على "الحفاوة البالغة" التي حظي بها خلال زيارته إلى الإمارات، مؤكدا أن هذه الزيارة عكست "عمق المحبة التي يكنّها سموكم للبنان وشعبه، سواء في الوطن أو في بلاد الاغتراب".
وأشاد الرئيس اللبناني بـ"المحادثات المثمرة والإيجابية" التي جمعته بالرئيس الإماراتي، الشيخ محمد بن زايد، مشيرا إلى أن "المواقف التي أطلعني عليها، إلى جانب الخطوات العملية التي تعتزم الإمارات اتخاذها، تركت أثرا عميقًا في نفسي"، وأضاف أن لهذه الخطوات "انعكاسات إيجابية متوقعة تصبّ في مصلحة البلدين والشعبين الشقيقين"، وفقا لبيان من الرئاسة اللبنانية.
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