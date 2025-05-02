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لبنان يوجه تحذيرا لـ"حماس"... لن نسمح بزعزعة أمننا الإقليمي
لبنان يوجه تحذيرا لـ"حماس"... لن نسمح بزعزعة أمننا الإقليمي
سبوتنيك عربي
حذر المجلس الأعلى للدفاع في لبنان، اليوم الجمعة، حركة "حماس" الفلسطينية من تنفيذ أعمال من شأنها "المساس بسيادة البلاد" وزعزعة الأمن القومي اللبناني. 02.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-02T11:59+0000
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ونشر المجلس، ظهر اليوم الجمعة، بيانا عقب اجتماع له في قصر بعبدا برئاسة الرئيس اللبناني جوزيف عون، دعا خلاله إلى ضرورة "عدم السماح لحماس أو غيرها من الفصائل بزعزعة الاستقرار الأمني والقومي وأن سلامة الأراضي اللبنانية فوق كل اعتبار".وقرر المجلس "رفع التوصية الآتية إلى مجلس الوزراء: تحذير حركة حماس من استخدام الأراضي اللبنانية للقيام بأي أعمال تمس بالأمن القومي اللبناني حيث سيتم اتخاذ أقصى التدابير والإجراءات اللازمة لوضع حد نهائي لأي عمل ينتهك السيادة اللبنانية".وجاء تحذير المجلس الأعلى للدفاع اللبناني لحركة "حماس" من استخدام الأراضي اللبنانية في "أعمال تمس بالأمن القومي" للبلاد بعد عمليات إطلاق صواريخ باتجاه إسرائيل، ردّت عليها تل أبيب بقصف جنوب لبنان والضاحية الجنوبية لبيروت.وشدد الرئيس اللبناني جوزيف عون على "أهمية ترسيخ الاستقرار الأمني وبسط سلطة الدولة على كامل الأراضي اللبنانية".ورأى سلام أن "سلامة الأراضي اللبنانية فوق كل اعتبار، مع التأكيد على حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره على أرضه، وفق القانون الدولي ومبادرة السلام العربية"، بحسب البيان.كان الرئيس اللبناني قد صرح، في وقت سابق، بأن "قرار حصر السلاح بيد الدولة اتخذ وبقي التنفيذ عبر الحوار مع حزب الله"، قائلا إن "التغييرات التي حصلت في سوريا ومواقف طهران المتقدّمة تجاه أنصار الله اليمنية، والحشد الشعبي العراقي، تساعد على إنجاحه".وصرح الأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني، نعيم قاسم، في 18 نيسان / أبريل الجاري، بأن الحزب لن يسمح لأحد بنزع سلاح المقاومة، مؤكدا أن "ميزة المقاومة في لبنان أنها بدأت بإنجازات عظيمة وكبيرة ومؤثرة، ولم يكن الاحتلال ليخرج لولا المقاومة".وشدد قاسم على أن "المقاومة ردة فعل على الاحتلال وفي حال عدم قدرة الدولة اللبنانية بأن تقوم بنفسها بحماية الأراضي والمواطنين".يشار إلى أن الجيش الإسرائيلي يحمل باستمرار الحكومة اللبنانية مسؤولية إطلاق الصواريخ من جنوب لبنان نحو منطقة الجليل الأعلى، وشن سلسلة غارات ونفذ قصفا مدفعيا شمل بلدات عدة في الجنوب والضاحية الجنوبية لبيروت.
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أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, العالم العربي, الأخبار, لبنان, أخبار لبنان, حركة حماس
أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, العالم العربي, الأخبار, لبنان, أخبار لبنان, حركة حماس

لبنان يوجه تحذيرا لـ"حماس"... لن نسمح بزعزعة أمننا الإقليمي

11:59 GMT 02.05.2025
© AP Photo / Hussein Mallaالرئيس اللبناني، جوزيف عون
الرئيس اللبناني، جوزيف عون - سبوتنيك عربي, 1920, 02.05.2025
© AP Photo / Hussein Malla
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حذر المجلس الأعلى للدفاع في لبنان، اليوم الجمعة، حركة "حماس" الفلسطينية من تنفيذ أعمال من شأنها "المساس بسيادة البلاد" وزعزعة الأمن القومي اللبناني.
ونشر المجلس، ظهر اليوم الجمعة، بيانا عقب اجتماع له في قصر بعبدا برئاسة الرئيس اللبناني جوزيف عون، دعا خلاله إلى ضرورة "عدم السماح لحماس أو غيرها من الفصائل بزعزعة الاستقرار الأمني والقومي وأن سلامة الأراضي اللبنانية فوق كل اعتبار".
وقرر المجلس "رفع التوصية الآتية إلى مجلس الوزراء: تحذير حركة حماس من استخدام الأراضي اللبنانية للقيام بأي أعمال تمس بالأمن القومي اللبناني حيث سيتم اتخاذ أقصى التدابير والإجراءات اللازمة لوضع حد نهائي لأي عمل ينتهك السيادة اللبنانية".
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وجاء تحذير المجلس الأعلى للدفاع اللبناني لحركة "حماس" من استخدام الأراضي اللبنانية في "أعمال تمس بالأمن القومي" للبلاد بعد عمليات إطلاق صواريخ باتجاه إسرائيل، ردّت عليها تل أبيب بقصف جنوب لبنان والضاحية الجنوبية لبيروت.
وشدد الرئيس اللبناني جوزيف عون على "أهمية ترسيخ الاستقرار الأمني وبسط سلطة الدولة على كامل الأراضي اللبنانية".
ومن جانبه، شدد رئيس الوزراء اللبناني، نواف سلام، على "ضرورة تسليم السلاح غير الشرعي، تطبيقا لوثيقة الوفاق الوطني والبيان الوزاري، وعدم السماح لحماس أو أي جهة أخرى بزعزعة الاستقرار الأمني والقومي".
ورأى سلام أن "سلامة الأراضي اللبنانية فوق كل اعتبار، مع التأكيد على حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره على أرضه، وفق القانون الدولي ومبادرة السلام العربية"، بحسب البيان.
كان الرئيس اللبناني قد صرح، في وقت سابق، بأن "قرار حصر السلاح بيد الدولة اتخذ وبقي التنفيذ عبر الحوار مع حزب الله"، قائلا إن "التغييرات التي حصلت في سوريا ومواقف طهران المتقدّمة تجاه أنصار الله اليمنية، والحشد الشعبي العراقي، تساعد على إنجاحه".
وصرح الأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني، نعيم قاسم، في 18 نيسان / أبريل الجاري، بأن الحزب لن يسمح لأحد بنزع سلاح المقاومة، مؤكدا أن "ميزة المقاومة في لبنان أنها بدأت بإنجازات عظيمة وكبيرة ومؤثرة، ولم يكن الاحتلال ليخرج لولا المقاومة".
وشدد قاسم على أن "المقاومة ردة فعل على الاحتلال وفي حال عدم قدرة الدولة اللبنانية بأن تقوم بنفسها بحماية الأراضي والمواطنين".
يشار إلى أن الجيش الإسرائيلي يحمل باستمرار الحكومة اللبنانية مسؤولية إطلاق الصواريخ من جنوب لبنان نحو منطقة الجليل الأعلى، وشن سلسلة غارات ونفذ قصفا مدفعيا شمل بلدات عدة في الجنوب والضاحية الجنوبية لبيروت.
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