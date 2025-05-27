https://sarabic.ae/20250527/-أقوى-10-شركات-عائلية-عربية-لعام-2025-عمالقة-الاقتصاد-في-الشرق-الأوسط-1101015943.html
أقوى 10 شركات عائلية عربية لعام 2025... عمالقة الاقتصاد في الشرق الأوسط
أقوى 10 شركات عائلية عربية لعام 2025... عمالقة الاقتصاد في الشرق الأوسط
سبوتنيك عربي
تستمر الشركات العائلية العربية في القيام بدور محوري يسهم في تشكيل اقتصادات المنطقة، حيث تجمع بين الإرث العريق والرؤى المبتكرة. 27.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-27T12:24+0000
2025-05-27T12:24+0000
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وفي قائمة فوربس الشرق الأوسط لعام 2025، تبرز هذه الشركات كقوى اقتصادية رائدة، تسيطر على قطاعات حيوية مثل العقارات، والتجزئة، والتكنولوجيا، مع تركيز متزايد على الاستدامة والتحول الرقمي.وتهيمن دول الخليج (السعودية: 33 شركة، الإمارات: 32، قطر: 8) على القائمة، ما يعكس قوتها الاقتصادية، كما تصنف الشركات بناءً على حجم الاستثمارات، وتنوع القطاعات، والنشاط التجاري، وعدد الموظفين. وتتجه الشركات العائلية نحو الابتكار والاستدامة، مع استثمارات متزايدة في التكنولوجيا والشركات الناشئة.
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
انفوجرافيك, السعودية, أخبار الإمارات العربية المتحدة, مصر, قطر, инфографика
انفوجرافيك, السعودية, أخبار الإمارات العربية المتحدة, مصر, قطر, инфографика
أقوى 10 شركات عائلية عربية لعام 2025... عمالقة الاقتصاد في الشرق الأوسط
تستمر الشركات العائلية العربية في القيام بدور محوري يسهم في تشكيل اقتصادات المنطقة، حيث تجمع بين الإرث العريق والرؤى المبتكرة.
وفي قائمة فوربس الشرق الأوسط لعام 2025، تبرز هذه الشركات كقوى اقتصادية رائدة، تسيطر على قطاعات حيوية مثل العقارات، والتجزئة، والتكنولوجيا، مع تركيز متزايد على الاستدامة والتحول الرقمي.
وتهيمن دول الخليج (السعودية: 33 شركة، الإمارات: 32، قطر: 8) على القائمة، ما يعكس قوتها الاقتصادية، كما تصنف الشركات بناءً على حجم الاستثمارات، وتنوع القطاعات، والنشاط التجاري، وعدد الموظفين. وتتجه الشركات العائلية نحو الابتكار والاستدامة، مع استثمارات متزايدة في التكنولوجيا والشركات الناشئة.