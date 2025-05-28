https://sarabic.ae/20250528/بعد-تعيينه-مدربا-لـالسيليساو-أنشيلوتي-يكشف-عن-لاعب-برازيلي-واجه-مشاكل-معه-1101056356.html

بعد تعيينه مدربا لـ"السيليساو"... أنشيلوتي يكشف عن لاعب برازيلي واجه مشاكل معه

بعد تعيينه مدربا لـ"السيليساو"... أنشيلوتي يكشف عن لاعب برازيلي واجه مشاكل معه

سبوتنيك عربي

كشف المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي، أن علاقته مع اللاعبين البرازيليين كانت مميزة، وأنه لم يواجه أي مشاكل إلا مع لاعب برازيلي واحد خلال مسيرته التدريبية. 28.05.2025, سبوتنيك عربي

2025-05-28T11:24+0000

2025-05-28T11:24+0000

2025-05-28T11:24+0000

مجتمع

منتخب البرازيل

أخبار نادي ريال مدريد

كارلو أنشيلوتي

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وقال أنشيلوتي، بعدما تم تعيينه مدربا لمنتخب البرازيل. "دربت 34 لاعبا برازيليا، وإذا فكرت فيما إذا كانت لدي أي مشاكل مع أي منهم، فلا أعتقد ذلك، ربما مع واحد منهم، لكنني لن أذكر اسمه"، وذلك حسب قناة "غلوبو" البرازيلية. وأوضح المدرب السابق لريال مدريد: "اللاعب البرازيلي يتمتع بمستوى فني أعلى من الآخرين، يتمتع بشخصية هادئة ومتواضعة إلى حد ما، بالنسبة لي رونالدو أفضل برازيلي قمت بتدريبه، لقد كان مذهلا وهو واحد من أكثر الأشخاص مرحا في العالم، بينما كافو الأكثر احترافية، أما الأكثر ظرافة فهناك ميليتاو لأنه يضحكني كثيرا، وكذلك فينيسيوس". ووصل أنشيلوتي إلى البرازيل برفقة عدد من أفراد عائلته وجهازه الفني، يوم الإثنين الماضي، وأعلن لاحقا عن قائمة المنتخب استعدادا لخوض مباراتين ضد الإكوادور وباراغواي، الشهر المقبل، في التصفيات المؤهلة لكأس العالم لكرة القدم 2026.وأكد الاتحاد البرازيلي لكرة القدم، الأسبوع الماضي، تعيين الإيطالي كارلو أنشيلوتي، مدربا جديدا لمنتخب "السيليساو".ووصف البيان أنشيلوتي بـ"أنجح مدرب في تاريخ كرة القدم"، مؤكدا أنه سيتولى المسؤولية رسميًا عقب انتهاء موسم 2024/2025 من الدوري الإسباني، وقبل انطلاق تصفيات كأس العالم للاندية في يونيو/ حزيران المقبل.وودع نادي ريال مدريد مديره الفني أنشيلوتي، للتأكيد على رحيله عن الفريق الملكي بنهاية الموسم الحالي. ونشر النادي الإسباني بيانا، ودع فيه مديره الفني كارلو أنشيلوتي، معربًا عن امتنانه وتقديره للمدرب الذي وصفه بـ"أحد أعظم أساطير ريال مدريد وكرة القدم العالمية".

https://sarabic.ae/20250512/رسميا-كارلو-أنشيلوتي-مديرا-فنيا-لمنتخب-البرازيل-1100445359.html

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منتخب البرازيل, أخبار نادي ريال مدريد, كارلو أنشيلوتي, منوعات, رياضة