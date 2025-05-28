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بوتين يؤكد أن موسكو سعيدة بزيارة الرئيس اليمني إلى روسيا... فيديو
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البكتيريا متعددة الخلايا وزيادة حمضية المتجمد الشمالي
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من الملعب
عودة تشابي ألونسو إلى ريال مدريد ومبابي يحصد جائزة الحذاء الذهبي الأوروبي
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هل يعبر استقرار سعر صرف الدولار أمام الجنيه عن وضع الاقتصاد في مصر
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صدى الحياة
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اقتصاد روسيا.. نمو متسارع خلال عامين يصل للمركز الرابع عالميا
09:31 GMT
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مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
10:29 GMT
31 د
ملفات ساخنة
هدنة تلوح في الأفق لوقف النار في غزة
11:03 GMT
29 د
مساحة حرة
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11:33 GMT
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المقهى الثقافي
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14 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
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البرنامج المسائي
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لقاء سبوتنيك
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16:03 GMT
56 د
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https://sarabic.ae/20250528/فوق-الغيوم-طيار-يحطم-رقما-قياسيا-بطائرته-الشراعية-فيديو-1101050705.html
"فوق الغيوم"... طيار يحطم رقما قياسيا بطائرته الشراعية... فيديو
"فوق الغيوم"... طيار يحطم رقما قياسيا بطائرته الشراعية... فيديو
سبوتنيك عربي
انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لطيار صيني يحلق بطائرته الشراعية على ارتفاع نحو 8500 متر، محققا رقما قياسيا عالميا. 28.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-28T10:02+0000
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حقق الطيار الشراعي الصيني بينج يوجيانغ رقمًا قياسيًا عالميًا عن طريق الخطأ، بعد أن وصل إلى ارتفاع مذهل بلغ 8589 مترًا فوق جبال تشيليان في مقاطعة قانسو، دون استخدام الأوكسجين.البداية كانت عادية عند 3000 متر، لكن سحابة مفاجئة سحبته إلى أعالي الغلاف الجوي، حيث وصلت درجة الحرارة إلى -40°، ورغم الظروف القاسية، تمكّن بينج من الهبوط بأمان.يذكر أن بيانات الرحلة سجّلت بالكامل عبر أجهزة استشعار على متن الطائرة الشراعية، ليسجل بذلك إنجازه العالمي.خطوة تفصل بين الموت والحياة لعامل بلحظة انفجار مصنع... فيديو موقف بطولي ينقذ طفلتين من الغرق في المغرب... فيديو
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"فوق الغيوم"... طيار يحطم رقما قياسيا بطائرته الشراعية... فيديو

10:02 GMT 28.05.2025
© Photo / Xصورة للطيار الشراعي الصيني بينج يوجيانغ على ارتفاع 8589 مترًا فوق جبال تشيليان
صورة للطيار الشراعي الصيني بينج يوجيانغ على ارتفاع 8589 مترًا فوق جبال تشيليان - سبوتنيك عربي, 1920, 28.05.2025
© Photo / X
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انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لطيار صيني يحلق بطائرته الشراعية على ارتفاع نحو 8500 متر، محققا رقما قياسيا عالميا.
حقق الطيار الشراعي الصيني بينج يوجيانغ رقمًا قياسيًا عالميًا عن طريق الخطأ، بعد أن وصل إلى ارتفاع مذهل بلغ 8589 مترًا فوق جبال تشيليان في مقاطعة قانسو، دون استخدام الأوكسجين.
البداية كانت عادية عند 3000 متر، لكن سحابة مفاجئة سحبته إلى أعالي الغلاف الجوي، حيث وصلت درجة الحرارة إلى -40°، ورغم الظروف القاسية، تمكّن بينج من الهبوط بأمان.
يذكر أن بيانات الرحلة سجّلت بالكامل عبر أجهزة استشعار على متن الطائرة الشراعية، ليسجل بذلك إنجازه العالمي.
خطوة تفصل بين الموت والحياة لعامل بلحظة انفجار مصنع... فيديو
موقف بطولي ينقذ طفلتين من الغرق في المغرب... فيديو
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