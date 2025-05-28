https://sarabic.ae/20250528/فوق-الغيوم-طيار-يحطم-رقما-قياسيا-بطائرته-الشراعية-فيديو-1101050705.html
"فوق الغيوم"... طيار يحطم رقما قياسيا بطائرته الشراعية... فيديو
"فوق الغيوم"... طيار يحطم رقما قياسيا بطائرته الشراعية... فيديو
سبوتنيك عربي
انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لطيار صيني يحلق بطائرته الشراعية على ارتفاع نحو 8500 متر، محققا رقما قياسيا عالميا. 28.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-28T10:02+0000
2025-05-28T10:02+0000
2025-05-28T10:02+0000
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حقق الطيار الشراعي الصيني بينج يوجيانغ رقمًا قياسيًا عالميًا عن طريق الخطأ، بعد أن وصل إلى ارتفاع مذهل بلغ 8589 مترًا فوق جبال تشيليان في مقاطعة قانسو، دون استخدام الأوكسجين.البداية كانت عادية عند 3000 متر، لكن سحابة مفاجئة سحبته إلى أعالي الغلاف الجوي، حيث وصلت درجة الحرارة إلى -40°، ورغم الظروف القاسية، تمكّن بينج من الهبوط بأمان.يذكر أن بيانات الرحلة سجّلت بالكامل عبر أجهزة استشعار على متن الطائرة الشراعية، ليسجل بذلك إنجازه العالمي.خطوة تفصل بين الموت والحياة لعامل بلحظة انفجار مصنع... فيديو موقف بطولي ينقذ طفلتين من الغرق في المغرب... فيديو
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MIA „Rossiya Segodnya“
نادي الفيديو
"فوق الغيوم"... طيار يحطم رقما قياسيا بطائرته الشراعية... فيديو
انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لطيار صيني يحلق بطائرته الشراعية على ارتفاع نحو 8500 متر، محققا رقما قياسيا عالميا.
حقق الطيار الشراعي الصيني بينج يوجيانغ رقمًا قياسيًا عالميًا عن طريق الخطأ، بعد أن وصل إلى ارتفاع مذهل بلغ 8589 مترًا فوق جبال تشيليان في مقاطعة قانسو، دون استخدام الأوكسجين.
البداية كانت عادية عند 3000 متر، لكن سحابة مفاجئة سحبته إلى أعالي الغلاف الجوي، حيث وصلت درجة الحرارة إلى -40°، ورغم الظروف القاسية، تمكّن بينج من الهبوط بأمان.
يذكر أن بيانات الرحلة سجّلت بالكامل عبر أجهزة استشعار على متن الطائرة الشراعية، ليسجل بذلك إنجازه العالمي.