https://sarabic.ae/20250528/قرار-جديد-من-إدارة-ترامب-بشأن-تأشيرات-الطلاب-الأجانب-1101040642.html
قرار أمريكي جديد بشأن تأشيرات الطلاب الأجانب
قرار أمريكي جديد بشأن تأشيرات الطلاب الأجانب
سبوتنيك عربي
وضعت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قواعد جديدة للموافقة على منح التأشيرات للطلاب الأجانب تتضمن فحص وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بهم. 28.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-28T01:25+0000
2025-05-28T01:25+0000
2025-05-28T01:36+0000
العالم
أخبار العالم الآن
دونالد ترامب
الولايات المتحدة الأمريكية
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/05/1c/1101040755_0:253:3001:1941_1920x0_80_0_0_f2bfe828cc74969f057afecf16ba064d.jpg
وقررت الإدارة الأمريكية عدم تحديد مواعيد جديدة للطلاب الأجانب الراغبين في الحصول على تأشيرة دراسة داخل الولايات المتحدة الأمريكية، حسبما ذكرت وسائل إعلام أمريكية، يوم الثلاثاء.وبحسب مذكرة داخلية صادرة عن وزير الخارجية ماركو روبيو، فإن السفارات والقنصليات الأمريكية حول العالم تلقت تعليمات بعدم إضافة أي مواعيد جديدة لتأشيرات الطلاب أو الزائرين حتى صدور توجيهات إضافية.ويأتي هذا الإجراء ضمن سياسة أوسع للإدارة تستهدف تشديد الرقابة على الطلاب الدوليين، خاصة في ظل تصاعد التوترات حول قضايا حرية التعبير والنشاط السياسي في الجامعات الأمريكية.وقد أثار القرار قلقا واسعا بين الطلاب الدوليين والمؤسسات التعليمية، الذين يرون فيه تهديدا لحرية التعبير والتبادل الأكاديمي.وتمثل هذه الخطوة ضربة جديدة للجامعات الأمريكية التي تعتمد في تمويلها على الإيرادات التي تحققها من الطلاب الأجانب.وفي وقت سابق، اتخذت الإدارة الأمريكية خطوات أخرى مثيرة للجدل منها تعليق منح تأشيرات لبعض الطلاب بسبب نشاطاتهم السياسية، أو تهديد جامعات كبرى مثل هارفارد بقطع التمويل الفيدرالي عنها.
https://sarabic.ae/20230502/تقرير-أمريكي-يرصد-أكثر-الدول-العربية-وأقلها-حصولا-على-تأشيرات-دخول-إلى-أمريكا-1076564618.html
https://sarabic.ae/20230102/تقرير-تزايد-حوادث-التمييز-العنصري-ضد-الطلاب-في-أمريكا-1071852531.html
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/05/1c/1101040755_0:0:2667:2000_1920x0_80_0_0_a425fa17fe0b55aaeb3524e083e3694b.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
العالم, أخبار العالم الآن, دونالد ترامب, الولايات المتحدة الأمريكية
العالم, أخبار العالم الآن, دونالد ترامب, الولايات المتحدة الأمريكية
قرار أمريكي جديد بشأن تأشيرات الطلاب الأجانب
01:25 GMT 28.05.2025 (تم التحديث: 01:36 GMT 28.05.2025)
وضعت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قواعد جديدة للموافقة على منح التأشيرات للطلاب الأجانب تتضمن فحص وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بهم.
وقررت الإدارة الأمريكية عدم تحديد مواعيد جديدة للطلاب الأجانب
الراغبين في الحصول على تأشيرة دراسة داخل الولايات المتحدة الأمريكية، حسبما ذكرت وسائل إعلام أمريكية، يوم الثلاثاء.
وبحسب مذكرة داخلية صادرة عن وزير الخارجية ماركو روبيو، فإن السفارات والقنصليات الأمريكية حول العالم تلقت تعليمات بعدم إضافة أي مواعيد جديدة لتأشيرات الطلاب أو الزائرين حتى صدور توجيهات إضافية.
ويأتي هذا الإجراء ضمن سياسة أوسع للإدارة تستهدف تشديد الرقابة على الطلاب الدوليين، خاصة في ظل تصاعد التوترات حول قضايا حرية التعبير والنشاط السياسي في الجامعات الأمريكية.
وقد أثار القرار قلقا واسعا بين الطلاب الدوليين والمؤسسات التعليمية، الذين يرون فيه تهديدا لحرية التعبير والتبادل الأكاديمي.
وتمثل هذه الخطوة ضربة جديدة للجامعات الأمريكية التي تعتمد في تمويلها على الإيرادات التي تحققها من الطلاب الأجانب
.
وفي وقت سابق، اتخذت الإدارة الأمريكية خطوات أخرى مثيرة للجدل منها تعليق منح تأشيرات لبعض الطلاب بسبب نشاطاتهم السياسية، أو تهديد جامعات كبرى مثل هارفارد بقطع التمويل الفيدرالي عنها.