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ملك المغرب يتسلم رسالة من الرئيس المصري
ملك المغرب يتسلم رسالة من الرئيس المصري
سبوتنيك عربي
تلقى العاهل المغربي الملك محمد السادس، اليوم الأربعاء، رسالة من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، تتعلق بتعزيز العلاقات الثنائية والحرب الإسرائيلية على قطاع... 28.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-28T18:21+0000
2025-05-28T18:21+0000
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وذكر السفير تميم خلاف، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية، مساء اليوم الأربعاء، أن وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، سلَّم نظيره وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة، رسالة الرئيس السيسي الخطية، خلال زيارته للعاصمة الرباط.وأكد السفير خلاف أنه في مستهل زيارته إلى الرباط، عقد عبد العاطي جلسة مباحثات مع بوريطة، ناقشا خلالها اهتمام مصر بتعزيز العلاقات بين البلدين الشقيقين في مختلف المجالات، وذلك بحسب بيان للخارجية المصرية على حساباتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي.فيما أعرب الوزير المصري عن التطلع لدفع مسار العلاقات الثنائية من خلال عقد اللجنة العليا المشتركة بالقاهرة، واجتماع "آلية التنسيق والتشاور" على مستوى وزيري خارجية البلدين.وأبرز عبد العاطي الاهتمام بالارتقاء بمسار التعاون الاقتصادي والتجاري بين مصر والمغرب، مشيدا بنجاح عقد منتدى الأعمال المصري المغربي في 4 مايو/أيار الجاري بالقاهرة بمشاركة 148 شركة من الجانبين (74 شركة مصرية، و31 شركة مغربية).وأبدى وزير الخارجية المصري حرص بلاده على متابعة نتائجه في الفترة المقبلة، تمهيدًا لعقد اللجنة التجارية المشتركة بين البلدين في أكتوبر/تشرين الأول المقبل بالقاهرة.وتبادل الوزيران الرؤى بشأن عدد من القضايا الإقليمية، وفي مقدمتها الأوضاع في قطاع غزة، حيث استعرض عبد العاطي الجهود التي تبذلها مصر لوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة واستئناف اتفاق وقف إطلاق النار، والنفاذ الكامل للمساعدات الإنسانية.واستعرض وزير الخارحية المصري، الخطة العربية لإعادة إعمار غزة، والمؤتمر الذي تعتزم مصر استضافته لإعادة إعمار القطاع فور وقف إطلاق النار.وأشاد عبد العاطي برئاسة ملك المغرب للجنة القدس، وإسهامات اللجنة في دعم القضية الفلسطينية. كما تناول اللقاء بحث آخر المستجدات في السودان وليبيا ومنطقة الساحل الأفريقي.
https://sarabic.ae/20250301/مصر-تعلن-انتهاء-أزمة-دخول-منتجاتها-إلى-المغرب-1098285554.html
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مصر, أخبار المغرب اليوم, الأخبار, العالم العربي
مصر, أخبار المغرب اليوم, الأخبار, العالم العربي

ملك المغرب يتسلم رسالة من الرئيس المصري

18:21 GMT 28.05.2025
© Sputnik . MOHAMED HEMEDAوزيرا الخارجية المصري والمغربي
وزيرا الخارجية المصري والمغربي - سبوتنيك عربي, 1920, 28.05.2025
© Sputnik . MOHAMED HEMEDA
تابعنا عبر
تلقى العاهل المغربي الملك محمد السادس، اليوم الأربعاء، رسالة من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، تتعلق بتعزيز العلاقات الثنائية والحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.
وذكر السفير تميم خلاف، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية، مساء اليوم الأربعاء، أن وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، سلَّم نظيره وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة، رسالة الرئيس السيسي الخطية، خلال زيارته للعاصمة الرباط.
حاويات في ميناء - سبوتنيك عربي, 1920, 01.03.2025
مصر تعلن انتهاء أزمة دخول منتجاتها إلى المغرب
1 مارس, 09:22 GMT
وأكد السفير خلاف أنه في مستهل زيارته إلى الرباط، عقد عبد العاطي جلسة مباحثات مع بوريطة، ناقشا خلالها اهتمام مصر بتعزيز العلاقات بين البلدين الشقيقين في مختلف المجالات، وذلك بحسب بيان للخارجية المصرية على حساباتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي.
فيما أعرب الوزير المصري عن التطلع لدفع مسار العلاقات الثنائية من خلال عقد اللجنة العليا المشتركة بالقاهرة، واجتماع "آلية التنسيق والتشاور" على مستوى وزيري خارجية البلدين.
وأبرز عبد العاطي الاهتمام بالارتقاء بمسار التعاون الاقتصادي والتجاري بين مصر والمغرب، مشيدا بنجاح عقد منتدى الأعمال المصري المغربي في 4 مايو/أيار الجاري بالقاهرة بمشاركة 148 شركة من الجانبين (74 شركة مصرية، و31 شركة مغربية).
وأبدى وزير الخارجية المصري حرص بلاده على متابعة نتائجه في الفترة المقبلة، تمهيدًا لعقد اللجنة التجارية المشتركة بين البلدين في أكتوبر/تشرين الأول المقبل بالقاهرة.
وتبادل الوزيران الرؤى بشأن عدد من القضايا الإقليمية، وفي مقدمتها الأوضاع في قطاع غزة، حيث استعرض عبد العاطي الجهود التي تبذلها مصر لوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة واستئناف اتفاق وقف إطلاق النار، والنفاذ الكامل للمساعدات الإنسانية.
واستعرض وزير الخارحية المصري، الخطة العربية لإعادة إعمار غزة، والمؤتمر الذي تعتزم مصر استضافته لإعادة إعمار القطاع فور وقف إطلاق النار.
وأشاد عبد العاطي برئاسة ملك المغرب للجنة القدس، وإسهامات اللجنة في دعم القضية الفلسطينية. كما تناول اللقاء بحث آخر المستجدات في السودان وليبيا ومنطقة الساحل الأفريقي.
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