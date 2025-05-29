https://sarabic.ae/20250529/إسرائيل-تحذر-مواطنيها-من-السفر-إلى-سيناء-بسبب-تهديد-خطير-1101105850.html

إسرائيل تحذر مواطنيها من السفر إلى سيناء بسبب "تهديد خطير"

إسرائيل تحذر مواطنيها من السفر إلى سيناء بسبب "تهديد خطير"

سبوتنيك عربي

قال مجلس الأمن القومي الإسرائيلي إن التهديدات الأمنية التي يواجهها الإسرائيليون الراغبون في السفر إلى سيناء ارتفعت بصورة حادة في الآونة الأخيرة. 29.05.2025, سبوتنيك عربي

2025-05-29T16:54+0000

2025-05-29T16:54+0000

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جاء ذلك في بيان أصدره المجلس، اليوم الخميس، حسبما ذكرت صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية.وبحسب الصحيفة، فإن البيان حذر الإسرائيليين الراغبين في السفر إلى شبه جزيرة سيناء مما وصفه بـ "التهديد الخطير".وبحسب البيان، فإن الإسرائيليين كانوا يواجهون تهديدات في السابق عند السفر إلى سيناء لكنها زادت بصورة كبيرة، مؤخرا.وفي مارس/ أذار الماضي، وجه مجلس الأمن القومي الإسرائيلي، تحذيرا للمواطنين الإسرائيليين من السفر إلى مصر ومناطق أخرى بسبب الحرب على غزة، مشيرا إلى أنه "تم إحباط العشرات من هذه المحاولات الإرهابية لاستهداف الإسرائيليين واليهود في جميع أنحاء العالم في السنوات الأخيرة".وفي أبريل/ نيسان الماضي، كشفت تقارير إعلامية عن عبور عشرات الآلاف من الإسرائيليين إلى سيناء المصرية، لقضاء عطلة عيد الفصح اليهودي، رغم التحذيرات الأمنية الصادرة عن حكومتهم.وأفادت القناة 12 الإسرائيلية، في ذلك الحين، بأن نحو 40 ألف سائح إسرائيلي، توجهوا إلى المنتجعات السياحية المصرية في سيناء، خلال تلك الفترة.وكانت السلطات المصرية، قد أكدت في وقت سابق، أنها تتعامل مع جميع السائحين بمعيار واحد، بما في ذلك الإسرائيليين، ضمن منظومة أمنية متكاملة.

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