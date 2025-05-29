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https://sarabic.ae/20250529/احتياطيات-روسيا-الدولية-تزداد-نحو-2-خلال-أسبوع-لتبلغ-أكثر-من-678-مليار-دولار--1101105050.html
احتياطيات روسيا الدولية تزداد نحو 2% خلال أسبوع لتبلغ أكثر من 678 مليار دولار
احتياطيات روسيا الدولية تزداد نحو 2% خلال أسبوع لتبلغ أكثر من 678 مليار دولار
سبوتنيك عربي
أفاد بنك روسيا المركزي، اليوم الخميس، بأن احتياطيات روسيا الدولية نمت بنسبة 1.6 في المئة، خلال الفترة من 16 إلى 23 أيار/مايو، لتصل إلى 678.5 مليار دولار... 29.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-29T16:37+0000
2025-05-29T16:37+0000
روسيا
اقتصاد
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وجاء في تقرير صادر عن البنك: "الاحتياطيات الدولية بنهاية يوم 23 مايو 2025 بلغت 678.5 مليار دولار أمريكي، بزيادة قدرها 11 مليار دولار أمريكي، أي بنسبة 1.6 في المئة، خلال الأسبوع نتيجةً لإعادة التقييم الإيجابية"، وبنهاية يوم 16 مايو، بلغت الاحتياطيات الدولية للبنك المركزي 667.5 مليار دولار أمريكي".والاحتياطيات الدولية (الذهب والعملات الأجنبية) لروسيا الاتحادية، هي أصول أجنبية عالية السيولة تحت تصرف بنك روسيا والحكومة. وتتكون هذه الاحتياطيات من الذهب النقدي، وحقوق السحب الخاصة، واحتياطي لدى صندوق النقد الدولي، وأموال بالعملة الأجنبية وأصول احتياطية أخرى.
https://sarabic.ae/20250529/جامعة-موسكو-الحكومية-وجامعة-السلطان-قابوس-توقعان-اتفاقية-تعاون-1101097414.html
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روسيا, اقتصاد
روسيا, اقتصاد

احتياطيات روسيا الدولية تزداد نحو 2% خلال أسبوع لتبلغ أكثر من 678 مليار دولار

16:37 GMT 29.05.2025
© Sputnik . Natalia Seliverstovaالبنك المركزي الروسي
البنك المركزي الروسي - سبوتنيك عربي, 1920, 29.05.2025
© Sputnik . Natalia Seliverstova
تابعنا عبر
أفاد بنك روسيا المركزي، اليوم الخميس، بأن احتياطيات روسيا الدولية نمت بنسبة 1.6 في المئة، خلال الفترة من 16 إلى 23 أيار/مايو، لتصل إلى 678.5 مليار دولار أمريكي.
وجاء في تقرير صادر عن البنك: "الاحتياطيات الدولية بنهاية يوم 23 مايو 2025 بلغت 678.5 مليار دولار أمريكي، بزيادة قدرها 11 مليار دولار أمريكي، أي بنسبة 1.6 في المئة، خلال الأسبوع نتيجةً لإعادة التقييم الإيجابية"، وبنهاية يوم 16 مايو، بلغت الاحتياطيات الدولية للبنك المركزي 667.5 مليار دولار أمريكي".

في عام 2023، ارتفعت احتياطيات روسيا الدولية بنسبة 2.9 في المئة لتبلغ 598.592 مليار دولار أمريكي، اعتبارًا من 1 كانون الثاني/يناير 2024. وخلال العام الماضي، نمت بنسبة 1.76 في المئة، أخرى لتصل إلى 609.1 مليار دولار أمريكي اعتبارًا من 1 يناير 2025.

جامعة موسكو الحكومية وجامعة السلطان قابوس (عمان) توقعان اتفاقية تعاون - سبوتنيك عربي, 1920, 29.05.2025
جامعة موسكو الحكومية وجامعة السلطان قابوس توقعان اتفاقية تعاون
12:48 GMT
والاحتياطيات الدولية (الذهب والعملات الأجنبية) لروسيا الاتحادية، هي أصول أجنبية عالية السيولة تحت تصرف بنك روسيا والحكومة. وتتكون هذه الاحتياطيات من الذهب النقدي، وحقوق السحب الخاصة، واحتياطي لدى صندوق النقد الدولي، وأموال بالعملة الأجنبية وأصول احتياطية أخرى.
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