https://sarabic.ae/20250529/الجيش-الباكستاني-يعلن-تحييد-12-مسلحا-في-اشتباكات-بمناطق-متفرقة-غربي-البلاد-1101113062.html

الجيش الباكستاني يعلن تحييد 12 مسلحا في اشتباكات بمناطق متفرقة غربي البلاد

الجيش الباكستاني يعلن تحييد 12 مسلحا في اشتباكات بمناطق متفرقة غربي البلاد

سبوتنيك عربي

أعلن الجيش الباكستاني، أمس الخميس، تحييد 12 مسلحا في اشتباكات بمناطق متفرقة في إقليمي خيبر بختونخوا شمال غربي باكستان وبلوشستان جنوب غربي البلاد. 29.05.2025, سبوتنيك عربي

2025-05-29T21:29+0000

2025-05-29T21:29+0000

2025-05-30T04:02+0000

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إسلام أباد - سبوتنيك. وقال بيان صادر عن الجناح الإعلامي للجيش الباكستاني، أمس الخميس: "في 28 مايو (أيار الجاري)، تم تحييد 5 إرهابيين ينتمون إلى جماعة "فتنة الهندستان" التابعة للهند، في اشتباكين منفصلين ببلوشستان".وفي بيان لاحق، أعلن الجيش الباكستاني، أنه "في 28 مايو (الجاري)، قُتل 7 من مسلحي جماعة "فتنة الخوارج" التابعة للهند، في اشتباكين منفصلين بإقليم خيبر بختونخوا".يأتي ذلك بعد توترات بين البلدين تطورت إلى موجة جديدة من التصعيد عقب هجوم مسلح استهدف مدنيين وسياحا في منطقة بهالغام بإقليم جامو وكشمير، في 22 أبريل/ نيسان الماضي، وأسفر عن مقتل 26 شخصا، وفق ما أعلنته وسائل إعلام هندية.واتهمت الهند، باكستان بالوقوف وراء "الهجوم الإرهابي" في منطقة بهالغام بإقليم جامو وكشمير، بينما نفت إسلام أباد تورطها في الهجوم ودعت إلى إجراء تحقيق دولي.واتفقت باكستان والهند، في وقت سابق، على سحب قواتهما إلى مواقع ما قبل التصعيد، الذي نشب بين البلدين في الفترة ما بين 7 – 10 مايو الجاري، حسبما ذكرت وسائل إعلام فرنسية، نقلًا عن مسؤول أمني باكستاني.كما اتفق البلدان في 10 مايو الجاري، على وقف فوري لإطلاق النار وبدء محادثات على أرض محايدة حول مجموعة واسعة من القضايا الخلافية، وذلك بعد أيام من التصعيد العسكري بينهما.وبالرغم من ذلك، لا تزال العلاقات الدبلوماسية بين البلدين متوترة في ظل تراشق التصريحات بين مسؤولين رسميين في باكستان والهند، بالإضافة إلى الاشتباك الإعلامي على وسائل الإعلام في كلا البلدين.

https://sarabic.ae/20250513/الجيش-الباكستاني-يعلن-حجم-خسائره-البشرية-خلال-المواجهات-الأخيرة-مع-الهند-1100473547.html

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باكستان, حكومة باكستان, توتر الوضع بين الهند وباكستان, أخبار الهند اليوم