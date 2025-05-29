الصين تدخل سباق إعادة الاستخدام الفضائي بنجاح أول تجربة

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
من الملعب
عودة تشابي ألونسو إلى ريال مدريد ومبابي يحصد جائزة الحذاء الذهبي الأوروبي
09:03 GMT
27 د
مساحة حرة
اقتصاد روسيا.. نمو متسارع خلال عامين يصل للمركز الرابع عالميا
09:31 GMT
29 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
10:29 GMT
31 د
ملفات ساخنة
هدنة تلوح في الأفق لوقف النار في غزة
11:03 GMT
29 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
11:33 GMT
27 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
12:29 GMT
14 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
12:42 GMT
18 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
لقاء سبوتنيك
الحكومة السودانية الجديدة أمام تحديات كبيرة وسط تباين سياسي حول تشكيلها
16:03 GMT
56 د
بلا قيود
خبير: للعلاقات اليمنية الروسية تاريخ عريق
17:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
السودان بين حرب أهلية وانقسامات بين القوى المدنية وتفشي وباء الكوليرا
18:00 GMT
59 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
08:16 GMT
8 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
08:23 GMT
7 د
مساحة حرة
مشروعات الطاقة النظيفة لمواجهة التغيرات المناخية
08:31 GMT
29 د
لقاء سبوتنيك
السودان بين حرب أهلية وانقسامات بين القوى المدنية وتفشي وباء الكوليرا
09:03 GMT
55 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
10:29 GMT
31 د
نبض افريقيا
تحالف دول الساحل يُطلق مناورات عسكرية كبرى في النيجر لمكافحة الإرهاب
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الزومبا بين الرياضة واللياقة
11:49 GMT
11 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
12:29 GMT
32 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
من الملعب
عودة تشابي ألونسو إلى ريال مدريد ومبابي يحصد جائزة الحذاء الذهبي الأوروبي
16:03 GMT
27 د
الإنسان والثقافة
ميخائيل نعيمة اديب وشاعر لبناني وابرز الطلاب اللبنانيين الذين تخرجوا من روسيا القيصرية
16:31 GMT
29 د
ملفات ساخنة
غزة... هل تقدم واشنطن ضمانات لحماس خلال أي اتفاق لوقف إطلاق النار
18:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
- سبوتنيك عربي, 1920
وسائط متعددة
استمتع بأحدث مقاطع الفيديو والصور والرسوم المعلوماتية. "سبوتنيك" تقدم الصور والفيديو والصور الأكثر أهمية وإثارة.
https://sarabic.ae/20250529/الصين-تدخل-سباق-إعادة-الاستخدام-الفضائي-بنجاح-أول-تجربة-1101095722.html
الصين تدخل سباق إعادة الاستخدام الفضائي بنجاح أول تجربة
الصين تدخل سباق إعادة الاستخدام الفضائي بنجاح أول تجربة
سبوتنيك عربي
أعلنت شركة الفضاء الصينية الخاصة "سيبوتش" عن نجاح أول اختبار لصاروخ قابل لإعادة الاستخدام، وهو الأول من نوعه في البلاد. 29.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-29T11:56+0000
2025-05-29T12:01+0000
وسائط متعددة
الصين
نادي الفيديو
منوعات
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/05/1d/1101095532_11:0:953:530_1920x0_80_0_0_55be59da5e5bc99209fab11d21a1eb0b.jpg
ويظهر مقطع فيديو تم تداوله عبر وسائل الإعلام و منصات التواصل الاجتماعي، انطلاق الصاروخ من قاعدته بنجاح نحو الفضاء، في رحلة استغرقت 125 ثانية، حيث وصل الصاروخ إلى ارتفاع 2.5 كيلومتر فوق سطح البحر، قبل أن يهبط بسلاسة وسط الماء.وكانت أعلنت الصين في 16أيار/ مايو الجاري، نجاح اختبارات محرك يعمل بالوقود السائل، مخصص للصواريخ الفضائية القابلة لإعادة الاستخدام، حيث يعمل هذا المحرك بمزيج الأوكسجين والميثان يولد قوة دفع تعادل 140 طنا". وكانت اختبرت الصين في يونيو/ حزيران من العام الماضي، بنجاح المرحلة الأولى لصاروخ "المسيرة الطويلة 10" فائق الثقل الذي تعمل على تطويره، والمجهزة بثلاث محركات تعمل بالكيروسين والأوكسجين السائل.
الصين
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/05/1d/1101095532_164:0:871:530_1920x0_80_0_0_f1b8e5b3cb2473d7719765c452f635cf.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الصين, نادي الفيديو, منوعات
الصين, نادي الفيديو, منوعات

الصين تدخل سباق إعادة الاستخدام الفضائي بنجاح أول تجربة

11:56 GMT 29.05.2025 (تم التحديث: 12:01 GMT 29.05.2025)
© Photo / Social mediaالصين تدخل سباق إعادة الاستخدام الفضائي بنجاح أول تجربة
الصين تدخل سباق إعادة الاستخدام الفضائي بنجاح أول تجربة - سبوتنيك عربي, 1920, 29.05.2025
© Photo / Social media
تابعنا عبر
أعلنت شركة الفضاء الصينية الخاصة "سيبوتش" عن نجاح أول اختبار لصاروخ قابل لإعادة الاستخدام، وهو الأول من نوعه في البلاد.
ويظهر مقطع فيديو تم تداوله عبر وسائل الإعلام و منصات التواصل الاجتماعي، انطلاق الصاروخ من قاعدته بنجاح نحو الفضاء، في رحلة استغرقت 125 ثانية، حيث وصل الصاروخ إلى ارتفاع 2.5 كيلومتر فوق سطح البحر، قبل أن يهبط بسلاسة وسط الماء.
وكانت أعلنت الصين في 16أيار/ مايو الجاري، نجاح اختبارات محرك يعمل بالوقود السائل، مخصص للصواريخ الفضائية القابلة لإعادة الاستخدام، حيث يعمل هذا المحرك بمزيج الأوكسجين والميثان يولد قوة دفع تعادل 140 طنا".

وأشارت وكالة "شينخوا" إلى أن المحرك الجديد طورته الأكاديمية الصينية لتكنولوجيا محركات الفضاء التابعة لمؤسسة علوم وتكنولوجيا الفضاء الصينية، ويعتبر أقوى المحركات الصينية التي تعمل بالوقود السائل المخصصة للصواريخ الفضائية.

وكانت اختبرت الصين في يونيو/ حزيران من العام الماضي، بنجاح المرحلة الأولى لصاروخ "المسيرة الطويلة 10" فائق الثقل الذي تعمل على تطويره، والمجهزة بثلاث محركات تعمل بالكيروسين والأوكسجين السائل.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала