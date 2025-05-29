الصين تدخل سباق إعادة الاستخدام الفضائي بنجاح أول تجربة
11:56 GMT 29.05.2025 (تم التحديث: 12:01 GMT 29.05.2025)
© Photo / Social mediaالصين تدخل سباق إعادة الاستخدام الفضائي بنجاح أول تجربة
© Photo / Social media
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أعلنت شركة الفضاء الصينية الخاصة "سيبوتش" عن نجاح أول اختبار لصاروخ قابل لإعادة الاستخدام، وهو الأول من نوعه في البلاد.
ويظهر مقطع فيديو تم تداوله عبر وسائل الإعلام و منصات التواصل الاجتماعي، انطلاق الصاروخ من قاعدته بنجاح نحو الفضاء، في رحلة استغرقت 125 ثانية، حيث وصل الصاروخ إلى ارتفاع 2.5 كيلومتر فوق سطح البحر، قبل أن يهبط بسلاسة وسط الماء.
📹 🚀 الصين تدخل سباق إعادة الاستخدام الفضائي بنجاح أول تجربة— Sputnik Arabic (@sputnik_ar) May 29, 2025
أعلنت شركة الفضاء الصينية الخاصة "سيبوتش" عن نجاح أول اختبار لصاروخ قابل لإعادة الاستخدام، وهو الأول من نوعه في البلاد.
🕒 استغرقت الرحلة 125 ثانية، ووصل الصاروخ إلى ارتفاع 2.5 كيلومتر فوق سطح البحر، قبل أن يهبط… pic.twitter.com/VhUkSQ0bt4
وكانت أعلنت الصين في 16أيار/ مايو الجاري، نجاح اختبارات محرك يعمل بالوقود السائل، مخصص للصواريخ الفضائية القابلة لإعادة الاستخدام، حيث يعمل هذا المحرك بمزيج الأوكسجين والميثان يولد قوة دفع تعادل 140 طنا".
وأشارت وكالة "شينخوا" إلى أن المحرك الجديد طورته الأكاديمية الصينية لتكنولوجيا محركات الفضاء التابعة لمؤسسة علوم وتكنولوجيا الفضاء الصينية، ويعتبر أقوى المحركات الصينية التي تعمل بالوقود السائل المخصصة للصواريخ الفضائية.
وكانت اختبرت الصين في يونيو/ حزيران من العام الماضي، بنجاح المرحلة الأولى لصاروخ "المسيرة الطويلة 10" فائق الثقل الذي تعمل على تطويره، والمجهزة بثلاث محركات تعمل بالكيروسين والأوكسجين السائل.