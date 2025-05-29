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https://sarabic.ae/20250529/انهيار-جبل-جليدي-يدمر-قرية-سويسرية-فيديو-1101087563.html
انهيار جبل جليدي يدمر قرية سويسرية... فيديو
انهيار جبل جليدي يدمر قرية سويسرية... فيديو
سبوتنيك عربي
أدى انهيار جليدي هائل في جنوب سويسرا إلى تدمير قرية بلاتين الصغيرة، وذلك بعد أسبوع من إخلائها بسبب الخطر المحدق. 29.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-29T08:42+0000
2025-05-29T08:42+0000
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أكد مسؤولون سويسريون، أمس الأربعاء، أن العديد من منازل القرية الجبلية التي يقطنها عادة 300 شخص، قد دُمرت، وأن شخصا واحدا في عداد المفقودين.ونشرت مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو مرعب يظهر سحابة ضخمة من الجليد تسقط من منحدر الجبل إلى الوادي حيث تقع القرية.فيما سقطت كتلة ضخمة من الصخور والجليد غطت القرية السويسرية بالكامل بطبقة من الطين، بالتوازي مع إعلان الشرطة الإقليمية أن عمليات البحث والإنقاذ مستمرة باستخدام طائرة مسيّرة مزودة بكاميرا حرارية.كانت السلطات قد أمرت بإجلاء سكان القرية البالغ عددهم 300 شخص، بالإضافة إلى رؤوس الماشية من القرية، تحسبا لانهيار كتلة جليدية تقدر مساحتها بـ1.5 مليون متر مكعب (52 مليون قدم مكعبة).
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نادي الفيديو, الأخبار
نادي الفيديو, الأخبار

انهيار جبل جليدي يدمر قرية سويسرية... فيديو

08:42 GMT 29.05.2025
© STRINGERانهيار جليدي في تركيا
انهيار جليدي في تركيا - سبوتنيك عربي, 1920, 29.05.2025
© STRINGER
تابعنا عبر
أدى انهيار جليدي هائل في جنوب سويسرا إلى تدمير قرية بلاتين الصغيرة، وذلك بعد أسبوع من إخلائها بسبب الخطر المحدق.
أكد مسؤولون سويسريون، أمس الأربعاء، أن العديد من منازل القرية الجبلية التي يقطنها عادة 300 شخص، قد دُمرت، وأن شخصا واحدا في عداد المفقودين.
ونشرت مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو مرعب يظهر سحابة ضخمة من الجليد تسقط من منحدر الجبل إلى الوادي حيث تقع القرية.
فيما سقطت كتلة ضخمة من الصخور والجليد غطت القرية السويسرية بالكامل بطبقة من الطين، بالتوازي مع إعلان الشرطة الإقليمية أن عمليات البحث والإنقاذ مستمرة باستخدام طائرة مسيّرة مزودة بكاميرا حرارية.
كانت السلطات قد أمرت بإجلاء سكان القرية البالغ عددهم 300 شخص، بالإضافة إلى رؤوس الماشية من القرية، تحسبا لانهيار كتلة جليدية تقدر مساحتها بـ1.5 مليون متر مكعب (52 مليون قدم مكعبة).
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