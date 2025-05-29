بوتين يكشف عن سر شبابه... فيديو
13:45 GMT 29.05.2025 (تم التحديث: 14:25 GMT 29.05.2025)
© Sputnik . POOL/
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خلال لقاء الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، عبر الفيديو مع عائلات حائزة على وسام المجد الأبوي، وكذلك مع الأمهات الحاصلات على لقب الأم البطلة وأفراد عائلاتهن، أجاب الرئيس فلاديمير بوتين عن سؤال حول كيفية تمكنه من الظهور بمظهر جيد.
وخلال اللقاء سألت أم روسية الرئيس فلاديمير بوتين سؤالا مفاجئا: "فلاديمير فلاديميروفيتش، ماذا تفعل لكي تبدو بهذا الشكل الجيد؟ أريد ذلك أيضا!"
💬 السر وراء "شباب" بوتين— Sputnik Arabic (@sputnik_ar) May 29, 2025
خلال لقائه مع العائلات الحائزة على وسام "المجد الأبوي"، سألت أم روسية الرئيس فلاديمير بوتين سؤالا مفاجئا:
"فلاديمير فلاديميروفيتش، ماذا تفعل لكي تبدو بهذا الشكل الجيد؟ أريد ذلك أيضا!"
🗣رد بوتين بابتسامة: "أولا، أنتِ تبدين رائعة أيضا، وشكرا لكِ على… pic.twitter.com/MChmamPgVS
رد بوتين بابتسامة: "أولا، أنت تبدين رائعة أيضا، وشكرا لك على الصراحة".
ثم أضاف: "السر؟ هو الحركة... من المهم أن يكون لدينا أهداف في الحياة نسعى لتحقيقها، فهي ما يدفعنا للانضباط، ويبقينا متيقظين، ويجعلنا نفعل الأشياء الصحيحة".
وأكد أنه يجب أيضًا ممارسة الرياضة واتباع نظام غذائي. وأشار إلى أن الأهم هو تحديد أهداف داخلية مهمة، والسعي لتحقيقها، وحل المشكلات. وكلما كانت أكبر، كان ذلك أفضل، وأكثر تحفيزًا.