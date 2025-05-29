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لقاء سبوتنيك
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https://sarabic.ae/20250529/بوتين-يكشف-عن-سر-شبابه-فيديو----1101101408.html
بوتين يكشف عن سر شبابه... فيديو
بوتين يكشف عن سر شبابه... فيديو
سبوتنيك عربي
خلال لقاء الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، عبر الفيديو مع عائلات حائزة على وسام المجد الأبوي، وكذلك مع الأمهات الحاصلات على لقب الأم البطلة وأفراد... 29.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-29T13:45+0000
2025-05-29T14:25+0000
روسيا
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وخلال اللقاء سألت أم روسية الرئيس فلاديمير بوتين سؤالا مفاجئا: "فلاديمير فلاديميروفيتش، ماذا تفعل لكي تبدو بهذا الشكل الجيد؟ أريد ذلك أيضا!"ثم أضاف: "السر؟ هو الحركة... من المهم أن يكون لدينا أهداف في الحياة نسعى لتحقيقها، فهي ما يدفعنا للانضباط، ويبقينا متيقظين، ويجعلنا نفعل الأشياء الصحيحة".وأكد أنه يجب أيضًا ممارسة الرياضة واتباع نظام غذائي. وأشار إلى أن الأهم هو تحديد أهداف داخلية مهمة، والسعي لتحقيقها، وحل المشكلات. وكلما كانت أكبر، كان ذلك أفضل، وأكثر تحفيزًا.
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روسيا, نادي الفيديو
روسيا, نادي الفيديو

بوتين يكشف عن سر شبابه... فيديو

13:45 GMT 29.05.2025 (تم التحديث: 14:25 GMT 29.05.2025)
© Sputnik . POOL / الانتقال إلى بنك الصورالرئيس الروسي فلاديمير بوتين
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين - سبوتنيك عربي, 1920, 29.05.2025
© Sputnik . POOL
/
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تابعنا عبر
خلال لقاء الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، عبر الفيديو مع عائلات حائزة على وسام المجد الأبوي، وكذلك مع الأمهات الحاصلات على لقب الأم البطلة وأفراد عائلاتهن، أجاب الرئيس فلاديمير بوتين عن سؤال حول كيفية تمكنه من الظهور بمظهر جيد.
وخلال اللقاء سألت أم روسية الرئيس فلاديمير بوتين سؤالا مفاجئا: "فلاديمير فلاديميروفيتش، ماذا تفعل لكي تبدو بهذا الشكل الجيد؟ أريد ذلك أيضا!"

رد بوتين بابتسامة: "أولا، أنت تبدين رائعة أيضا، وشكرا لك على الصراحة".

ثم أضاف: "السر؟ هو الحركة... من المهم أن يكون لدينا أهداف في الحياة نسعى لتحقيقها، فهي ما يدفعنا للانضباط، ويبقينا متيقظين، ويجعلنا نفعل الأشياء الصحيحة".
وأكد أنه يجب أيضًا ممارسة الرياضة واتباع نظام غذائي. وأشار إلى أن الأهم هو تحديد أهداف داخلية مهمة، والسعي لتحقيقها، وحل المشكلات. وكلما كانت أكبر، كان ذلك أفضل، وأكثر تحفيزًا.
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