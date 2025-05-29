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https://sarabic.ae/20250529/رجل-أعمال-سوري-يكشف-عن-عصابة-عابرة-للحدود-في-مصر---1101096894.html
رجل أعمال سوري يكشف عن "عصابة عابرة للحدود" في مصر
رجل أعمال سوري يكشف عن "عصابة عابرة للحدود" في مصر
سبوتنيك عربي
تقدم المحاميان يسري عبد الرازق ومحمد عبد الرازق بصفتهما وكيلين عن المستثمر السوري علي أحمد حسن، المقيم في مصر، ببلاغ رسمي إلى النائب العام المصري، يتهمان فيه... 29.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-29T12:33+0000
2025-05-29T12:33+0000
مجتمع
مصر
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عصابة
بلاغ
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وبحسب وسائل إعلام مصرية، جاء في البلاغ أن "أفراد العصابة ارتكبوا وقائع نصب واحتيال ممنهجة، أسفرت عن استيلائهم على مبالغ مالية تجاوزت 670 ألف دولار أمريكي، بالإضافة إلى عدد من العقارات، وأثناء البحث تبين أن لديهم ضحايا اَخرين".واستند البلاغ إلى نص المادة 336 من قانون العقوبات المصري، فضلا عن الإشارة لاحتمالية وقوع جريمة غسل أموال، وتكوين تشكيل عصابي عابر للحدود، في ضوء اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية اتفاقية باليرمو.وفي ختام البلاغ، طالب المحاميان، النيابة بسرعة ضبط وإحضار المشكو في حقهم والتحقيق معهم، مؤكدين تقديمهم لكافة المستندات المؤيدة، ومنها جوازات سفر، إيصالات استلام الأموال، وشهادات الشهود.
https://sarabic.ae/20250522/فصل-الطلاب-السوريين-في-مصر-مصادر-حكومية-تكشف-حقائق-1100842204.html
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مصر, أخبار سوريا اليوم, مستثمر, عصابة, بلاغ, منوعات
مصر, أخبار سوريا اليوم, مستثمر, عصابة, بلاغ, منوعات

رجل أعمال سوري يكشف عن "عصابة عابرة للحدود" في مصر

12:33 GMT 29.05.2025
© AP Photo / Nariman El-Moftyالشرطة المصرية
الشرطة المصرية - سبوتنيك عربي, 1920, 29.05.2025
© AP Photo / Nariman El-Mofty
تابعنا عبر
تقدم المحاميان يسري عبد الرازق ومحمد عبد الرازق بصفتهما وكيلين عن المستثمر السوري علي أحمد حسن، المقيم في مصر، ببلاغ رسمي إلى النائب العام المصري، يتهمان فيه عدد من الأشخاص من جنسيات مختلفة، بتشكيل عصابة منظمة عابرة للحدود.
وبحسب وسائل إعلام مصرية، جاء في البلاغ أن "أفراد العصابة ارتكبوا وقائع نصب واحتيال ممنهجة، أسفرت عن استيلائهم على مبالغ مالية تجاوزت 670 ألف دولار أمريكي، بالإضافة إلى عدد من العقارات، وأثناء البحث تبين أن لديهم ضحايا اَخرين".

وأوضح البلاغ أن "المتهمين يستدرجون ضحاياهم باستعراض سياراتهم الفارهة والعقارات التي يستخدمونها لإقناع ضحاياهم أنهم رجال أعمال، وأنشأوا كيانا تجاريا وهميا باسم "سيارات مصرية سورية"، شارع التسعين الشمالي بمنطقة التجمع الخامس، واستخدموه كواجهة لتقديم عروض استثمارية كاذبة، مدعومة بصور ومواد ترويجية مُضلِّلة، للإيقاع بالمجني عليه والضحايا الآخرين".

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كما تضمن البلاغ "وقائع تزوير واستغلال أسماء شخصيات معروفة، منها شخصية رجل الأعمال والمستثمر السوري معاذ الطير، صاحب سلسلة مطاعم أبو العز السوري للإيحاء بوجود تعاملات قانونية وتسهيلات في بيع عقارات المجني عليه بسوريا وتسليمه ثمنها داخل مصر".

واستند البلاغ إلى نص المادة 336 من قانون العقوبات المصري، فضلا عن الإشارة لاحتمالية وقوع جريمة غسل أموال، وتكوين تشكيل عصابي عابر للحدود، في ضوء اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية اتفاقية باليرمو.
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وكلف النائب العام نيابة القاهرة الجديدة الكلية بفتح تحقيق فوري في الوقائع، واتخاذ ما يلزم قانونا، وذلك في ضوء خطورة الاتهامات وتنوع الجرائم المنسوبة للمتهمين.
وفي ختام البلاغ، طالب المحاميان، النيابة بسرعة ضبط وإحضار المشكو في حقهم والتحقيق معهم، مؤكدين تقديمهم لكافة المستندات المؤيدة، ومنها جوازات سفر، إيصالات استلام الأموال، وشهادات الشهود.
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