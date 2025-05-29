https://sarabic.ae/20250529/-بنزيمة-يحصد-لقب-أفضل-لاعب-في-الدوري-السعودي-1101096000.html
بنزيمة يحصد لقب أفضل لاعب في الدوري السعودي
بنزيمة يحصد لقب أفضل لاعب في الدوري السعودي
سبوتنيك عربي
كشفت رابطة دوري "روشن" السعودي لكرة القدم عن الفائزين بجوائز الأفضل للموسم الرياضي 2024–2025، والذي توج به فريق اتحاد جدة. 29.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-29T12:01+0000
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وحصد الفرنسي كريم بنزيمة، لاعب الاتحاد، بجائزة أفضل لاعب في الدوري، فيما توج لاعب الهلال، سالم الدوسري، بجائزة أفضل لاعب سعودي.وحصل مصعب الجوير، لاعب الشباب، على جائزة أفضل لاعب صاعد، فيما فاز كوين كاستيلس، حارس القادسية، بجائزة أفضل حارس مرمى.ويذكر أن وزير الرياضة رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية، عبد العزيز بن تركي الفيصل، توّج الفائزين في احتفالية جماهيرية شهدها ملعب الإنماء بمدينة الملك عبد الله الرياضية، حيث سلّم كأس الدوري والميداليات الذهبية للاعبي نادي الاتحاد، وأعضاء الأجهزة الفنية والإدارية.
https://sarabic.ae/20250529/السعودية-مفاوضات-صعبة-مع-رونالدو-للانضمام-لأحد-هذين-الناديين-1101094669.html
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العالم العربي, السعودية, رياضة, أخبار كرة القدم
العالم العربي, السعودية, رياضة, أخبار كرة القدم
بنزيمة يحصد لقب أفضل لاعب في الدوري السعودي
كشفت رابطة دوري "روشن" السعودي لكرة القدم عن الفائزين بجوائز الأفضل للموسم الرياضي 2024–2025، والذي توج به فريق اتحاد جدة.
وحصد الفرنسي كريم بنزيمة، لاعب الاتحاد، بجائزة أفضل لاعب في الدوري، فيما توج لاعب الهلال، سالم الدوسري، بجائزة أفضل لاعب سعودي.
ونال كريستيانو رونالدو لاعب النصر، لقب هداف الدوري للموسم الثاني على التوالي.
وحصل مصعب الجوير، لاعب الشباب، على جائزة أفضل لاعب صاعد، فيما فاز كوين كاستيلس، حارس القادسية، بجائزة أفضل حارس مرمى.
وأما جائزة أفضل مدرب عن الموسم المنصرم، فقد كانت من نصيب الفرنسي لوران بلان، مدرب الاتحاد، بعدما قاد الاتحاد للتتويج باللقب.
ويذكر أن وزير الرياضة رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية
، عبد العزيز بن تركي الفيصل، توّج الفائزين في احتفالية جماهيرية شهدها ملعب الإنماء بمدينة الملك عبد الله الرياضية، حيث سلّم كأس الدوري والميداليات الذهبية للاعبي نادي الاتحاد، وأعضاء الأجهزة الفنية والإدارية.