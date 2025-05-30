https://sarabic.ae/20250530/السودان-يشرع-في-ترحيل-لاجئين-في-الخرطوم-إلى-مخيمات-بولايات-حدودية-1101117452.html

السلطات السودانية تبدأ في ترحيل أجانب قاتلوا بجانب قوات الدعم السريع

السلطات السودانية تبدأ في ترحيل أجانب قاتلوا بجانب قوات الدعم السريع

سبوتنيك عربي

شرعت حكومة ولاية الخرطوم السودانية بترحيل اللاجئين إلى 3 ولايات تقع على حدود البلاد، ضمن جهودها لإبعاد جميع الأجانب من الولاية. 30.05.2025, سبوتنيك عربي

2025-05-30T06:56+0000

2025-05-30T06:56+0000

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وأفادت وكالة السودان للأنباء (سونا)، أمس الخميس، بأن "سلطات ولاية الخرطوم شرعت في حصر اللاجئين بهدف ترحيلهم بعد تأكدها من مشاركة أجانب، خاصة من جنوب السودان وإثيوبيا، في القتال إلى جانب قوات الدعم السريع، إبان سيطرتها على الولاية".ونقلت الوكالة عن والي الخرطوم أحمد عثمان حمزة، أن حكومته بدأت تنفيذ المرحلة الأولى من برنامج ترحيل الأجانب واللاجئين من العاصمة الخرطوم إلى مخيمات في مناطق حدودية، مثل ولايات النيل الأبيض والقضارف وكسلا.وشدد على مواصلة عمليات ضبط الوجود الأجنبي بولاية الخرطوم والترحيل للمعسكرات بولايات كسلا والقضارف والنيل الأبيض، داعيًا اللاجئين بالتواجد داخل معسكراتهم لحين حل أوضاعهم.ولفت والي الخرطوم إلى "أهمية توفيق أوضاع اللاجئين وضبط الوجود الأجنبي بالعاصمة الخرطوم وإنفاذ القوانين والضوابط الهجرية بتجميع اللاجئين داخل المعسكرات المخصصة، التي ترعاها المفوضية السامية لشؤون اللاجئين".فيما أوضح الصادق سليمان يعقوب، مساعد معتمد اللاجئين بالخرطوم والولايات الشمالية، أن "عملية الترحيل الأولى ضمت 200 لاجئ من رعايا دولة أثيوبيا، سيتم ترحيلهم عبر البر إلى معسكرات أتنينا وأم قرقور بولاية القضارف".وأشار إلى وجود أكثر من 50 ألف لاجئ بولاية الخرطوم من مختلف الجنسيات.

https://sarabic.ae/20250522/وصول-25-ألف-لاجئ-من-جنوب-السودان-إلى-النيل-الأبيض-بالسودان-1100841063.html

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