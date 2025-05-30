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الملك السعودي يتسلم رسالة خطية من الرئيس الروسي
الملك السعودي يتسلم رسالة خطية من الرئيس الروسي
سبوتنيك عربي
تسلم الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز آل سعود، أمس الخميس، رسالة خطية من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، تتعلق بالعلاقات الثنائية بين البلدين. 30.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-30T05:59+0000
2025-05-30T06:07+0000
السعودية
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وقالت وكالة الأنباء السعودية "واس": "تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، حفظه الله، رسالة خطية من فخامة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، تتعلق بالعلاقات الثنائية بين البلدين".وجرى خلال اللقاء، بحسب الوكالة، استعراض العلاقات الثنائية بين روسيا والسعودية، وآخر المستجدات في منطقة الشرق الأوسط والعالم.وفي وقت سابق، أفاد دينيس مانتوروف، نائب رئيس الوزراء ووزير الصناعة والتجارة الروسي، بأن وزارة الصناعة والتجارة الروسية، تدرس خيارات إنشاء مجمع صناعي روسيا في المملكة العربية السعودية، نظرًا لأن الشركات المحلية تولي المزيد من الاهتمام لمنطقة الشرق الأوسط.وكان وزير الاستثمار السعودي المهندس خالد الفالح، قد أكد أن "المملكة العربية السعودية، لديها علاقات قوية مع روسيا، في مجال الطاقة والاستثمارات"، مشيرًا إلى "وجود استثمارات سعودية في روسيا، كما توجد في المملكة استثمارات روسية".
https://sarabic.ae/20250523/بمشاركة-سعودية-علماء-روس-يكشفون-أسرار-الغرافين-أقوى-مادة-عرفها-العالم-1100898770.html
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السعودية, روسيا, العالم, العالم العربي
السعودية, روسيا, العالم, العالم العربي

الملك السعودي يتسلم رسالة خطية من الرئيس الروسي

05:59 GMT 30.05.2025 (تم التحديث: 06:07 GMT 30.05.2025)
© Sputnik . Aleksei Nikolskiy / الانتقال إلى بنك الصورمحادثات العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود والرئيس الروسي فلاديمير بوتين في قصر الكرملين، موسكو، روسيا
محادثات العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود والرئيس الروسي فلاديمير بوتين في قصر الكرملين، موسكو، روسيا - سبوتنيك عربي, 1920, 30.05.2025
© Sputnik . Aleksei Nikolskiy
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تسلم الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز آل سعود، أمس الخميس، رسالة خطية من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، تتعلق بالعلاقات الثنائية بين البلدين.
وقالت وكالة الأنباء السعودية "واس": "تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، حفظه الله، رسالة خطية من فخامة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، تتعلق بالعلاقات الثنائية بين البلدين".

وأشارت الوكالة إلى أن وليد بن عبد الكريم الخريجي، نائب وزير الخارجية السعودي، تسلم الرسالة خلال لقائه أمس الخميس، بسفير روسيا الاتحادية لدى المملكة سيرغي كوزلوف، في مقر الوزارة بالعاصمة الرياض.

وجرى خلال اللقاء، بحسب الوكالة، استعراض العلاقات الثنائية بين روسيا والسعودية، وآخر المستجدات في منطقة الشرق الأوسط والعالم.
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وفي وقت سابق، أفاد دينيس مانتوروف، نائب رئيس الوزراء ووزير الصناعة والتجارة الروسي، بأن وزارة الصناعة والتجارة الروسية، تدرس خيارات إنشاء مجمع صناعي روسيا في المملكة العربية السعودية، نظرًا لأن الشركات المحلية تولي المزيد من الاهتمام لمنطقة الشرق الأوسط.
وكان وزير الاستثمار السعودي المهندس خالد الفالح، قد أكد أن "المملكة العربية السعودية، لديها علاقات قوية مع روسيا، في مجال الطاقة والاستثمارات"، مشيرًا إلى "وجود استثمارات سعودية في روسيا، كما توجد في المملكة استثمارات روسية".
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