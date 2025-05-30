https://sarabic.ae/20250530/الملك-السعودي-يتلقى-رسالة-من-الرئيس-الروسي-1101116798.html
الملك السعودي يتسلم رسالة خطية من الرئيس الروسي
الملك السعودي يتسلم رسالة خطية من الرئيس الروسي
سبوتنيك عربي
تسلم الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز آل سعود، أمس الخميس، رسالة خطية من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، تتعلق بالعلاقات الثنائية بين البلدين. 30.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-30T05:59+0000
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وقالت وكالة الأنباء السعودية "واس": "تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، حفظه الله، رسالة خطية من فخامة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، تتعلق بالعلاقات الثنائية بين البلدين".وجرى خلال اللقاء، بحسب الوكالة، استعراض العلاقات الثنائية بين روسيا والسعودية، وآخر المستجدات في منطقة الشرق الأوسط والعالم.وفي وقت سابق، أفاد دينيس مانتوروف، نائب رئيس الوزراء ووزير الصناعة والتجارة الروسي، بأن وزارة الصناعة والتجارة الروسية، تدرس خيارات إنشاء مجمع صناعي روسيا في المملكة العربية السعودية، نظرًا لأن الشركات المحلية تولي المزيد من الاهتمام لمنطقة الشرق الأوسط.وكان وزير الاستثمار السعودي المهندس خالد الفالح، قد أكد أن "المملكة العربية السعودية، لديها علاقات قوية مع روسيا، في مجال الطاقة والاستثمارات"، مشيرًا إلى "وجود استثمارات سعودية في روسيا، كما توجد في المملكة استثمارات روسية".
https://sarabic.ae/20250523/بمشاركة-سعودية-علماء-روس-يكشفون-أسرار-الغرافين-أقوى-مادة-عرفها-العالم-1100898770.html
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السعودية, روسيا, العالم, العالم العربي
السعودية, روسيا, العالم, العالم العربي
الملك السعودي يتسلم رسالة خطية من الرئيس الروسي
05:59 GMT 30.05.2025 (تم التحديث: 06:07 GMT 30.05.2025)
تسلم الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز آل سعود، أمس الخميس، رسالة خطية من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، تتعلق بالعلاقات الثنائية بين البلدين.
وقالت وكالة الأنباء السعودية "واس": "تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، حفظه الله، رسالة خطية من فخامة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، تتعلق بالعلاقات الثنائية بين البلدين".
وأشارت الوكالة إلى أن وليد بن عبد الكريم الخريجي، نائب وزير الخارجية السعودي، تسلم الرسالة خلال لقائه أمس الخميس، بسفير روسيا الاتحادية لدى المملكة سيرغي كوزلوف، في مقر الوزارة بالعاصمة الرياض.
وجرى خلال اللقاء، بحسب الوكالة، استعراض العلاقات الثنائية بين روسيا والسعودية، وآخر المستجدات في منطقة الشرق الأوسط والعالم.
وفي وقت سابق، أفاد دينيس مانتوروف، نائب رئيس الوزراء ووزير الصناعة والتجارة الروسي، بأن وزارة الصناعة والتجارة الروسية، تدرس خيارات إنشاء مجمع صناعي روسيا في المملكة العربية السعودية، نظرًا لأن الشركات المحلية تولي المزيد من الاهتمام لمنطقة الشرق الأوسط.
وكان وزير الاستثمار السعودي المهندس خالد الفالح، قد أكد أن "المملكة العربية السعودية، لديها علاقات قوية مع روسيا، في مجال الطاقة والاستثمارات"، مشيرًا إلى "وجود استثمارات سعودية في روسيا، كما توجد في المملكة استثمارات روسية".