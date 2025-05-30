https://sarabic.ae/20250530/جمهور-في-صالة-سينما-يصابون-بفزع-حقيقي-خلال-مشاهدتهم-فيلم-رعب-1101140724.html
جمهور في صالة سينما يصابون بفزع حقيقي خلال مشاهدتهم فيلم رعب
جمهور في صالة سينما يصابون بفزع حقيقي خلال مشاهدتهم فيلم رعب
سبوتنيك عربي
تعرض جمهور في صالة سينما لواقعة غريبة ومخيفة، أثناء متابعتهم لفيلم رعب، لتتحول تجربة مشاهدتهم إلى مشهد رعب حقيقي. 30.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-30T14:46+0000
2025-05-30T14:46+0000
2025-05-30T14:46+0000
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وخلال مشاهدة 40 فردا داخل قاعة العرض رقم 4 بسينما "أوتشو" في مدينة لا بلاتا بالأرجنتين، لأحداث الجزء السادس والجديد من سلسلة أفلام الرعب الشهيرة "Final Destination"، والتي تتمحور أحداثها حول حوادث مفاجئة وغريبة تلاحق أبطاله بعد نجاتهم جميعا من حادث كاد أن يودي بحياتهم، سقطت أجزاء من سقف القاعة محدثة فجوة كبيرة، وأصابت بعض الحضور.وقالت فياما فيلافيردي (29 عاما)، التي كانت تحضر العرض مع ابنتها وصديقتها إنها ظنت في البداية أن الضجيج الذي سمعته كان جزءا من أحداث الفيلم، قبل أن تسقط عليها قطعة من الركام وتصيبها في الكتف والظهر والركبة والكاحل، وفقا لوسائل إعلام أرجنتينية.وأكدت فيلافيردي أنها تفادت إصابة رأسها فقط، لأنها كانت منحنية فوق مسند الذراع، مشيرة إلى أنها تنوي تقديم شكوى بعد تعرضها لإصابات قوية دفعتها للغياب عن العمل.وتكهن بعض الحضور بأن الأمطار الغزيرة قد تكون السبب في انهيار سقف السينما.وفيلم "Final Destination: Bloodlines"، من إخراج زاك ليبوفسكي وآدم ب. شتاين، وطُرح في 16 مايو/ أيار 2025، وحقق نجاحا كبيرا، مسجلًا أفضل افتتاحية في تاريخ السلسلة الممتدة منذ 25 عاما، بإيرادات بلغت 102 مليون دولار عالميا.
https://sarabic.ae/20211016/طبيب-يكشف-عن-فائدة-للصراخ-والخوف-أثناء-أفلام-الرعب-1050451571.html
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MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
منوعات, الأخبار
جمهور في صالة سينما يصابون بفزع حقيقي خلال مشاهدتهم فيلم رعب
تعرض جمهور في صالة سينما لواقعة غريبة ومخيفة، أثناء متابعتهم لفيلم رعب، لتتحول تجربة مشاهدتهم إلى مشهد رعب حقيقي.
وخلال مشاهدة 40 فردا داخل قاعة العرض رقم 4 بسينما "أوتشو" في مدينة لا بلاتا بالأرجنتين، لأحداث الجزء السادس والجديد من سلسلة أفلام الرعب الشهيرة "Final Destination"، والتي تتمحور أحداثها حول حوادث مفاجئة وغريبة تلاحق أبطاله بعد نجاتهم جميعا من حادث كاد أن يودي بحياتهم، سقطت أجزاء من سقف القاعة محدثة فجوة كبيرة، وأصابت بعض الحضور.
وقالت فياما فيلافيردي (29 عاما)، التي كانت تحضر العرض مع ابنتها وصديقتها إنها ظنت في البداية أن الضجيج الذي سمعته كان جزءا من أحداث الفيلم، قبل أن تسقط عليها قطعة من الركام وتصيبها في الكتف والظهر والركبة والكاحل، وفقا لوسائل
إعلام أرجنتينية.
وأكدت فيلافيردي أنها تفادت إصابة رأسها فقط، لأنها كانت منحنية فوق مسند الذراع، مشيرة إلى أنها تنوي تقديم شكوى بعد تعرضها لإصابات قوية دفعتها للغياب عن العمل.
16 أكتوبر 2021, 16:47 GMT
وتكهن بعض الحضور بأن الأمطار الغزيرة قد تكون السبب في انهيار سقف السينما.
وفيلم "Final Destination: Bloodlines"، من إخراج زاك ليبوفسكي وآدم ب. شتاين، وطُرح في 16 مايو/ أيار 2025، وحقق نجاحا كبيرا، مسجلًا أفضل افتتاحية في تاريخ السلسلة الممتدة منذ 25 عاما، بإيرادات بلغت 102 مليون دولار عالميا.