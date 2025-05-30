جمهور في صالة سينما يصابون بفزع حقيقي خلال مشاهدتهم فيلم رعب

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لقاء سبوتنيك
السودان بين حرب أهلية وانقسامات بين القوى المدنية وتفشي وباء الكوليرا
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ميخائيل نعيمة اديب وشاعر لبناني وابرز الطلاب اللبنانيين الذين تخرجوا من روسيا القيصرية
16:31 GMT
29 د
حصاد الأسبوع
خبير: روسيا ستضرب كل الأهداف العسكرية الموجودة في ألمانيا إذا ضربت بصواريخ "تاوروس"
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ملفات ساخنة
غزة... هل تقدم واشنطن ضمانات لحماس خلال أي اتفاق لوقف إطلاق النار
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29 د
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الإسلاموفوبيا بين الكراهية السياسية وتفجير الغرب لأزماته الداخلية
18:30 GMT
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الإنسان والثقافة
هل ألهمت روايات دوستويوفسكي في نشأة أدب الديستوبيا في روسيا ؟
08:31 GMT
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الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
09:28 GMT
15 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
09:44 GMT
16 د
نبض افريقيا
تحالف دول الساحل يُطلق مناورات عسكرية كبرى في النيجر لمكافحة الإرهاب
10:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
رالي الكاهنة - المرأة التونسية على خط الانطلاق
10:48 GMT
11 د
مرايا العلوم
الكون المريب وآذان الفيلة والتنفس من خياشيم المؤخرة
11:30 GMT
29 د
بيارق النصر
نهاية الحرب العالمية الثانية وبداية الحرب الباردة
12:03 GMT
26 د
ملفات ساخنة
غزة... هل تقدم واشنطن ضمانات لحماس خلال أي اتفاق لوقف إطلاق النار
12:30 GMT
29 د
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13:00 GMT
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عرب بوينت بودكاست
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مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
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عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
16:36 GMT
13 د
عالم سبوتنيك
نتانياهو: إسرائيل وافقت على مقترح ويتكوف لوقف إطلاق النار في غزة
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: أمريكا تفشل في اتخاذ استراتيجية حقيقية لتقديم أي دعم لحلفائها بالقارة الإفريقية
18:00 GMT
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خبير: روسيا والصين تقدمان نموذجا في العلاقات الاقتصادية الدولية
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https://sarabic.ae/20250530/جمهور-في-صالة-سينما-يصابون-بفزع-حقيقي-خلال-مشاهدتهم-فيلم-رعب-1101140724.html
جمهور في صالة سينما يصابون بفزع حقيقي خلال مشاهدتهم فيلم رعب
جمهور في صالة سينما يصابون بفزع حقيقي خلال مشاهدتهم فيلم رعب
سبوتنيك عربي
تعرض جمهور في صالة سينما لواقعة غريبة ومخيفة، أثناء متابعتهم لفيلم رعب، لتتحول تجربة مشاهدتهم إلى مشهد رعب حقيقي. 30.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-30T14:46+0000
2025-05-30T14:46+0000
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وخلال مشاهدة 40 فردا داخل قاعة العرض رقم 4 بسينما "أوتشو" في مدينة لا بلاتا بالأرجنتين، لأحداث الجزء السادس والجديد من سلسلة أفلام الرعب الشهيرة "Final Destination"، والتي تتمحور أحداثها حول حوادث مفاجئة وغريبة تلاحق أبطاله بعد نجاتهم جميعا من حادث كاد أن يودي بحياتهم، سقطت أجزاء من سقف القاعة محدثة فجوة كبيرة، وأصابت بعض الحضور.وقالت فياما فيلافيردي (29 عاما)، التي كانت تحضر العرض مع ابنتها وصديقتها إنها ظنت في البداية أن الضجيج الذي سمعته كان جزءا من أحداث الفيلم، قبل أن تسقط عليها قطعة من الركام وتصيبها في الكتف والظهر والركبة والكاحل، وفقا لوسائل إعلام أرجنتينية.وأكدت فيلافيردي أنها تفادت إصابة رأسها فقط، لأنها كانت منحنية فوق مسند الذراع، مشيرة إلى أنها تنوي تقديم شكوى بعد تعرضها لإصابات قوية دفعتها للغياب عن العمل.وتكهن بعض الحضور بأن الأمطار الغزيرة قد تكون السبب في انهيار سقف السينما.وفيلم "Final Destination: Bloodlines"، من إخراج زاك ليبوفسكي وآدم ب. شتاين، وطُرح في 16 مايو/ أيار 2025، وحقق نجاحا كبيرا، مسجلًا أفضل افتتاحية في تاريخ السلسلة الممتدة منذ 25 عاما، بإيرادات بلغت 102 مليون دولار عالميا.
https://sarabic.ae/20211016/طبيب-يكشف-عن-فائدة-للصراخ-والخوف-أثناء-أفلام-الرعب-1050451571.html
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منوعات, الأخبار
منوعات, الأخبار

جمهور في صالة سينما يصابون بفزع حقيقي خلال مشاهدتهم فيلم رعب

14:46 GMT 30.05.2025
© Photo / Unsplash/ Jake Hillsجمهور في صالة سينما
جمهور في صالة سينما - سبوتنيك عربي, 1920, 30.05.2025
© Photo / Unsplash/ Jake Hills
تابعنا عبر
تعرض جمهور في صالة سينما لواقعة غريبة ومخيفة، أثناء متابعتهم لفيلم رعب، لتتحول تجربة مشاهدتهم إلى مشهد رعب حقيقي.
وخلال مشاهدة 40 فردا داخل قاعة العرض رقم 4 بسينما "أوتشو" في مدينة لا بلاتا بالأرجنتين، لأحداث الجزء السادس والجديد من سلسلة أفلام الرعب الشهيرة "Final Destination"، والتي تتمحور أحداثها حول حوادث مفاجئة وغريبة تلاحق أبطاله بعد نجاتهم جميعا من حادث كاد أن يودي بحياتهم، سقطت أجزاء من سقف القاعة محدثة فجوة كبيرة، وأصابت بعض الحضور.
وقالت فياما فيلافيردي (29 عاما)، التي كانت تحضر العرض مع ابنتها وصديقتها إنها ظنت في البداية أن الضجيج الذي سمعته كان جزءا من أحداث الفيلم، قبل أن تسقط عليها قطعة من الركام وتصيبها في الكتف والظهر والركبة والكاحل، وفقا لوسائل إعلام أرجنتينية.
وأكدت فيلافيردي أنها تفادت إصابة رأسها فقط، لأنها كانت منحنية فوق مسند الذراع، مشيرة إلى أنها تنوي تقديم شكوى بعد تعرضها لإصابات قوية دفعتها للغياب عن العمل.
الخوف - سبوتنيك عربي, 1920, 16.10.2021
مجتمع
طبيب يكشف عن فائدة للصراخ والخوف أثناء أفلام الرعب
16 أكتوبر 2021, 16:47 GMT
وتكهن بعض الحضور بأن الأمطار الغزيرة قد تكون السبب في انهيار سقف السينما.
وفيلم "Final Destination: Bloodlines"، من إخراج زاك ليبوفسكي وآدم ب. شتاين، وطُرح في 16 مايو/ أيار 2025، وحقق نجاحا كبيرا، مسجلًا أفضل افتتاحية في تاريخ السلسلة الممتدة منذ 25 عاما، بإيرادات بلغت 102 مليون دولار عالميا.
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