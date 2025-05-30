https://sarabic.ae/20250530/لأسبوعين-مدينة-أوروبية-تقدم-سكنا-مجانيا-لمن-يريد-العيش-فيها-1101141837.html
لأسبوعين... مدينة أوروبية تقدم سكنا مجانيا لمن يريد العيش فيها
لأسبوعين... مدينة أوروبية تقدم سكنا مجانيا لمن يريد العيش فيها
سبوتنيك عربي
أعلنت مدينة في شرق ألمانيا عن تقديم إقامة مجانية لمدة أسبوعين لتشجيع الأشخاص على الانتقال إليها، في محاولة لزيادة عدد سكانها. 30.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-30T15:52+0000
2025-05-30T15:52+0000
2025-05-30T15:52+0000
العالم
أخبار الاتحاد الأوروبي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0a/17/1094087208_0:1018:2048:2170_1920x0_80_0_0_bc6dbe33ce42ad9536cb4dc1ba405371.jpg
ووفقا لبيان صادر عن المجلس المحلي للمدينة، تقدم "آيزنهوتنشتات" الواقعة على الحدود مع بولندا، وتبعد نحو 60 ميلا من العاصمة الألمانية برلين، فرصة تجربة الإقامة لمدة 14 يوما للمقيمين المحتملين.ويستهدف المشروع الراغبين في الانتقال إلى المدينة، بما في ذلك العمال المهنيون، والموظفون، وأصحاب المشاريع الحرة، أو حتى أولئك الذين يرغبون في العودة إلى مسقط رأسهم.كما سينظم المجلس المحلي جولات سياحية وزيارات للمصانع وأنشطة ترفيهية لمساعدتهم على الاندماج. بالإضافة إلى ذلك، ستوفر الشركات المحلية فرصا للتدريب الوظيفي والمقابلات العملية لتشجيع المشاركين على البقاء بشكل دائم.وتأسست "آيزنهوتنشتات"، التي تعني "مدينة مصانع الصلب"، في عام 1950 كأول مدينة تخطط بالكامل تحت حكم الحكومة الاشتراكية في ألمانيا الشرقية سابقا. بنيت حول مجمع صناعي ضخم على ضفاف نهر الأودر، وكانت تعرف سابقا باسم "ستالينشتات".وتهدف المبادرة إلى جذب المزيد من السكان الدائمين، وخاصة العمال المهرة. وتضم البلدة اليوم أكبر مصنع متكامل للصلب في شرق ألمانيا، والذي يوظف 2500 شخص، فضلا عن كونها مركزا لمعالجة المعادن. كما تشتهر بمبانيها التاريخية التي تعود إلى الحقبة الاشتراكية، والتي تجذب عشاق الهندسة المعمارية.
https://sarabic.ae/20250530/قانون-فرنسي-جديد-يهدد-مراكز-الاتصال-في-دولة-عربية-ويثير-قلق-العاملين-1101141074.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0a/17/1094087208_0:826:2048:2362_1920x0_80_0_0_ade9585b8bac465f4f8437a3f329e63e.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
العالم, أخبار الاتحاد الأوروبي
العالم, أخبار الاتحاد الأوروبي
لأسبوعين... مدينة أوروبية تقدم سكنا مجانيا لمن يريد العيش فيها
أعلنت مدينة في شرق ألمانيا عن تقديم إقامة مجانية لمدة أسبوعين لتشجيع الأشخاص على الانتقال إليها، في محاولة لزيادة عدد سكانها.
ووفقا لبيان صادر عن المجلس المحلي للمدينة، تقدم "آيزنهوتنشتات" الواقعة على الحدود مع بولندا، وتبعد نحو 60 ميلا من العاصمة الألمانية برلين، فرصة تجربة الإقامة لمدة 14 يوما للمقيمين المحتملين.
ويستهدف المشروع الراغبين في الانتقال إلى المدينة، بما في ذلك العمال المهنيون، والموظفون، وأصحاب المشاريع الحرة، أو حتى أولئك الذين يرغبون في العودة إلى مسقط رأسهم.
وسيتم اختيار المشاركين ليعيشوا مجانا في شقق مفروشة بين 6 و20 سبتمبر، كجزء من مبادرة "اصنع خططك الآن"، التي تتيح لهم التعرف على الحياة والعمل والمجتمع في المدينة.
كما سينظم المجلس المحلي جولات سياحية وزيارات للمصانع وأنشطة ترفيهية لمساعدتهم على الاندماج. بالإضافة إلى ذلك، ستوفر الشركات المحلية فرصا للتدريب الوظيفي والمقابلات العملية لتشجيع المشاركين على البقاء بشكل دائم.
وتأسست "آيزنهوتنشتات"، التي تعني "مدينة مصانع الصلب"، في عام 1950 كأول مدينة تخطط بالكامل تحت حكم الحكومة الاشتراكية في ألمانيا الشرقية سابقا. بنيت حول مجمع صناعي ضخم على ضفاف نهر الأودر، وكانت تعرف سابقا باسم "ستالينشتات".
ومنذ ذلك الحين، شهدت المدينة انخفاضا حادا في عدد السكان، من 50 ألفا إلى نحو 24 ألفا حاليا، وفقا للمسؤولة المحلية يوليا باسان.
وتهدف المبادرة إلى جذب المزيد من السكان الدائمين، وخاصة العمال المهرة. وتضم البلدة اليوم أكبر مصنع متكامل للصلب في شرق ألمانيا، والذي يوظف 2500 شخص، فضلا عن كونها مركزا لمعالجة المعادن. كما تشتهر بمبانيها التاريخية التي تعود إلى الحقبة الاشتراكية، والتي تجذب عشاق الهندسة المعمارية.