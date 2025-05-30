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مجلس الأمن الدولي يعقد جلسة بشأن السلم العالمي بناء على طلب من روسيا
مجلس الأمن الدولي يعقد جلسة بشأن السلم العالمي بناء على طلب من روسيا
سبوتنيك عربي
يعقد مجلس الأمن الدولي، اليوم الجمعة، جلسة بناء على طلب من روسيا، لبحث التهديدات بشأن السلم العالمي الناتجة عن تصرفات الدول الأوروبية، التي تعيق التسوية... 30.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-30T00:59+0000
2025-05-30T04:37+0000
روسيا
أخبار روسيا اليوم
أخبار أوكرانيا
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الأمم المتحدة - سبوتنيك. وقالت البعثة اليونانية، التي ترأس مجلس الأمن الدولي لشهر مايو/ أيار الجاري، لـ"سبوتنيك"، إنه من المقرر عقد الجلسة بناء على طلب روسيا، الساعة 10:00 صباحا بتوقيت نيويورك (17:00 بتوقيت موسكو).وأعلن دميتري بوليانسكي، نائب مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، أن روسيا قدمت طلبا لعقد هذه الجلسة "بالمقابل"، ردًا على طلب الغربيين عقد اجتماع حول الوضع الإنساني في أوكرانيا، والذي عقد أمس الخميس.وسيناقش مجلس الأمن الدولي في جلسة اليوم، التهديدات "للسلم والأمن الدوليين نتيجة تصرفات بعض الدول الأوروبية، التي تحاول عرقلة الجهود الرامية إلى التسوية السلمية للأزمة الأوكرانية".
https://sarabic.ae/20250529/روسيا-أوكرانيا-أمام-خيارين-إما-السلام-عبر-المفاوضات-أو-الهزيمة-الحتمية-في-ساحة-المعركة-1101114026.html
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روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا
روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا

مجلس الأمن الدولي يعقد جلسة بشأن السلم العالمي بناء على طلب من روسيا

00:59 GMT 30.05.2025 (تم التحديث: 04:37 GMT 30.05.2025)
© Sputnik . Нэнси Сисель / الانتقال إلى بنك الصورسفير روسيا في الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا في اجتماع مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في مقر الأمم المتحدة في نيويورك بالولايات المتحدة
سفير روسيا في الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا في اجتماع مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في مقر الأمم المتحدة في نيويورك بالولايات المتحدة - سبوتنيك عربي, 1920, 30.05.2025
© Sputnik . Нэнси Сисель
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يعقد مجلس الأمن الدولي، اليوم الجمعة، جلسة بناء على طلب من روسيا، لبحث التهديدات بشأن السلم العالمي الناتجة عن تصرفات الدول الأوروبية، التي تعيق التسوية الأوكرانية.
الأمم المتحدة - سبوتنيك. وقالت البعثة اليونانية، التي ترأس مجلس الأمن الدولي لشهر مايو/ أيار الجاري، لـ"سبوتنيك"، إنه من المقرر عقد الجلسة بناء على طلب روسيا، الساعة 10:00 صباحا بتوقيت نيويورك (17:00 بتوقيت موسكو).
مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا - سبوتنيك عربي, 1920, 29.05.2025
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا: أوكرانيا أمام خيارين إما السلام عبر المفاوضات أو الهزيمة الحتمية في ساحة المعركة
أمس, 23:59 GMT
وأعلن دميتري بوليانسكي، نائب مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، أن روسيا قدمت طلبا لعقد هذه الجلسة "بالمقابل"، ردًا على طلب الغربيين عقد اجتماع حول الوضع الإنساني في أوكرانيا، والذي عقد أمس الخميس.
وسيناقش مجلس الأمن الدولي في جلسة اليوم، التهديدات "للسلم والأمن الدوليين نتيجة تصرفات بعض الدول الأوروبية، التي تحاول عرقلة الجهود الرامية إلى التسوية السلمية للأزمة الأوكرانية".
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