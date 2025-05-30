https://sarabic.ae/20250530/مجلس-الأمن-الدولي-يعقد-اجتماعا-بشأن-أوكرانيا-بناء-على-طلب-من-روسيا-1101114313.html

مجلس الأمن الدولي يعقد جلسة بشأن السلم العالمي بناء على طلب من روسيا

مجلس الأمن الدولي يعقد جلسة بشأن السلم العالمي بناء على طلب من روسيا

سبوتنيك عربي

يعقد مجلس الأمن الدولي، اليوم الجمعة، جلسة بناء على طلب من روسيا، لبحث التهديدات بشأن السلم العالمي الناتجة عن تصرفات الدول الأوروبية، التي تعيق التسوية... 30.05.2025, سبوتنيك عربي

2025-05-30T00:59+0000

2025-05-30T00:59+0000

2025-05-30T04:37+0000

روسيا

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الأمم المتحدة - سبوتنيك. وقالت البعثة اليونانية، التي ترأس مجلس الأمن الدولي لشهر مايو/ أيار الجاري، لـ"سبوتنيك"، إنه من المقرر عقد الجلسة بناء على طلب روسيا، الساعة 10:00 صباحا بتوقيت نيويورك (17:00 بتوقيت موسكو).وأعلن دميتري بوليانسكي، نائب مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، أن روسيا قدمت طلبا لعقد هذه الجلسة "بالمقابل"، ردًا على طلب الغربيين عقد اجتماع حول الوضع الإنساني في أوكرانيا، والذي عقد أمس الخميس.وسيناقش مجلس الأمن الدولي في جلسة اليوم، التهديدات "للسلم والأمن الدوليين نتيجة تصرفات بعض الدول الأوروبية، التي تحاول عرقلة الجهود الرامية إلى التسوية السلمية للأزمة الأوكرانية".

https://sarabic.ae/20250529/روسيا-أوكرانيا-أمام-خيارين-إما-السلام-عبر-المفاوضات-أو-الهزيمة-الحتمية-في-ساحة-المعركة-1101114026.html

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