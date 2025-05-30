https://sarabic.ae/20250530/مصر-تطمئن-اليونان-بشأن-نزاع-قضائي-حول-دير-سانت-كاترين-1101137968.html

مصر تطمئن اليونان بشأن نزاع قضائي حول دير سانت كاترين

مصر تطمئن اليونان بشأن نزاع قضائي حول دير سانت كاترين

سبوتنيك عربي

تحركت مصر واليونان لاحتواء جدل أثاره حكم قضائي مصري بشأن ملكية أراضٍ تخص دير سانت كاترين التاريخي في جنوب سيناء، بعدما أثار مخاوف يونانية وكنسية حول مستقبل هذا... 30.05.2025, سبوتنيك عربي

2025-05-30T13:55+0000

2025-05-30T13:55+0000

2025-05-30T13:55+0000

مصر

أخبار مصر الآن

اليونان

العالم

العالم العربي

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e4/0b/0b/1047148563_0:44:956:582_1920x0_80_0_0_c385127226f7a3148e305b3ac4f3ba74.jpg

وفي اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء اليوناني، كيرياكوس ميتسوتاكيس، اليوم الجمعة، أكد الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، حرص مصر على صون الوضع الديني والتاريخي للدير وعدم المساس بطبيعته المقدسة.وجاء في بيان للرئاسة المصرية: "شهد الاتصال، اليوم الجمعة، التأكيد على التزام مصر الكامل بالحفاظ على المكانة الدينية الفريدة والمقدسة لدير سانت كاترين، وعدم المساس بهذه المكانة، وهو ما يرسخه الحكم القضائي الصادر مؤخرا في هذا الصدد، والذي جاء ليتسق مع حرص مصر على قدسية الأماكن الدينية والكنسية، وتأكيد القيمة التراثية والروحية والمكانة الدينية الفريدة لدير سانت كاترين".وكانت محكمة مصرية أصدرت، يوم الأربعاء الماضي، حكما بـ"أحقية تابعي دير سانت كاترين في الانتفاع بالدير والمواقع الدينية الأثرية بمنطقة سانت كاترين، مع ملكية الدولة لهذه المواقع بوصفها من الأملاك العامة".وكان رئيس الوزراء اليوناني، كيرياكوس ميتسوتاكيس، شدد على ضرورة الحفاظ على الطابع الأرثوذكسي اليوناني لدير سانت كاترين، داعيًا إلى حل القضية ضمن إطار مؤسسي يستند إلى الاتفاقات الثنائية بين البلدين.وأعلنت الحكومة اليونانية أن وفدا رسميا سيتوجه إلى مصر، الأسبوع المقبل، لبحث الأمر.وكان رئيس أساقفة أثينا واليونان، إيرونيموس الثاني، قد انتقد الحكم القضائي الصادر عن المحكمة المصرية، في خطوة تعكس قلق الجانب اليوناني بشأن وضع الدير.وأشارت الرئاسة المصرية في بيان رسمي لها، أمس الخميس، إلى أن حكم المحكمة المصرية يتماشى مع ما أكده الرئيس المصري، عبد الفناح السيسي، خلال زيارته إلى أثينا، في مايو/ أيار الجاري، حول أهمية صون العلاقات التاريخية والأخوية بين الشعبين المصري واليوناني.وفي السياق نفسه، أجرى وزير الخارجية اليوناني، يورغوس ييرابتريتيس، اتصالا بنظيره المصري، بدر عبد العاطي، أمس الخميس، أكد خلاله ضرورة احترام الاتفاقات القائمة بين الجانبين فيما يخص دير سانت كاترين، مشددا على عدم وجود أي هامش للانحراف عنها.ويقع دير سانت كاترين عند سفح جبل سيناء، في جنوب شبه جزيرة سيناء، ويُعد أقدم دير مأهول في العالم، إذ بني في الموقع الذي يعتقد أن النبي موسى تلقى فيه الوصايا العشر.وتشهد منطقة سانت كاترين حاليا مشروع تطوير كبير، ضمن خطة الحكومة المصرية لدعم السياحة وتعزيز الجذب السياحي للمنطقة.

https://sarabic.ae/20250507/الرئيس-المصري-يعلن-عن-اتفاقية-شراكة-استراتيجية-مع-اليونان-1100275096.html

https://sarabic.ae/20250522/زلزال-بقوة-62-يضرب-اليونان-ويشعر-به-سكان-العاصمة-المصرية-القاهرة-1100838324.html

مصر

اليونان

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

مصر, أخبار مصر الآن, اليونان, العالم, العالم العربي