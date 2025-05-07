https://sarabic.ae/20250507/الرئيس-المصري-يعلن-عن-اتفاقية-شراكة-استراتيجية-مع-اليونان-1100275096.html
الرئيس المصري يعلن عن اتفاقية "شراكة استراتيجية" مع اليونان
الرئيس المصري يعلن عن اتفاقية "شراكة استراتيجية" مع اليونان
سبوتنيك عربي
التقى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، بمقر رئاسة الوزراء في أثينا، برئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس. 07.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-07T15:55+0000
2025-05-07T15:55+0000
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وأفاد السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، اليوم الأربعاء، عبر حسابه الرسمي على مواقع التواصل الاجتماعي، أن "اللقاء جاء في إطار الزيارة الرسمية، التي يقوم بها السيسي إلى اليونان".وشمل اللقاء جلسة مباحثات ثنائية، أعقبها جلسة موسعة بحضور وفدي البلدين، ثم المشاركة في مأدبة غداء أقامها رئيس الوزراء اليوناني على شرف الرئيس المصري.وأوضح السفير الشناوي أن "المباحثات تناولت العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها، بما في ذلك تكثيف التعاون في إطار منتدى غاز شرق المتوسط، والتعاون الثلاثي بين مصر واليونان وقبرص، فضلا عن مستجدات الأوضاع الإقليمية، وعلى رأسها الوضع في قطاع غزة".وبحث السيسي تطورات الأوضاع في منطقة شرق المتوسط، مرحبًا بجهود التهدئة الحالية في المنطقة، معربًا عن تطلعه إلى "استثمار هذه الأجواء الإيجابية لحل أي خلافات قائمة، بما يتيح تحقيق أقصى استفادة من الموارد الطبيعية لصالح شعوب المنطقة".ويأتي هذا فيما وقّع الرئيس المصري ورئيس الوزراء اليوناني، الإعلان المشترك بشأن "الشراكة الاستراتيجية" بين مصر واليونان، كما شهدا توقيع عدد من مذكرات التفاهم في مجالات عدة، تعكس عمق العلاقات الثنائية بين البلدين.
https://sarabic.ae/20221009/مصر-واليونان-تجددان-رفضهما-اتفاق-حكومة-الدبيبة-الليبية-مع-تركيا-لاستكشاف-الغاز-بالمتوسط-1068802591.html
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الرئيس عبدالفتاح السيسي, مصر, أخبار مصر الآن, اليونان, العالم العربي, الأخبار
الرئيس عبدالفتاح السيسي, مصر, أخبار مصر الآن, اليونان, العالم العربي, الأخبار
الرئيس المصري يعلن عن اتفاقية "شراكة استراتيجية" مع اليونان
التقى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، بمقر رئاسة الوزراء في أثينا، برئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس.
وأفاد السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، اليوم الأربعاء، عبر حسابه الرسمي على مواقع التواصل الاجتماعي، أن "اللقاء جاء في إطار الزيارة الرسمية، التي يقوم بها السيسي إلى اليونان".
وشمل اللقاء جلسة مباحثات ثنائية، أعقبها جلسة موسعة بحضور وفدي البلدين، ثم المشاركة في مأدبة غداء أقامها رئيس الوزراء اليوناني على شرف الرئيس المصري.
وأوضح السفير الشناوي أن "المباحثات تناولت العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها، بما في ذلك تكثيف التعاون في إطار منتدى غاز شرق المتوسط، والتعاون الثلاثي بين مصر واليونان وقبرص، فضلا عن مستجدات الأوضاع الإقليمية، وعلى رأسها الوضع في قطاع غزة".
وشدد الجانبان المصري واليوناني على أهمية استئناف تنفيذ إتفاق وقف إطلاق النار في غزة
، وإطلاق سراح الأسرى والرهائن وضمان وصول المساعدات الإغاثية إلى القطاع بالكميات الكافية، كما أكدا أهمية تنفيذ حل الدولتين باعتباره الضمان الوحيد لتحقيق سلام دائم واستقرار مستدام في المنطقة.
وبحث السيسي
تطورات الأوضاع في منطقة شرق المتوسط، مرحبًا بجهود التهدئة الحالية في المنطقة، معربًا عن تطلعه إلى "استثمار هذه الأجواء الإيجابية لحل أي خلافات قائمة، بما يتيح تحقيق أقصى استفادة من الموارد الطبيعية لصالح شعوب المنطقة".
ويأتي هذا فيما وقّع الرئيس المصري ورئيس الوزراء اليوناني، الإعلان المشترك بشأن "الشراكة الاستراتيجية" بين مصر واليونان، كما شهدا توقيع عدد من مذكرات التفاهم في مجالات عدة، تعكس عمق العلاقات الثنائية بين البلدين.