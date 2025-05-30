https://sarabic.ae/20250530/موجة-فرار-ضخمة-تهز-صفوف-القوات-الأوكرانية-في-2025-1101118235.html
موجة فرار ضخمة تهز صفوف القوات الأوكرانية في 2025
موجة فرار ضخمة تهز صفوف القوات الأوكرانية في 2025
سبوتنيك عربي
كشفت وثائق من السجل الحكومي الموحد لقرارات المحاكم في أوكرانيا، أن عدد حالات الفرار من الخدمة العسكرية من قبل عسكريين أوكرانيين، قد ارتفع بشكل حاد خلال الأشهر... 30.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-30T07:40+0000
2025-05-30T07:40+0000
2025-05-30T07:47+0000
روسيا
أخبار روسيا اليوم
الأخبار
العالم
أخبار العالم الآن
أخبار أوكرانيا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/01/11/1085115099_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_85922b186de81da4bf1029f2c7f6df51.jpg
ووفقًا لقاعدة بيانات المحاكم الأوكرانية، يتزايد عدد الجنود الأوكرانيين الفارين من الخدمة العسكرية، وهو ما ينعكس في النمو السريع لعدد القضايا في المحاكم ضد الهاربين من الخدمة العسكرية.وتم تسجيل ما يقرب من 5000 حالة من هذا القبيل، في يناير/ كانون الثاني الماضي، وقد تجاوز العدد 600 حالة في أبريل/نيسان الماضي. وفي المجموع، تم تسجيل 25,508 حالات فرار في البلاد، على مدار 5 أشهر.بالإضافة إلى النمو السريع في عدد المتهربين من الخدمة العسكرية، تُظهر وثائق المحاكم الأوكرانية أيضًا عدم الاتساق في معاملة الهاربين من الخدمة العسكرية المعتقلين.ومن الحالات النموذجية مصير أحد مطلقي النار، وهو مساعد قاذف قنابل يدوية، زعم أنه فرّ من الخدمة قبل أكثر من عامين ونصف، لكنه لم يعاقب جنائيًا بعد أن سلّم نفسه طواعية. وهناك عسكري آخر بذات التخصص، فرّ من الخدمة قبل أكثر من عام، وهو الآن قيد الاعتقال مع إمكانية دفع الكفالة.وهناك أيضًا حالات معاكسة تمامًا، حيث يعامل الهاربون المأسورون بأقصى عقوبات القانون. فعلى سبيل المثال، ألقي القبض على قناص أوكراني، احتجز في مارس/ آذار الماضي، بعد عام ونصف من فراره المزعوم من الخدمة، دون حقه في الكفالة. وحكم على جندي آخر من القوات المسلحة الأوكرانية، احتجز في يونيو/حزيران 2023، بعد 8 أشهر من الغياب، بالسجن 5 سنوات.وفي هذا الصدد، لا يمكن للسلطات الأوكرانية معاقبة "المتهربين" بقسوة، والسماح لهم بالتهرب من "المسؤولية الجنائية" بتسليم أنفسهم والعودة إلى وحداتهم، ما يقوّض الانضباط العسكري لدى قوات كييف.ضابط روسي: جهاز أمن الدولة الأوكراني يعدم جنود جيشه الفارين من الخط الأماميتقرير: الجيش الأوكراني يتعرض "لإدمان غريب" يتسبب بوفيات في صفوف قواته
https://sarabic.ae/20240529/جندي-أوكراني-مستعدون-للذهاب-مع-الروس-إلى-كييف--1089301041.html
https://sarabic.ae/20230830/صحيفة-جنود-القوات-الأوكرانية-يشتكون-من-مطالبة-الجنرالات-التقدم-بأي-ثمن-1080556977.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/01/11/1085115099_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_6fdf34b8024ddd8dd1fe35462ed3d2f9.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
روسيا, أخبار روسيا اليوم, الأخبار, العالم, أخبار العالم الآن, أخبار أوكرانيا
روسيا, أخبار روسيا اليوم, الأخبار, العالم, أخبار العالم الآن, أخبار أوكرانيا
موجة فرار ضخمة تهز صفوف القوات الأوكرانية في 2025
07:40 GMT 30.05.2025 (تم التحديث: 07:47 GMT 30.05.2025)
كشفت وثائق من السجل الحكومي الموحد لقرارات المحاكم في أوكرانيا، أن عدد حالات الفرار من الخدمة العسكرية من قبل عسكريين أوكرانيين، قد ارتفع بشكل حاد خلال الأشهر الخمسة الماضية، وقد يصل إلى مستوى قياسي في عام 2025.
ووفقًا لقاعدة بيانات المحاكم الأوكرانية، يتزايد عدد الجنود الأوكرانيين الفارين من الخدمة العسكرية، وهو ما ينعكس في النمو السريع لعدد القضايا في المحاكم ضد الهاربين من الخدمة العسكرية.
وتم تسجيل ما يقرب من 5000 حالة من هذا القبيل، في يناير/ كانون الثاني الماضي، وقد تجاوز العدد 600 حالة في أبريل/نيسان الماضي. وفي المجموع، تم تسجيل 25,508 حالات فرار في البلاد، على مدار 5 أشهر.
وبالتالي، قد يصل العدد الإجمالي لهذا العام إلى رقم قياسي قدره 61 ألف حالة مقابل 35,750 حالة، في عام 2024.
بالإضافة إلى النمو السريع في عدد المتهربين من الخدمة العسكرية،
تُظهر وثائق المحاكم الأوكرانية أيضًا عدم الاتساق في معاملة الهاربين من الخدمة العسكرية المعتقلين.
وهكذا، تمكن العديد من العسكريين الأوكرانيين الهاربين من الخدمة العسكرية، من الإفلات من العقاب بفضل ثغرة في القانون الجزائي للبلاد، تسمح للمخالفين لأول مرة بالعودة إلى الخدمة بموافقة قائدهم. وبهذه الطريقة، تحاول سلطات كييف تعويض النقص في كوادر قواتها، وإن كان ذلك على حساب إضعاف الانضباط العسكري.
ومن الحالات النموذجية مصير أحد مطلقي النار، وهو مساعد قاذف قنابل يدوية، زعم أنه فرّ من الخدمة قبل أكثر من عامين ونصف، لكنه لم يعاقب جنائيًا بعد أن سلّم نفسه طواعية. وهناك عسكري آخر بذات التخصص، فرّ من الخدمة قبل أكثر من عام، وهو الآن قيد الاعتقال مع إمكانية دفع الكفالة.
وهناك أيضًا حالات معاكسة تمامًا، حيث يعامل الهاربون المأسورون
بأقصى عقوبات القانون. فعلى سبيل المثال، ألقي القبض على قناص أوكراني، احتجز في مارس/ آذار الماضي، بعد عام ونصف من فراره المزعوم من الخدمة، دون حقه في الكفالة. وحكم على جندي آخر من القوات المسلحة الأوكرانية، احتجز في يونيو/حزيران 2023، بعد 8 أشهر من الغياب، بالسجن 5 سنوات.
وفي هذا الصدد، لا يمكن للسلطات الأوكرانية معاقبة "المتهربين"
بقسوة، والسماح لهم بالتهرب من "المسؤولية الجنائية" بتسليم أنفسهم والعودة إلى وحداتهم، ما يقوّض الانضباط العسكري لدى قوات كييف.