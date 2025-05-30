https://sarabic.ae/20250530/موجة-فرار-ضخمة-تهز-صفوف-القوات-الأوكرانية-في-2025-1101118235.html

موجة فرار ضخمة تهز صفوف القوات الأوكرانية في 2025

موجة فرار ضخمة تهز صفوف القوات الأوكرانية في 2025

سبوتنيك عربي

كشفت وثائق من السجل الحكومي الموحد لقرارات المحاكم في أوكرانيا، أن عدد حالات الفرار من الخدمة العسكرية من قبل عسكريين أوكرانيين، قد ارتفع بشكل حاد خلال الأشهر... 30.05.2025, سبوتنيك عربي

2025-05-30T07:40+0000

2025-05-30T07:40+0000

2025-05-30T07:47+0000

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ووفقًا لقاعدة بيانات المحاكم الأوكرانية، يتزايد عدد الجنود الأوكرانيين الفارين من الخدمة العسكرية، وهو ما ينعكس في النمو السريع لعدد القضايا في المحاكم ضد الهاربين من الخدمة العسكرية.وتم تسجيل ما يقرب من 5000 حالة من هذا القبيل، في يناير/ كانون الثاني الماضي، وقد تجاوز العدد 600 حالة في أبريل/نيسان الماضي. وفي المجموع، تم تسجيل 25,508 حالات فرار في البلاد، على مدار 5 أشهر.بالإضافة إلى النمو السريع في عدد المتهربين من الخدمة العسكرية، تُظهر وثائق المحاكم الأوكرانية أيضًا عدم الاتساق في معاملة الهاربين من الخدمة العسكرية المعتقلين.ومن الحالات النموذجية مصير أحد مطلقي النار، وهو مساعد قاذف قنابل يدوية، زعم أنه فرّ من الخدمة قبل أكثر من عامين ونصف، لكنه لم يعاقب جنائيًا بعد أن سلّم نفسه طواعية. وهناك عسكري آخر بذات التخصص، فرّ من الخدمة قبل أكثر من عام، وهو الآن قيد الاعتقال مع إمكانية دفع الكفالة.وهناك أيضًا حالات معاكسة تمامًا، حيث يعامل الهاربون المأسورون بأقصى عقوبات القانون. فعلى سبيل المثال، ألقي القبض على قناص أوكراني، احتجز في مارس/ آذار الماضي، بعد عام ونصف من فراره المزعوم من الخدمة، دون حقه في الكفالة. وحكم على جندي آخر من القوات المسلحة الأوكرانية، احتجز في يونيو/حزيران 2023، بعد 8 أشهر من الغياب، بالسجن 5 سنوات.وفي هذا الصدد، لا يمكن للسلطات الأوكرانية معاقبة "المتهربين" بقسوة، والسماح لهم بالتهرب من "المسؤولية الجنائية" بتسليم أنفسهم والعودة إلى وحداتهم، ما يقوّض الانضباط العسكري لدى قوات كييف.ضابط روسي: جهاز أمن الدولة الأوكراني يعدم جنود جيشه الفارين من الخط الأماميتقرير: الجيش الأوكراني يتعرض "لإدمان غريب" يتسبب بوفيات في صفوف قواته

https://sarabic.ae/20240529/جندي-أوكراني-مستعدون-للذهاب-مع-الروس-إلى-كييف--1089301041.html

https://sarabic.ae/20230830/صحيفة-جنود-القوات-الأوكرانية-يشتكون-من-مطالبة-الجنرالات-التقدم-بأي-ثمن-1080556977.html

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