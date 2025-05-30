https://sarabic.ae/20250530/نتنياهو-إسرائيل-تقبل-مقترح-ويتكوف-لوقف-إطلاق-النار-في-غزة-ومنظمات-أممية-تنتقد-مؤسسة-غزة-1101139370.html

نتنياهو: إسرائيل تقبل مقترح ويتكوف لوقف إطلاق النار في غزة.. ومنظمات أممية تنتقد "مؤسسة غزة"

نتنياهو: إسرائيل تقبل مقترح ويتكوف لوقف إطلاق النار في غزة.. ومنظمات أممية تنتقد "مؤسسة غزة"

سبوتنيك عربي

أعلن البيت الأبيض موافقة إسرائيل على مقترح وقف إطلاق النار في غزة قدمه المبعوث الأمريكي للشرق الأوسط، ستيف ويتكوف، وذكر أن حركة حماس الفلسطينية لم تقبل... 30.05.2025, سبوتنيك عربي

2025-05-30T14:23+0000

2025-05-30T14:23+0000

2025-05-30T14:23+0000

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نتنياهو: إسرائيل تقبل مقترح ويتكوف لوقف إطلاق النار في غزة.. ومنظمات أممية تنتقد "مؤسسة غزة" سبوتنيك عربي نتنياهو: إسرائيل تقبل مقترح ويتكوف لوقف إطلاق النار في غزة.. ومنظمات أممية تنتقد "مؤسسة غزة"

وأضافت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارولين ليفيت، أن ويتكوف والرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، قدما مقترحا بوقف إطلاق النار إلى حركة حماس، مؤكدة أن إسرائيل "أيّدت هذا الاقتراح، ووقعت عليه قبل إرساله إلى الحركة الفلسطينية".ويتضمن المقترح هدنة لمدة 60 يوما، تتخللها مفاوضات بشأن هدنة طويلة الأمد ومتطلباتها.وتتضمن أحدث مقترحات المبعوث الأمريكي، ستيف ويتكوف، إطلاق سراح 10 محتجزين إسرائيليين أحياء، و18 من الجثامين على مرحلتين، مقابل وقف إطلاق النار لمدة 60 يوما بهدف تسهيل المفاوضات لإنهاء الحرب.وذكر في تصريحات لـ"سبوتنيك"، أن "الكرة في ملعب حركة حماس التي لا بد أن تقبل العرض، نظرا للمعطيات على الأرض وسياسة التجويع والفوضى قي قطاع غزة"، وأكد أن "الداخل الإسرائيلي سيبقى في حالة انقسام دائم مع الإفراج عن المحتجزين وبقاء آخرين"، مشيرا إلى أن "نتنياهو لن يتأثر بأي ردود فعل لليمين المتطرف".منظمات إغاثية وأممية تقول إن برنامج "مؤسسة غزة" ينتهك المبادىء الإنسانية ويرسخ التهجيرواجهت آلية توزيع المساعدات في قطاع غزة، وفق خطة إسرائيلية أمريكية، موجة متصاعدة من الانتقادات، بعد إصابة العشرات من الفلسطينيين في إطلاق نار إسرائيلي، خلال يومين متتاليين من عمليات تسليم المساعدات.وقال مسؤولون في الأمم المتحدة، إن ما يصل إلى 50 شخصا أصيبوا بطلقات نارية بالقرب من موقع خاص لتوزيع المساعدات في حي تل السلطان في مدينة رفح جنوبي القطاع، مشيرين إلى أن حشودا اجتاحت موقعا لتوزيع المواد الغذائية تابعاً لبرنامج الأغذية العالمي في دير البلح في وسط القطاع، ونهبته بحثا عن أكياس دقيق فردية، قبل أن يتعرضوا لهجوم من قبل مسلحين.وقال برنامج الأغذية العالمي في بيان، إن "التقارير الأولية تشير إلى أن شخصين لقيا مصرعهما وأصيب عدة أشخاص في الحادث المأساوي"، فيما أفاد إياد عماوي، مسؤول صحي في مستشفى "شهداء الأقصى"، لاحقًا، بأن شخصا ثالثا لقي مصرعه.ويدار برنامج المساعدات الجديد من قبل "مؤسسة غزة الإنسانية"، وهي منظمة خاصة وصفتها "واشنطن بوست" بأنها "مثيرة للجدل" بدأت هذا الأسبوع توزيع الغذاء في القطاع.وأكد في تصريحات لـ"سبوتنيك"، أن "المؤسسات الدولية الأممية فقط هي التي بمقدورها توزيع المساعدات على السكان والتعامل مع الأزمة الحالية"، مشددا على "ضرورة أن تبتعد المؤسسة الأمريكية عن توزيع المواد الغذائية على الغزيين بعد حالة الفوضى التي حدثت في القطاع".المبعوث الأمريكي إلى دمشق يقول إنه سيعمل على اتفاقية "عدم اعتداء" بين سوريا وإسرائيلقال توماس باراك، المبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا، إن أمريكا تعتقد أن السلام بين سوريا وإسرائيل "قابل للتحقيق"، مقترحا أن يبدأ باتفاقية "عدم اعتداء"، ورسم الحدود بين الجانبين.وأضاف سفير أمريكا لدى تركيا، خلال زيارته إلى دمشق، أن "دور أمريكا يكمن ببساطة في بدء حوار بين الطرفين"، وقال إن "مشكلة سوريا وإسرائيل قابلة للحل، لكن الأمر يبدأ بالحوار".وتابع باراك أن أمريكا ترى أنه يجب منح الحكومة السورية الجديدة فرصة من خلال عدم التدخل، وسوف يعلن الرئيس ترامب أن سوريا ليست دولة راعية للإرهاب"، فيما لفت إلى أن الجيش الأمريكي "أنجز 99% من مهمة محاربة تنظيم داعش ببراعة".وأضاف في تصريحات لـ"سبوتنيك"، أن "سوريا تتطلع إلى المستقبل والتعاون مع دول الإقليم، وإسرائيل كما نعلم لديها قضايا إشكالية، وبالتالي تأمل سوريا أن تمتثل إسرائيل إلى مبادئ القانون الدولي، وضرورة احترام الاتفاقيات والتعاهدات الدولية".الكرملين يرد على طلب أوكرانيا تسليم مذكرة التفاهم بشأن التسوية على الفورأوضح المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، أن مطالب أوكرانيا بتسليم مسودة مذكرة التفاهم الروسية بشأن التسوية فورا تعتبر غير بناءة.وقال بيسكوف: "اقترحت روسيا عقد اجتماع في إسطنبول يوم الاثنين وبدء مناقشة هذه المشاريع، لذا فإن المطالبة فورا وببطء أمر غير بنّاء، هنا من الضروري إما تأكيد الاستعداد لمواصلة المفاوضات أو القيام بعكس ذلك".وأشار إلى أن روسيا لن تناقش علنا محتوى الوثائق المتعلقة بالتسوية في أوكرانيا، والمفاوضات يجب أن تعقد خلف أبواب مغلقة.وشدد بيسكوف على أنه من المهم الآن مواصلة عملية المفاوضات المباشرة بين روسيا وأوكرانيا.من جانبه صرح الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، بأنه على تواصل دائم مع كل من روسيا وأوكرانيا والزخم الحاصل فرصة لتحقيق سلام دائم.وأوضح الرئيس التركي أن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، قد قال إن روسيا ترغب في جولة ثانية من المفاوضات مع أوكرانيا في إسطنبول، وبذلك تستأنف عملية السلام بين الطرفين.قال أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية، حسن الدعجة، إن "عملية التفاوض بين روسيا وأوكرانيا تتطلب بعض الوقت، نظرا لحاجتها لحسم عدد من القضايا المهمة".وأوضح في تصريحات لـ"سبوتنيك"، أن "العملية ستأخذ النمط التفاوضي التدريجي وإطلاق المبادرات وإيضاحها بين الأطراف".وذكر أن "الخطوط العريضة لدى موسكو ستكون حول القرم والمناطق الأربعة المنضمة حديثا وألا تنضم كييف لحلف الناتو".ويؤيد الدعجة مسألة "طرح الأفكار في الغرف المغلقة بشكل مباشر وبعيدا عن التهويل الإعلامي"، مبينًا أنه في صالح عملية المباحثات.وأضاف: "إذا ضغطت أمريكا على أوكرانيا - بعيدًا عما تقوم به دول الغرب بقيادة فرنسا وألمانيا وبريطانيا التي تحاول دعم كييف بدلا من واشنطن- فإن الأطراف ستلتقي عند نقاط للتفاهم من أجل وقف إطلاق النار".الخارجية الأمريكية تعلن إلغاء تأشيرات الطلاب الصينيين.. وبكين تدينأعلن وزير الخارجية الأمريكي، ماركو روبيو، في بيان عبر حسابه على منصة "إكس"، أن أمريكا ستلغي تأشيرات الطلاب الصينيين "بشكل حازم"، بما في ذلك أولئك الذين لديهم ارتباطات بالحزب الشيوعي الصيني، أو يدرسون في مجالات حيوية، في خطوة أدانتها بكين قائلة إن واشنطن استخدمت "الأيديولوجية والأمن القومي ذريعة لقرارها".وأوضح روبيو أن إدارة الرئيس دونالد ترامب ستراجع معايير التأشيرات لـ"تشديد التدقيق" على جميع الطلبات المستقبلية من الصين، بما في ذلك هونغ كونغ، ولم يحدد بيان روبيو الموجز الذي أعلن فيه تشديد إجراءات التأشيرات "مجالات الدراسة الحيوية"، ولكن العبارة تُشير على الأرجح إلى البحث في العلوم الفيزيائية.بدورها، أعلنت وزارة الخارجية الصينية، معارضتها الشديدة لخطة الولايات المتحدة لإلغاء تأشيرات الطلاب الصينيين، وحثت منافستها الغربية على اتخاذ موقف بناء أكثر تجاه استقرار العلاقات الثنائية، إذ قدمت الصين احتجاجاً على إعلان روبيو عن هذه الخطوة.وقالت المتحدثة باسم الخارجية الصينية، ماو نينغ، إن أمريكا "استخدمت الأيديولوجية والأمن القومي ذريعة" لقرارها، ما يضر بالحقوق والمصالح المشروعة للطلاب.وأضاف رونج في تصريحات لـ"سبوتنيك"، أن "هذا القرار لا يصب في صالح الجامعات الأمريكية أصلاً بالتالي هذا القرار قد لا يدوم لمدة طويلة وستتراجع الولايات المتحدة عن قرارها هذا".

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