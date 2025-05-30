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Военнослужащий 1430-го гвардейского мотострелкового полка ВС РФ на Запорожском направлении специальной военной операции, Россия - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20250530/واشنطن-مستشارون-أوروبيون-سيشاركون-في-مفاوضات-التسوية-الأوكرانية-في-إسطنبول-الأسبوع-المقبل-1101114449.html
واشنطن: مستشارون أوروبيون يعتزمون المشاركة بمفاوضات التسوية الأوكرانية في إسطنبول الأسبوع المقبل
واشنطن: مستشارون أوروبيون يعتزمون المشاركة بمفاوضات التسوية الأوكرانية في إسطنبول الأسبوع المقبل
سبوتنيك عربي
أعلن كيث كيلوغ، المبعوث الرئاسي الأمريكي الخاص لتسوية الأزمة الأوكرانية، اليوم الجمعة، أن مستشارين أمنيين من فرنسا وألمانيا وبريطانيا، سيحضرون الجلسة الثانية... 30.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-30T02:01+0000
2025-05-30T05:24+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
أخبار روسيا اليوم
أخبار أوكرانيا
الولايات المتحدة الأمريكية
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واشنطن - سبوتنيك. وأضاف كيلوغ لقناة "إي بي سي" الأمريكية، متحدثًا عن المفاوضات في إسطنبول: "سيكون معنا ما نسميه الثلاثي الأوروبي، وهم مستشارو الأمن القومي من ألمانيا وفرنسا وبريطانيا، وقد ساعدونا أثناء وجودنا في لندن (خلال مفاوضات أوكرانيا)، في صياغة المبادئ الأساسية لأوكرانيا. وسيحضروا هناك كذلك، وقد نستفيد من ملاحظاتهم أيضا".وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد اقترح استئناف المفاوضات المباشرة مع أوكرانيا، دون شروط مسبقة.وأوضح المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، أن الهدف من المفاوضات المقترحة مع أوكرانيا، هو القضاء على الأسباب الجذرية للصراع وضمان مصالح روسيا.وكان الوفد الروسي المفاوض قد وصل إلى مدينة إسطنبول التركية، في 15مايو الجاري، ولم تتم في ذلك اليوم اتصالات بين ممثلي البلدين. وعقد الاجتماع في اليوم التالي واستمر قرابة ساعتين.وصرح وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، يوم الأربعاء الماضي، بأن الوفد الروسي مستعد لتقديم مذكرة تفاهم إلى الجانب الأوكراني، بشأن التسوية، خلال الجولة الثانية من مفاوضات إسطنبول المتوقعة في 2 يونيو/ حزيران المقبل.وفي الوقت نفسه، أعلن الكرملين أن روسيا لم تتلق بعد رد أوكرانيا على اقتراحها بإجراء مفاوضات في إسطنبول، بالتاريخ المذكور.
https://sarabic.ae/20250529/موسكو-روسيا-عازمة-على-مواصلة-المفاوضات-المباشرة-مع-أوكرانيا-1101113714.html
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روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا, الولايات المتحدة الأمريكية
روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا, الولايات المتحدة الأمريكية

واشنطن: مستشارون أوروبيون يعتزمون المشاركة بمفاوضات التسوية الأوكرانية في إسطنبول الأسبوع المقبل

02:01 GMT 30.05.2025 (تم التحديث: 05:24 GMT 30.05.2025)
© Sputnikوزير الخارجية التركي هاكان فيدان، خلال افتتاح المفاوضات الروسية الأوكرانية في إسطنبول
وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، خلال افتتاح المفاوضات الروسية الأوكرانية في إسطنبول - سبوتنيك عربي, 1920, 30.05.2025
© Sputnik
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أعلن كيث كيلوغ، المبعوث الرئاسي الأمريكي الخاص لتسوية الأزمة الأوكرانية، اليوم الجمعة، أن مستشارين أمنيين من فرنسا وألمانيا وبريطانيا، سيحضرون الجلسة الثانية من مفاوضات التسوية الأوكرانية المقرر عقدها في مدينة إسطنبول التركية، الأسبوع المقبل.
واشنطن - سبوتنيك. وأضاف كيلوغ لقناة "إي بي سي" الأمريكية، متحدثًا عن المفاوضات في إسطنبول: "سيكون معنا ما نسميه الثلاثي الأوروبي، وهم مستشارو الأمن القومي من ألمانيا وفرنسا وبريطانيا، وقد ساعدونا أثناء وجودنا في لندن (خلال مفاوضات أوكرانيا)، في صياغة المبادئ الأساسية لأوكرانيا. وسيحضروا هناك كذلك، وقد نستفيد من ملاحظاتهم أيضا".
مفاوضات بين الوفدين الروسي والأوكراني - سبوتنيك عربي, 1920, 29.05.2025
موسكو: روسيا عازمة على مواصلة المفاوضات المباشرة مع أوكرانيا
أمس, 22:14 GMT
وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد اقترح استئناف المفاوضات المباشرة مع أوكرانيا، دون شروط مسبقة.
وأوضح المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، أن الهدف من المفاوضات المقترحة مع أوكرانيا، هو القضاء على الأسباب الجذرية للصراع وضمان مصالح روسيا.
وكان الوفد الروسي المفاوض قد وصل إلى مدينة إسطنبول التركية، في 15مايو الجاري، ولم تتم في ذلك اليوم اتصالات بين ممثلي البلدين. وعقد الاجتماع في اليوم التالي واستمر قرابة ساعتين.
وصرح فلاديمير ميدينسكي، مساعد الرئيس الروسي ورئيس الوفد، بأن "موسكو وكييف اتفقتا على تقديم رؤيتيهما لوقف إطلاق نار محتمل في المستقبل"، كما أعرب ميدينسكي عن "استعداد روسيا لمواصلة المفاوضات مع أوكرانيا".
وصرح وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، يوم الأربعاء الماضي، بأن الوفد الروسي مستعد لتقديم مذكرة تفاهم إلى الجانب الأوكراني، بشأن التسوية، خلال الجولة الثانية من مفاوضات إسطنبول المتوقعة في 2 يونيو/ حزيران المقبل.
وفي الوقت نفسه، أعلن الكرملين أن روسيا لم تتلق بعد رد أوكرانيا على اقتراحها بإجراء مفاوضات في إسطنبول، بالتاريخ المذكور.
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