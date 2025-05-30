https://sarabic.ae/20250530/واشنطن-مستشارون-أوروبيون-سيشاركون-في-مفاوضات-التسوية-الأوكرانية-في-إسطنبول-الأسبوع-المقبل-1101114449.html

واشنطن: مستشارون أوروبيون يعتزمون المشاركة بمفاوضات التسوية الأوكرانية في إسطنبول الأسبوع المقبل

واشنطن: مستشارون أوروبيون يعتزمون المشاركة بمفاوضات التسوية الأوكرانية في إسطنبول الأسبوع المقبل

سبوتنيك عربي

أعلن كيث كيلوغ، المبعوث الرئاسي الأمريكي الخاص لتسوية الأزمة الأوكرانية، اليوم الجمعة، أن مستشارين أمنيين من فرنسا وألمانيا وبريطانيا، سيحضرون الجلسة الثانية... 30.05.2025, سبوتنيك عربي

2025-05-30T02:01+0000

2025-05-30T02:01+0000

2025-05-30T05:24+0000

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واشنطن - سبوتنيك. وأضاف كيلوغ لقناة "إي بي سي" الأمريكية، متحدثًا عن المفاوضات في إسطنبول: "سيكون معنا ما نسميه الثلاثي الأوروبي، وهم مستشارو الأمن القومي من ألمانيا وفرنسا وبريطانيا، وقد ساعدونا أثناء وجودنا في لندن (خلال مفاوضات أوكرانيا)، في صياغة المبادئ الأساسية لأوكرانيا. وسيحضروا هناك كذلك، وقد نستفيد من ملاحظاتهم أيضا".وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد اقترح استئناف المفاوضات المباشرة مع أوكرانيا، دون شروط مسبقة.وأوضح المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، أن الهدف من المفاوضات المقترحة مع أوكرانيا، هو القضاء على الأسباب الجذرية للصراع وضمان مصالح روسيا.وكان الوفد الروسي المفاوض قد وصل إلى مدينة إسطنبول التركية، في 15مايو الجاري، ولم تتم في ذلك اليوم اتصالات بين ممثلي البلدين. وعقد الاجتماع في اليوم التالي واستمر قرابة ساعتين.وصرح وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، يوم الأربعاء الماضي، بأن الوفد الروسي مستعد لتقديم مذكرة تفاهم إلى الجانب الأوكراني، بشأن التسوية، خلال الجولة الثانية من مفاوضات إسطنبول المتوقعة في 2 يونيو/ حزيران المقبل.وفي الوقت نفسه، أعلن الكرملين أن روسيا لم تتلق بعد رد أوكرانيا على اقتراحها بإجراء مفاوضات في إسطنبول، بالتاريخ المذكور.

https://sarabic.ae/20250529/موسكو-روسيا-عازمة-على-مواصلة-المفاوضات-المباشرة-مع-أوكرانيا-1101113714.html

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