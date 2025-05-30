الصور الأكثر إثارة لهذا الأسبوع

البابا ليون الرابع عشر، يلتقط دمية صغيرة تمثل شخصية البابا، بعد مقابلته العامة الأسبوعية في ساحة القديس بطرس في الفاتيكان
البابا ليون الرابع عشر، يلتقط دمية صغيرة تمثل شخصية البابا، بعد مقابلته العامة الأسبوعية في ساحة القديس بطرس في الفاتيكان
الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، يُظهر هويته للصحفيين، بعد التصويت في الانتخابات التشريعية والمحلية في كاراكاس، فنزويلا
الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، يُظهر هويته للصحفيين، بعد التصويت في الانتخابات التشريعية والمحلية في كاراكاس، فنزويلا
المغنية جينيفر لوبيز، في حفل توزيع جوائز الموسيقى الأمريكية لعام 2025، الذي أقيم في فندق "فونتينبلو" لاس فيغاس، الولايات المتحدة الأمريكية
المغنية جينيفر لوبيز، في حفل توزيع جوائز الموسيقى الأمريكية لعام 2025، الذي أقيم في فندق "فونتينبلو" لاس فيغاس، الولايات المتحدة الأمريكية
المرشح الرئاسي عن الحزب الديمقراطي، لي جاي ميونغ، يلتقط صورة سيلفي مع أحد مؤيديه بعد إدلائه بصوته في الانتخابات الرئاسية في سيئول، كوريا الجنوبية
المرشح الرئاسي عن الحزب الديمقراطي، لي جاي ميونغ، يلتقط صورة سيلفي مع أحد مؤيديه بعد إدلائه بصوته في الانتخابات الرئاسية في سيئول، كوريا الجنوبية
صورة لغواص يبحث عن بقايا حطام سفينة قديمة في منطقة كاش في أنطاليا، تركيا
صورة لغواص يبحث عن بقايا حطام سفينة قديمة في منطقة كاش في أنطاليا، تركيا
عارضات أزياء يستعرضن تصاميمهن خلال فعالية "ملابس لييز" في سيدني، أستراليا
عارضات أزياء يستعرضن تصاميمهن خلال فعالية "ملابس لييز" في سيدني، أستراليا
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، يقرع الطبل في معبد "فان ميو"، خلال مأدبة غداء مع الأمين العام للحزب الشيوعي الفيتنامي تو لام، خلال أول زيارة رسمية لماكرون إلى البلاد، هانوي، فيتنام
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، يقرع الطبل في معبد "فان ميو"، خلال مأدبة غداء مع الأمين العام للحزب الشيوعي الفيتنامي تو لام، خلال أول زيارة رسمية لماكرون إلى البلاد، هانوي، فيتنام
مركبات تشق طريقها عبر طريق غارق بالمياه في سوق غاندي بمنطقة سيون بعد هطول أمطار غزيرة في مومباي، الهند
مركبات تشق طريقها عبر طريق غارق بالمياه في سوق غاندي بمنطقة سيون بعد هطول أمطار غزيرة في مومباي، الهند
المخرج الإيراني المعارض جعفر بناهي، يتسلم جائزة "السعفة الذهبية" عن فيلم "كان مجرد حادث" خلال حفل توزيع جوائز مهرجان كان السينمائي الدولي 78 في فرنسا
المخرج الإيراني المعارض جعفر بناهي، يتسلم جائزة "السعفة الذهبية" عن فيلم "كان مجرد حادث" خلال حفل توزيع جوائز مهرجان كان السينمائي الدولي 78 في فرنسا
متسابقات خلال مشاركتهن في مسابقة تدحرج الجبن السنوية للسيدات في بروكوورث، إنجلترا
متسابقات خلال مشاركتهن في مسابقة تدحرج الجبن السنوية للسيدات في بروكوورث، إنجلترا
زوار يقومون بتجربة سيارة "غوفي" الطائرة، وهي طائرة ذاتية القيادة تتسع لراكب واحد من إنتاج شركة "قوانغتشو"، ضمن المعرض الثالث للتكنولوجيا وتعليم الطيران المدني في بكين، الصين
زوار يقومون بتجربة سيارة "غوفي" الطائرة، وهي طائرة ذاتية القيادة تتسع لراكب واحد من إنتاج شركة "قوانغتشو"، ضمن المعرض الثالث للتكنولوجيا وتعليم الطيران المدني في بكين، الصين
شرطة مكافحة الشغب البولندية تواجه مشجعي نادي تشيلسي قبل المباراة مع ريال بيتيس، في فروتسواف، بولندا
شرطة مكافحة الشغب البولندية تواجه مشجعي نادي تشيلسي قبل المباراة مع ريال بيتيس، في فروتسواف، بولندا
رجل يحمل خروفا استعدادًا لعيد الأضحى، الجزائر
رجل يحمل خروفا استعدادًا لعيد الأضحى، الجزائر
صورة جماعية لعدد من رؤساء العالم، خلال القمة الثانية لرابطة دول جنوب شرق آسيا ومجلس التعاون الخليجي، في كوالالمبور، ماليزيا
صورة جماعية لعدد من رؤساء العالم، خلال القمة الثانية لرابطة دول جنوب شرق آسيا ومجلس التعاون الخليجي، في كوالالمبور، ماليزيا
صورة للشرطة وفرق الطوارئ بعد حادث اصطدام سيارة بالمشاة بالقرب من مبنى نادي ليفربول، خلال موكب الفائزين بالدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم في ليفربول، إنجلترا
صورة للشرطة وفرق الطوارئ بعد حادث اصطدام سيارة بالمشاة بالقرب من مبنى نادي ليفربول، خلال موكب الفائزين بالدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم في ليفربول، إنجلترا
قطط صغيرة تلعب في حديقة حيوان "شيلوا" في نوفوسيبيرسك، روسيا
قطط صغيرة تلعب في حديقة حيوان "شيلوا" في نوفوسيبيرسك، روسيا