الصور الأكثر إثارة لهذا الأسبوع

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مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
08:16 GMT
8 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
08:23 GMT
7 د
مساحة حرة
مشروعات الطاقة النظيفة لمواجهة التغيرات المناخية
08:31 GMT
29 د
لقاء سبوتنيك
السودان بين حرب أهلية وانقسامات بين القوى المدنية وتفشي وباء الكوليرا
09:03 GMT
55 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
10:29 GMT
31 د
نبض افريقيا
تحالف دول الساحل يُطلق مناورات عسكرية كبرى في النيجر لمكافحة الإرهاب
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الزومبا بين الرياضة واللياقة
11:49 GMT
11 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
12:29 GMT
32 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
من الملعب
عودة تشابي ألونسو إلى ريال مدريد ومبابي يحصد جائزة الحذاء الذهبي الأوروبي
16:03 GMT
27 د
الإنسان والثقافة
ميخائيل نعيمة اديب وشاعر لبناني وابرز الطلاب اللبنانيين الذين تخرجوا من روسيا القيصرية
16:31 GMT
29 د
حصاد الأسبوع
خبير: روسيا ستضرب كل الأهداف العسكرية الموجودة في ألمانيا إذا ضربت بصواريخ "تاوروس"
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
غزة... هل تقدم واشنطن ضمانات لحماس خلال أي اتفاق لوقف إطلاق النار
18:00 GMT
29 د
صدى الحياة
الإسلاموفوبيا بين الكراهية السياسية وتفجير الغرب لأزماته الداخلية
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - اعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
هل ألهمت روايات دوستويوفسكي في نشأة أدب الديستوبيا في روسيا ؟
08:31 GMT
30 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
09:28 GMT
15 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
09:44 GMT
16 د
نبض افريقيا
تحالف دول الساحل يُطلق مناورات عسكرية كبرى في النيجر لمكافحة الإرهاب
10:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
رالي الكاهنة - المرأة التونسية على خط الانطلاق
10:48 GMT
11 د
مرايا العلوم
الكون المريب وآذان الفيلة والتنفس من خياشيم المؤخرة
11:30 GMT
29 د
بيارق النصر
نهاية الحرب العالمية الثانية وبداية الحرب الباردة
12:03 GMT
26 د
ملفات ساخنة
غزة... هل تقدم واشنطن ضمانات لحماس خلال أي اتفاق لوقف إطلاق النار
12:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
زواج الشاب العربي من الفتاة الأجنبية... ماله وما عليه
16:03 GMT
19 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
16:23 GMT
13 د
عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
16:36 GMT
13 د
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الصور الأكثر إثارة لهذا الأسبوع
الصور الأكثر إثارة لهذا الأسبوع
سبوتنيك عربي
جمع فريق تحرير وكالة "سبوتنيك"، الصور الأكثر طرافة، لهذا الأسبوع، ورصدتها عدسات الكاميرات خلال الأحداث الأخيرة. 30.05.2025, سبوتنيك عربي
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фото, صور, العالم
фото, صور, العالم

الصور الأكثر إثارة لهذا الأسبوع

09:07 GMT 30.05.2025 (تم التحديث: 09:08 GMT 30.05.2025)
تابعنا عبر
جمع فريق تحرير وكالة "سبوتنيك"، الصور الأكثر طرافة، لهذا الأسبوع، ورصدتها عدسات الكاميرات خلال الأحداث الأخيرة.
© AP Photo / Gregorio Borgia

البابا ليون الرابع عشر، يلتقط دمية صغيرة تمثل شخصية البابا، بعد مقابلته العامة الأسبوعية في ساحة القديس بطرس في الفاتيكان

البابا ليون الرابع عشر، يلتقط دمية صغيرة تمثل شخصية البابا، بعد مقابلته العامة الأسبوعية في ساحة القديس بطرس في الفاتيكان - سبوتنيك عربي
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© AP Photo / Gregorio Borgia

البابا ليون الرابع عشر، يلتقط دمية صغيرة تمثل شخصية البابا، بعد مقابلته العامة الأسبوعية في ساحة القديس بطرس في الفاتيكان

© AP Photo / Cristian Hernandez

الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، يُظهر هويته للصحفيين، بعد التصويت في الانتخابات التشريعية والمحلية في كاراكاس، فنزويلا

الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، يُظهر هويته للصحفيين، بعد التصويت في الانتخابات التشريعية والمحلية في كاراكاس، فنزويلا - سبوتنيك عربي
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© AP Photo / Cristian Hernandez

الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، يُظهر هويته للصحفيين، بعد التصويت في الانتخابات التشريعية والمحلية في كاراكاس، فنزويلا

© Getty Images / Penske Media/Christopher Polk

المغنية جينيفر لوبيز، في حفل توزيع جوائز الموسيقى الأمريكية لعام 2025، الذي أقيم في فندق "فونتينبلو" لاس فيغاس، الولايات المتحدة الأمريكية

المغنية جينيفر لوبيز، في حفل توزيع جوائز الموسيقى الأمريكية لعام 2025، الذي أقيم في فندق &quot;فونتينبلو&quot; لاس فيغاس، الولايات المتحدة الأمريكية - سبوتنيك عربي
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© Getty Images / Penske Media/Christopher Polk

المغنية جينيفر لوبيز، في حفل توزيع جوائز الموسيقى الأمريكية لعام 2025، الذي أقيم في فندق "فونتينبلو" لاس فيغاس، الولايات المتحدة الأمريكية

© Getty Images / Chung Sung-Jun

المرشح الرئاسي عن الحزب الديمقراطي، لي جاي ميونغ، يلتقط صورة سيلفي مع أحد مؤيديه بعد إدلائه بصوته في الانتخابات الرئاسية في سيئول، كوريا الجنوبية

المرشح الرئاسي عن الحزب الديمقراطي، لي جاي ميونغ، يلتقط صورة سيلفي مع أحد مؤيديه بعد إدلائه بصوته في الانتخابات الرئاسية في سيئول، كوريا الجنوبية - سبوتنيك عربي
4/16
© Getty Images / Chung Sung-Jun

المرشح الرئاسي عن الحزب الديمقراطي، لي جاي ميونغ، يلتقط صورة سيلفي مع أحد مؤيديه بعد إدلائه بصوته في الانتخابات الرئاسية في سيئول، كوريا الجنوبية

© Getty Images / Anadolu/Tahsin Ceylan

صورة لغواص يبحث عن بقايا حطام سفينة قديمة في منطقة كاش في أنطاليا، تركيا

صورة لغواص يبحث عن بقايا حطام سفينة قديمة في منطقة كاش في أنطاليا، تركيا - سبوتنيك عربي
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© Getty Images / Anadolu/Tahsin Ceylan

صورة لغواص يبحث عن بقايا حطام سفينة قديمة في منطقة كاش في أنطاليا، تركيا

© Getty Images / WireImage/Don Arnold

عارضات أزياء يستعرضن تصاميمهن خلال فعالية "ملابس لييز" في سيدني، أستراليا

عارضات أزياء يستعرضن تصاميمهن خلال فعالية &quot;ملابس لييز&quot; في سيدني، أستراليا - سبوتنيك عربي
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© Getty Images / WireImage/Don Arnold

عارضات أزياء يستعرضن تصاميمهن خلال فعالية "ملابس لييز" في سيدني، أستراليا

© AP Photo / Pool/Chalinee Thirasupa

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، يقرع الطبل في معبد "فان ميو"، خلال مأدبة غداء مع الأمين العام للحزب الشيوعي الفيتنامي تو لام، خلال أول زيارة رسمية لماكرون إلى البلاد، هانوي، فيتنام

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، يقرع الطبل في معبد &quot;فان ميو&quot;، خلال مأدبة غداء مع الأمين العام للحزب الشيوعي الفيتنامي تو لام، خلال أول زيارة رسمية لماكرون إلى البلاد، هانوي، فيتنام - سبوتنيك عربي
7/16
© AP Photo / Pool/Chalinee Thirasupa

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، يقرع الطبل في معبد "فان ميو"، خلال مأدبة غداء مع الأمين العام للحزب الشيوعي الفيتنامي تو لام، خلال أول زيارة رسمية لماكرون إلى البلاد، هانوي، فيتنام

© Getty Images / Hindustan Times/Raju Shinde

مركبات تشق طريقها عبر طريق غارق بالمياه في سوق غاندي بمنطقة سيون بعد هطول أمطار غزيرة في مومباي، الهند

مركبات تشق طريقها عبر طريق غارق بالمياه في سوق غاندي بمنطقة سيون بعد هطول أمطار غزيرة في مومباي، الهند - سبوتنيك عربي
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© Getty Images / Hindustan Times/Raju Shinde

مركبات تشق طريقها عبر طريق غارق بالمياه في سوق غاندي بمنطقة سيون بعد هطول أمطار غزيرة في مومباي، الهند

© AP Photo / Invision/Joel C Ryan

المخرج الإيراني المعارض جعفر بناهي، يتسلم جائزة "السعفة الذهبية" عن فيلم "كان مجرد حادث" خلال حفل توزيع جوائز مهرجان كان السينمائي الدولي 78 في فرنسا

المخرج الإيراني المعارض جعفر بناهي، يتسلم جائزة &quot;السعفة الذهبية&quot; عن فيلم &quot;كان مجرد حادث&quot; خلال حفل توزيع جوائز مهرجان كان السينمائي الدولي 78 في فرنسا - سبوتنيك عربي
9/16
© AP Photo / Invision/Joel C Ryan

المخرج الإيراني المعارض جعفر بناهي، يتسلم جائزة "السعفة الذهبية" عن فيلم "كان مجرد حادث" خلال حفل توزيع جوائز مهرجان كان السينمائي الدولي 78 في فرنسا

© Getty Images / Cameron Smith

متسابقات خلال مشاركتهن في مسابقة تدحرج الجبن السنوية للسيدات في بروكوورث، إنجلترا

متسابقات خلال مشاركتهن في مسابقة تدحرج الجبن السنوية للسيدات في بروكوورث، إنجلترا - سبوتنيك عربي
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© Getty Images / Cameron Smith

متسابقات خلال مشاركتهن في مسابقة تدحرج الجبن السنوية للسيدات في بروكوورث، إنجلترا

© AP Photo / Andy Wong

زوار يقومون بتجربة سيارة "غوفي" الطائرة، وهي طائرة ذاتية القيادة تتسع لراكب واحد من إنتاج شركة "قوانغتشو"، ضمن المعرض الثالث للتكنولوجيا وتعليم الطيران المدني في بكين، الصين

زوار يقومون بتجربة سيارة &quot;غوفي&quot; الطائرة، وهي طائرة ذاتية القيادة تتسع لراكب واحد من إنتاج شركة &quot;قوانغتشو&quot;، ضمن المعرض الثالث للتكنولوجيا وتعليم الطيران المدني في بكين، الصين - سبوتنيك عربي
11/16
© AP Photo / Andy Wong

زوار يقومون بتجربة سيارة "غوفي" الطائرة، وهي طائرة ذاتية القيادة تتسع لراكب واحد من إنتاج شركة "قوانغتشو"، ضمن المعرض الثالث للتكنولوجيا وتعليم الطيران المدني في بكين، الصين

© AP Photo / Czarek Sokolowski

شرطة مكافحة الشغب البولندية تواجه مشجعي نادي تشيلسي قبل المباراة مع ريال بيتيس، في فروتسواف، بولندا

شرطة مكافحة الشغب البولندية تواجه مشجعي نادي تشيلسي قبل المباراة مع ريال بيتيس، في فروتسواف، بولندا - سبوتنيك عربي
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© AP Photo / Czarek Sokolowski

شرطة مكافحة الشغب البولندية تواجه مشجعي نادي تشيلسي قبل المباراة مع ريال بيتيس، في فروتسواف، بولندا

© AP Photo / Fateh Guidoum

رجل يحمل خروفا استعدادًا لعيد الأضحى، الجزائر

رجل يحمل خروفا استعدادًا لعيد الأضحى، الجزائر - سبوتنيك عربي
13/16
© AP Photo / Fateh Guidoum

رجل يحمل خروفا استعدادًا لعيد الأضحى، الجزائر

© AP Photo / Vincent Thian

صورة جماعية لعدد من رؤساء العالم، خلال القمة الثانية لرابطة دول جنوب شرق آسيا ومجلس التعاون الخليجي، في كوالالمبور، ماليزيا

صورة جماعية لعدد من رؤساء العالم، خلال القمة الثانية لرابطة دول جنوب شرق آسيا ومجلس التعاون الخليجي، في كوالالمبور، ماليزيا - سبوتنيك عربي
14/16
© AP Photo / Vincent Thian

صورة جماعية لعدد من رؤساء العالم، خلال القمة الثانية لرابطة دول جنوب شرق آسيا ومجلس التعاون الخليجي، في كوالالمبور، ماليزيا

© AP Photo / Jon Super

صورة للشرطة وفرق الطوارئ بعد حادث اصطدام سيارة بالمشاة بالقرب من مبنى نادي ليفربول، خلال موكب الفائزين بالدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم في ليفربول، إنجلترا

صورة للشرطة وفرق الطوارئ بعد حادث اصطدام سيارة بالمشاة بالقرب من مبنى نادي ليفربول، خلال موكب الفائزين بالدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم في ليفربول، إنجلترا - سبوتنيك عربي
15/16
© AP Photo / Jon Super

صورة للشرطة وفرق الطوارئ بعد حادث اصطدام سيارة بالمشاة بالقرب من مبنى نادي ليفربول، خلال موكب الفائزين بالدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم في ليفربول، إنجلترا

© Sputnik . Alexandr Kryazhev / الانتقال إلى بنك الصور

قطط صغيرة تلعب في حديقة حيوان "شيلوا" في نوفوسيبيرسك، روسيا

قطط صغيرة تلعب في حديقة حيوان &quot;شيلوا&quot; في نوفوسيبيرسك، روسيا - سبوتنيك عربي
16/16
© Sputnik . Alexandr Kryazhev
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قطط صغيرة تلعب في حديقة حيوان "شيلوا" في نوفوسيبيرسك، روسيا

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