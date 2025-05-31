إيران... إعدام مواطنين اثنين بتهمة التجسس لصالح إسرائيل

عربي
باريس سان جيرمان يتوج بدوري أبطال أوروبا بخماسية في إنتر ميلان
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - اعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
هل ألهمت روايات دوستويوفسكي في نشأة أدب الديستوبيا في روسيا ؟
08:31 GMT
30 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
09:28 GMT
15 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
09:44 GMT
16 د
نبض افريقيا
تحالف دول الساحل يُطلق مناورات عسكرية كبرى في النيجر لمكافحة الإرهاب
10:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
رالي الكاهنة - المرأة التونسية على خط الانطلاق
10:48 GMT
11 د
مرايا العلوم
الكون المريب وآذان الفيلة والتنفس من خياشيم المؤخرة
11:30 GMT
29 د
بيارق النصر
نهاية الحرب العالمية الثانية وبداية الحرب الباردة
12:03 GMT
26 د
ملفات ساخنة
غزة... هل تقدم واشنطن ضمانات لحماس خلال أي اتفاق لوقف إطلاق النار
12:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
زواج الشاب العربي من الفتاة الأجنبية... ماله وما عليه
16:03 GMT
19 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
16:23 GMT
13 د
عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
16:36 GMT
13 د
عالم سبوتنيك
نتانياهو: إسرائيل وافقت على مقترح ويتكوف لوقف إطلاق النار في غزة
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: أمريكا تفشل في اتخاذ استراتيجية حقيقية لتقديم أي دعم لحلفائها بالقارة الإفريقية
18:00 GMT
29 د
قوانين الاقتصاد
خبير: روسيا والصين تقدمان نموذجا في العلاقات الاقتصادية الدولية
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
صدى الحياة
الإسلاموفوبيا بين الكراهية السياسية وتفجير الغرب لأزماته الداخلية
08:31 GMT
29 د
نبض افريقيا
تحالف دول الساحل يُطلق مناورات عسكرية كبرى في النيجر لمكافحة الإرهاب
09:03 GMT
45 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
09:49 GMT
10 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير الرؤى والأحلام على حياتنا
10:03 GMT
36 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
10:40 GMT
14 د
الإنسان والثقافة
خبير: مترو موسكو أحد أعظم معالم الثقافة الروسية
11:30 GMT
29 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
12:29 GMT
31 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
شؤون عسكرية
خبير: أمريكا تفشل في اتخاذ استراتيجية حقيقية لتقديم أي دعم لحلفائها بالقارة الإفريقية
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل العلوم الفضائية العربية: أهداف وتحديات
16:33 GMT
27 د
عالم سبوتنيك
نيبينزيا: روسيا قادرة على تحقيق أهداف العملية العسكرية الخاصة بأوكرانيا سلما أو عن طريق الوسائل العسكرية
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
دعوة لحظر تصدير الأسلحة وإدانة للمستوطنات: مواقف إسبانية وبريطانية ضد إسرائيل، كيف يمكن البناء عليها؟
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
هل فشلت الجهود الدولية في الحد من ظاهرة الاحترار العالمي
18:31 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
108 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250531/إيران-إعدام-مواطنين-اثنين-بتهمة-التجسس-لصالح-إسرائيل-1101174067.html
إيران... إعدام مواطنين اثنين بتهمة التجسس لصالح إسرائيل
إيران... إعدام مواطنين اثنين بتهمة التجسس لصالح إسرائيل
سبوتنيك عربي
قالت منظمة حقوقية، اليوم السبت، إن المحكمة العليا في إيران صادقت على حكم الإعدام الصادر بحق سجين سياسي شاب يدعى، محمد أمين مهدوي شايسته، المحتجز حاليا في سجن... 31.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-31T19:22+0000
2025-05-31T19:22+0000
إسرائيل
إيران
العالم
أخبار العالم الآن
الأخبار
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/03/0a/1098546864_0:446:1000:1009_1920x0_80_0_0_a1922713d5f64af2d4fc7af1788069e7.jpg
وكانت الشعبة 15 في محكمة الثورة بطهران، برئاسة القاضي أبو القاسم صلواتي، قد أصدرت الحكم على مهدوي (26 عاما) العام الماضي، بتهم تشمل "إهانة المقدسات الإسلامية" و"التعاون مع العدو"، في إشارة إلى إسرائيل.في سياق متصل، أعلنت السلطة القضائية الإيرانية، يوم الأربعاء الماضي إعدام، بيدرام مدني، المدان بالتجسس لصالح جهاز المخابرات الإسرائيلي (الموساد) والفساد المالي.وتم تنفيذ الحكم بعد استكمال جميع إجراءات الاستئناف القانونية.وألقي القبض على بيدرام مدني في طهران عام 2020، ووجهت إليه تهم "التجسس لصالح الموساد"، و"الاستحواذ على أموال بطرق غير مشروعة"، شملت عملات أجنبية ورقمية، وفقا لصحيفة "طهران تايمز".وكشفت التحقيقات عن "سفرات مدني المتكررة إلى الخارج، وخاصة ألمانيا، وتلقيه تدريبات من الموساد لتجنيد عملاء وجمع معلومات سرية ونقلها بشكل آمن".ووفقا للصحيفة، أظهرت الأدلة الرقمية تبادله رسائل مع مسؤوله في "الموساد"، وتوجيهات بتصنيف ونقل معلومات حساسة عن بنى تحتية حيوية، كما التقى مسؤول الموساد في سفارة إسرائيل ببروكسل خلال إحدى الاجتماعات.وتمكنت أجهزة الأمن الإيرانية من تفكيك شبكة تجسسية بقيادته واعتقاله، أدين بيدرام مدني بتهمتي "المحاربة" و"الإفساد في الأرض"، وحُكم عليه بالإعدام، وتنفيذا للحكم، أكد مركز الإعلام القضائي إعدامه، وفقا للصحيفة الإيرانية.
https://sarabic.ae/20250109/وزارة-العدل-الإيرانية-المواطن-السويسري-المتهم-بالتجسس-انتحر-في-السجن-1096635125.html
https://sarabic.ae/20250531/الجيش-اللبناني-يعلن-العثور-على-جهاز-تجسس-إسرائيلي-وتفكيكه--1101154059.html
إسرائيل
إيران
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/03/0a/1098546864_0:353:1000:1103_1920x0_80_0_0_344fa34604f3bdb1e3566e510b3db936.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
إسرائيل, إيران, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
إسرائيل, إيران, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار

إيران... إعدام مواطنين اثنين بتهمة التجسس لصالح إسرائيل

19:22 GMT 31.05.2025
© Photo / Unsplash/ Craig Whiteheadجاسوس
جاسوس - سبوتنيك عربي, 1920, 31.05.2025
© Photo / Unsplash/ Craig Whitehead
تابعنا عبر
قالت منظمة حقوقية، اليوم السبت، إن المحكمة العليا في إيران صادقت على حكم الإعدام الصادر بحق سجين سياسي شاب يدعى، محمد أمين مهدوي شايسته، المحتجز حاليا في سجن "قزل حصار" جنوب طهران.
وكانت الشعبة 15 في محكمة الثورة بطهران، برئاسة القاضي أبو القاسم صلواتي، قد أصدرت الحكم على مهدوي (26 عاما) العام الماضي، بتهم تشمل "إهانة المقدسات الإسلامية" و"التعاون مع العدو"، في إشارة إلى إسرائيل.
في سياق متصل، أعلنت السلطة القضائية الإيرانية، يوم الأربعاء الماضي إعدام، بيدرام مدني، المدان بالتجسس لصالح جهاز المخابرات الإسرائيلي (الموساد) والفساد المالي.
وتم تنفيذ الحكم بعد استكمال جميع إجراءات الاستئناف القانونية.
سجن - سبوتنيك عربي, 1920, 09.01.2025
إيران: انتحار المواطن السويسري المتهم بالتجسس في السجن
9 يناير, 16:32 GMT
وألقي القبض على بيدرام مدني في طهران عام 2020، ووجهت إليه تهم "التجسس لصالح الموساد"، و"الاستحواذ على أموال بطرق غير مشروعة"، شملت عملات أجنبية ورقمية، وفقا لصحيفة "طهران تايمز".
وكشفت التحقيقات عن "سفرات مدني المتكررة إلى الخارج، وخاصة ألمانيا، وتلقيه تدريبات من الموساد لتجنيد عملاء وجمع معلومات سرية ونقلها بشكل آمن".
تداعيات قصف الجيش الإسرائيلي على جنوب لبنان - سبوتنيك عربي, 1920, 31.05.2025
الجيش اللبناني يعلن العثور على جهاز تجسس إسرائيلي وتفكيكه
06:13 GMT
ووفقا للصحيفة، أظهرت الأدلة الرقمية تبادله رسائل مع مسؤوله في "الموساد"، وتوجيهات بتصنيف ونقل معلومات حساسة عن بنى تحتية حيوية، كما التقى مسؤول الموساد في سفارة إسرائيل ببروكسل خلال إحدى الاجتماعات.
وتمكنت أجهزة الأمن الإيرانية من تفكيك شبكة تجسسية بقيادته واعتقاله، أدين بيدرام مدني بتهمتي "المحاربة" و"الإفساد في الأرض"، وحُكم عليه بالإعدام، وتنفيذا للحكم، أكد مركز الإعلام القضائي إعدامه، وفقا للصحيفة الإيرانية.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала