https://sarabic.ae/20250531/الأمم-المتحدة-تدعو-لتعويضات-شاملة-لمعالجة-إرث-العبودية-والاستعمار-في-أفريقيا-1101159855.html
الأمم المتحدة تدعو لتعويضات شاملة لمعالجة إرث العبودية والاستعمار في أفريقيا
الأمم المتحدة تدعو لتعويضات شاملة لمعالجة إرث العبودية والاستعمار في أفريقيا
سبوتنيك عربي
دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، المجتمع الدولي إلى اعتماد إجراءات تعويضية شاملة لمعالجة المظالم التاريخية، التي تعرض لها الأفارقة ومن هم من أصل... 31.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-31T09:54+0000
2025-05-31T09:54+0000
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وجاءت دعوة غوتيريش، خلال كلمته الافتتاحية في "سلسلة الحوار الأفريقي 2025"، التي عقدت بمقر الأمم المتحدة، وأكد فيها أن "إنهاء الاستعمار لم يقض على آثاره السلبية"، مشيرًا إلى استمرار تأثير الهياكل الاستغلالية والتحيزات العنصرية في المجتمعات الأفريقية حتى اليوم، وشدد على أن "العدالة التعويضية يجب أن تشمل تفكيك هذه الأنماط وإنهاء استنزاف الموارد الأفريقية".وشدد الأمين العام للأمم المتحدة على الدعوة لـ"إصلاح النظام الدولي عبر منح أفريقيا مقعدًا دائمًا في مجلس الأمن الدولي، وإعادة هيكلة النظام المالي العالمي، وتبني سياسات مناخية عادلة تشمل استثمارات كبرى في الطاقة النظيفة بالقارة"، مؤكدًا أن "الشراكات العالمية يجب أن تقوم على مبادئ الإنصاف وعدم ترك أي أحد خلف الركب".من جهته، أكد رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة فيلمون يانغ، أن "التعويضات يجب أن تتجاوز الجانب المادي لتشمل إصلاحات تعليمية وقانونية واجتماعية"، داعيًا إلى "إدراج تاريخ العبودية والمقاومة في المناهج الدراسية، وتبني سياسات تلبي احتياجات المنحدرين من أصل أفريقي".يشار إلى أن "سلسلة الحوار الأفريقي" هي مبادرة سنوية مشتركة بين الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي، تهدف إلى مناقشة قضايا السلام والتنمية بالقارة، بمشاركة كبار المسؤولين والخبراء الدوليين.وأعلنت فرنسا، مطلع العام الحالي، نقل نحو 2000 جندي فرنسي ومعدات عسكرية خارج تشاد، فيما أعلنت الخارجية التشادية، أن فرنسا نقلت بالفعل سلاحها الجوي وأن المقاتلات الفرنسية غادرت الأراضي التشادية بشكل كامل، ويرتقب أن تغادر فرنسا بشكل كامل نهاية الشهر الجاري.كما سبق وأعلن الجيش الفرنسي خروج آخر وحدة عسكرية فرنسية من مالي، في أغسطس/ آب 2022، بعد 9 سنوات على إرسال باريس قواتها إلى هناك.وفي فبراير/ شباط 2023، أعلنت بوركينا فاسو، انتهاء عمليات القوات الفرنسية على أراضيها، تنفيذا لقرار السلطات البوركينية إنهاء اتفاقية التعاون العسكري مع فرنسا، فيما طالبت أحزاب وقوى سياسية تشادية إنهاء الوجود الفرنسي في البلاد قبل أشهر.
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العالم, أخبار العالم الآن, منظمة الأمم المتحدة, أنطونيو غوتيريش, أخبار فرنسا , أفريقيا
العالم, أخبار العالم الآن, منظمة الأمم المتحدة, أنطونيو غوتيريش, أخبار فرنسا , أفريقيا
الأمم المتحدة تدعو لتعويضات شاملة لمعالجة إرث العبودية والاستعمار في أفريقيا
دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، المجتمع الدولي إلى اعتماد إجراءات تعويضية شاملة لمعالجة المظالم التاريخية، التي تعرض لها الأفارقة ومن هم من أصل أفريقي جراء تجارة الرقيق والاستعمار في القارة.
وجاءت دعوة غوتيريش، خلال كلمته الافتتاحية في "سلسلة الحوار الأفريقي 2025"، التي عقدت بمقر الأمم المتحدة، وأكد فيها أن "إنهاء الاستعمار لم يقض على آثاره السلبية"، مشيرًا إلى استمرار تأثير الهياكل الاستغلالية
والتحيزات العنصرية في المجتمعات الأفريقية حتى اليوم، وشدد على أن "العدالة التعويضية يجب أن تشمل تفكيك هذه الأنماط وإنهاء استنزاف الموارد الأفريقية".
وشدد الأمين العام للأمم المتحدة على الدعوة لـ"إصلاح النظام الدولي عبر منح أفريقيا مقعدًا دائمًا في مجلس الأمن الدولي، وإعادة هيكلة النظام المالي العالمي، وتبني سياسات مناخية عادلة تشمل استثمارات كبرى في الطاقة النظيفة بالقارة"، مؤكدًا أن "الشراكات العالمية يجب أن تقوم على مبادئ الإنصاف وعدم ترك أي أحد خلف الركب".
من جهته، أكد رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة فيلمون يانغ، أن "التعويضات يجب أن تتجاوز الجانب المادي لتشمل إصلاحات تعليمية وقانونية واجتماعية"، داعيًا إلى "إدراج تاريخ العبودية والمقاومة في المناهج الدراسية، وتبني سياسات تلبي احتياجات المنحدرين من أصل أفريقي".
ولفت يانغ إلى أن "العدالة التعويضية الحقيقية لا بد أن تبدأ بالاعتراف بالتاريخي، وأن إرث الاستعباد الوحشي الذي تعرض له أكثر من 12 مليون أفريقي، ما زال راسخًا في المجتمعات وفي تجارب المنحدرين من أصل أفريقي اليوم"، واختتم رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة كلمته بالتأكيد أن "الوقت قد حان لتحويل الاعتراف إلى حقوق والاعتذارات إلى أفعال".
يشار إلى أن "سلسلة الحوار الأفريقي" هي مبادرة سنوية مشتركة بين الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي، تهدف إلى مناقشة قضايا السلام والتنمية بالقارة، بمشاركة كبار المسؤولين والخبراء الدوليين.
وأعلنت فرنسا، مطلع العام الحالي، نقل نحو 2000 جندي فرنسي ومعدات عسكرية خارج تشاد، فيما أعلنت الخارجية التشادية، أن فرنسا نقلت بالفعل سلاحها الجوي وأن المقاتلات الفرنسية غادرت الأراضي التشادية بشكل كامل، ويرتقب أن تغادر فرنسا بشكل كامل نهاية الشهر الجاري.
وفي نهاية ديسمبر/ كانون الأول 2022، سحبت باريس آخر جنودها من أفريقيا الوسطى، وفي ديسمبر عام 2023، سحبت آخر جندي من قواتها في النيجر.
كما سبق وأعلن الجيش الفرنسي خروج آخر وحدة عسكرية فرنسية من مالي، في أغسطس/ آب 2022، بعد 9 سنوات على إرسال باريس قواتها إلى هناك.
وفي فبراير/ شباط 2023، أعلنت بوركينا فاسو، انتهاء عمليات القوات الفرنسية على أراضيها، تنفيذا لقرار السلطات البوركينية إنهاء اتفاقية التعاون العسكري مع فرنسا، فيما طالبت أحزاب وقوى سياسية تشادية إنهاء الوجود الفرنسي في البلاد قبل أشهر.