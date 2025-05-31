https://sarabic.ae/20250531/الأمم-المتحدة-تدعو-لتعويضات-شاملة-لمعالجة-إرث-العبودية-والاستعمار-في-أفريقيا-1101159855.html

الأمم المتحدة تدعو لتعويضات شاملة لمعالجة إرث العبودية والاستعمار في أفريقيا

الأمم المتحدة تدعو لتعويضات شاملة لمعالجة إرث العبودية والاستعمار في أفريقيا

سبوتنيك عربي

دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، المجتمع الدولي إلى اعتماد إجراءات تعويضية شاملة لمعالجة المظالم التاريخية، التي تعرض لها الأفارقة ومن هم من أصل... 31.05.2025, سبوتنيك عربي

2025-05-31T09:54+0000

2025-05-31T09:54+0000

2025-05-31T09:54+0000

العالم

أخبار العالم الآن

منظمة الأمم المتحدة

أنطونيو غوتيريش

أخبار فرنسا

أفريقيا

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/01/12/1096918029_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_7847e0520d2d34167a5833754fa35f41.jpg

وجاءت دعوة غوتيريش، خلال كلمته الافتتاحية في "سلسلة الحوار الأفريقي 2025"، التي عقدت بمقر الأمم المتحدة، وأكد فيها أن "إنهاء الاستعمار لم يقض على آثاره السلبية"، مشيرًا إلى استمرار تأثير الهياكل الاستغلالية والتحيزات العنصرية في المجتمعات الأفريقية حتى اليوم، وشدد على أن "العدالة التعويضية يجب أن تشمل تفكيك هذه الأنماط وإنهاء استنزاف الموارد الأفريقية".وشدد الأمين العام للأمم المتحدة على الدعوة لـ"إصلاح النظام الدولي عبر منح أفريقيا مقعدًا دائمًا في مجلس الأمن الدولي، وإعادة هيكلة النظام المالي العالمي، وتبني سياسات مناخية عادلة تشمل استثمارات كبرى في الطاقة النظيفة بالقارة"، مؤكدًا أن "الشراكات العالمية يجب أن تقوم على مبادئ الإنصاف وعدم ترك أي أحد خلف الركب".من جهته، أكد رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة فيلمون يانغ، أن "التعويضات يجب أن تتجاوز الجانب المادي لتشمل إصلاحات تعليمية وقانونية واجتماعية"، داعيًا إلى "إدراج تاريخ العبودية والمقاومة في المناهج الدراسية، وتبني سياسات تلبي احتياجات المنحدرين من أصل أفريقي".يشار إلى أن "سلسلة الحوار الأفريقي" هي مبادرة سنوية مشتركة بين الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي، تهدف إلى مناقشة قضايا السلام والتنمية بالقارة، بمشاركة كبار المسؤولين والخبراء الدوليين.وأعلنت فرنسا، مطلع العام الحالي، نقل نحو 2000 جندي فرنسي ومعدات عسكرية خارج تشاد، فيما أعلنت الخارجية التشادية، أن فرنسا نقلت بالفعل سلاحها الجوي وأن المقاتلات الفرنسية غادرت الأراضي التشادية بشكل كامل، ويرتقب أن تغادر فرنسا بشكل كامل نهاية الشهر الجاري.كما سبق وأعلن الجيش الفرنسي خروج آخر وحدة عسكرية فرنسية من مالي، في أغسطس/ آب 2022، بعد 9 سنوات على إرسال باريس قواتها إلى هناك.وفي فبراير/ شباط 2023، أعلنت بوركينا فاسو، انتهاء عمليات القوات الفرنسية على أراضيها، تنفيذا لقرار السلطات البوركينية إنهاء اتفاقية التعاون العسكري مع فرنسا، فيما طالبت أحزاب وقوى سياسية تشادية إنهاء الوجود الفرنسي في البلاد قبل أشهر.

https://sarabic.ae/20250527/شنقريحة-يكشف-أهداف-تمرين-سلام-شمال-أفريقيا-1101012090.html

https://sarabic.ae/20250521/جنوب-أفريقيا-تنفي-الادعاءات-بمصادرة-ممتلكات-المزارعين-البيض-1100836498.html

أخبار فرنسا

أفريقيا

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

العالم, أخبار العالم الآن, منظمة الأمم المتحدة, أنطونيو غوتيريش, أخبار فرنسا , أفريقيا