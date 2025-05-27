https://sarabic.ae/20250527/شنقريحة-يكشف-أهداف-تمرين-سلام-شمال-أفريقيا-1101012090.html
شنقريحة يكشف أهداف تمرين سلام شمال أفريقيا
شنقريحة يكشف أهداف تمرين سلام شمال أفريقيا
سبوتنيك عربي
تحتضن الجزائر مجريات التمرين الميداني لقدرة إقليم شمال أفريقيا تحت عنوان، "سلام شمال أفريقيا" وذلك خلال الفترة الممتدة من 17 إلى 29 مايو الجاري. 27.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-27T11:03+0000
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العالم العربي
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عرض عسكري
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ونسق هذا الحدث على مستوى المدرسة العليا للمشاة الشهيد جلول عبيدات بشرشال بالناحية العسكرية الأولى، بغرض تعزيز الجاهزية العملياتية لقدرة إقليم شمال أفريقيا، والرفع من قدرات التنسيق بين مكونات القدرة لتنفيذ مهامها.وأطلقت مراسم التمرين بحضور ممثلي رؤساء أركان دول قدرة إقليم شمال أفريقيا والأمين التنفيذي لقدرة إقليم شمال أفريقيا، بالإضافة إلى ممثلين وخبراء من مفوضية الإتحاد الأفريقي وآلية الاتحاد الأفريقي للتعاون الشرطي "أفريبول"، وبمشاركة وحدات وأفراد من الدول الأعضاء لقدرة إقليم شمال أفريقيا.
https://sarabic.ae/20250521/الجيش-الموريتاني-يغلق-الحدود-الشمالية-مع-الجزائر-1100833596.html
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العالم العربي, الجزائر, شمال أفريقيا, عرض عسكري
العالم العربي, الجزائر, شمال أفريقيا, عرض عسكري
شنقريحة يكشف أهداف تمرين سلام شمال أفريقيا
11:03 GMT 27.05.2025 (تم التحديث: 11:04 GMT 27.05.2025)
تحتضن الجزائر مجريات التمرين الميداني لقدرة إقليم شمال أفريقيا تحت عنوان، "سلام شمال أفريقيا" وذلك خلال الفترة الممتدة من 17 إلى 29 مايو الجاري.
ونسق هذا الحدث على مستوى المدرسة العليا للمشاة الشهيد جلول عبيدات بشرشال بالناحية العسكرية الأولى، بغرض تعزيز الجاهزية
العملياتية لقدرة إقليم شمال أفريقيا، والرفع من قدرات التنسيق بين مكونات القدرة لتنفيذ مهامها.
وأكد الوزير المنتدب لدى وزارة الدفاع الوطني، قائد أركان الجيش الوطني، الفريق أول السعيد شنقريحة، "أن التمرين يأتي تفعيلا لالتزاماتنا الثابتة لدعم آليات السلم والأمن القاري، وتعزيز أواصر التعاون العسكري الإقليمي تحت راية الاتحاد الأفريقي، بهدف تحقيق الأهداف الإستراتيجية الإفريقية للسلم والأمن، خاصة ما تعلق بجعل قارتنا أكثر استقرارا وازدهارا".
وبحسب بيان الوزارة، يهدف التمرين أيضا إلى محاكاة عملية نشر بعثة دعم سلام متعددة الأبعاد، من أجل الحفاظ على مستوى عال من الجاهزية وضمان استجابة سريعة وفعالة في الحالات الطارئة والمستعجلة.
وأطلقت مراسم التمرين بحضور ممثلي رؤساء أركان دول قدرة إقليم شمال أفريقيا والأمين التنفيذي لقدرة إقليم شمال أفريقيا، بالإضافة إلى ممثلين وخبراء من مفوضية الإتحاد الأفريقي وآلية الاتحاد الأفريقي للتعاون الشرطي "أفريبول"، وبمشاركة وحدات وأفراد من الدول الأعضاء لقدرة إقليم شمال أفريقيا.