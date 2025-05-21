https://sarabic.ae/20250521/الجيش-الموريتاني-يغلق-الحدود-الشمالية-مع-الجزائر-1100833596.html
الجيش الموريتاني يغلق الحدود الشمالية مع الجزائر
الجيش الموريتاني يغلق الحدود الشمالية مع الجزائر
سبوتنيك عربي
أعلن الجيش الموريتاني إغلاق منطقة لبريكة الاستراتيجية الواقعة شمال شرق البلاد بالقرب من مخيمات تندوف، وتعزيز سيطرته على الحدود الشمالية مع الجزائر. 21.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-21T19:17+0000
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وجاء في بيان الجيش الموريتاني: "المنطقة الواقعة في الحدود الشمالية الشرقية أصبحت مصنفة "موقعا مغلقا" يمنع فيه وجود المدنيين وممارسة أي نشاط تجاري، في خطوة تهدف إلى تطويق تداعيات الانفلات الأمني الذي قد ينجم عن استمرار استغلال هذه النقطة الحدودية الحساسة في أنشطة غير قانونية، تتداخل فيها التجارة المعاشية بالتهريب المنظم".وقال رئيس منظمة "أفريكاووتش"، عبد الوهاب الكاين، إن التحركات الأمنية الجارية على مستوى الحدود الجنوبية للمملكة المغربية تندرج في إطار تحصين الاستقرار الإقليمي ومواجهة التحديات الناشئة بفعل إفرازات النزاع المفتعل حول الصحراء المغربية، بحسب موقع "هسبريس".واعتبر أن الإجراء الموريتاني الأخير المتعلق بإشعار الإخلاء يعكس توافقا سياديا متزايدا بين الرباط ونواكشوط في مواجهة التهديدات العابرة، ويُؤشر على إدراك متقدم لدى السلطات الموريتانية بخطورة استمرار الفراغ الأمني في هذه المناطق الحساسة.موريتانيا ستوقع اتفاقا لمشروع الربط الكهربائي مع المغربمسؤول مغربي ينفي وجود مقترحات أمريكية بديلة بشأن "ملف الصحراء" والوساطة بين المغرب والجزائر
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موريتانيا, أفريقيا, الجزائر, أخبار المغرب اليوم
موريتانيا, أفريقيا, الجزائر, أخبار المغرب اليوم
الجيش الموريتاني يغلق الحدود الشمالية مع الجزائر
أعلن الجيش الموريتاني إغلاق منطقة لبريكة الاستراتيجية الواقعة شمال شرق البلاد بالقرب من مخيمات تندوف، وتعزيز سيطرته على الحدود الشمالية مع الجزائر.
وجاء في بيان الجيش الموريتاني: "المنطقة الواقعة في الحدود الشمالية الشرقية أصبحت مصنفة "موقعا مغلقا" يمنع فيه وجود المدنيين وممارسة أي نشاط تجاري، في خطوة تهدف إلى تطويق تداعيات الانفلات الأمني الذي قد ينجم عن استمرار استغلال هذه النقطة الحدودية الحساسة في أنشطة غير قانونية، تتداخل فيها التجارة المعاشية بالتهريب المنظم".
وتُعتبر منطقة "البريكة" نقطة عبور حيوية بين مخيمات تندوف والأراضي الموريتانية.
وقال رئيس منظمة "أفريكاووتش"، عبد الوهاب الكاين، إن التحركات الأمنية الجارية على مستوى الحدود الجنوبية للمملكة المغربية تندرج في إطار تحصين الاستقرار الإقليمي ومواجهة التحديات الناشئة بفعل إفرازات النزاع المفتعل حول الصحراء المغربية، بحسب موقع "هسبريس".
واعتبر أن الإجراء الموريتاني الأخير المتعلق بإشعار الإخلاء يعكس توافقا سياديا متزايدا بين الرباط ونواكشوط في مواجهة التهديدات العابرة، ويُؤشر على إدراك متقدم لدى السلطات الموريتانية بخطورة استمرار الفراغ الأمني في هذه المناطق الحساسة.