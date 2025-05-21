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الجيش الموريتاني يغلق الحدود الشمالية مع الجزائر
الجيش الموريتاني يغلق الحدود الشمالية مع الجزائر
سبوتنيك عربي
أعلن الجيش الموريتاني إغلاق منطقة لبريكة الاستراتيجية الواقعة شمال شرق البلاد بالقرب من مخيمات تندوف، وتعزيز سيطرته على الحدود الشمالية مع الجزائر. 21.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-21T19:17+0000
2025-05-21T19:17+0000
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وجاء في بيان الجيش الموريتاني: "المنطقة الواقعة في الحدود الشمالية الشرقية أصبحت مصنفة "موقعا مغلقا" يمنع فيه وجود المدنيين وممارسة أي نشاط تجاري، في خطوة تهدف إلى تطويق تداعيات الانفلات الأمني الذي قد ينجم عن استمرار استغلال هذه النقطة الحدودية الحساسة في أنشطة غير قانونية، تتداخل فيها التجارة المعاشية بالتهريب المنظم".وقال رئيس منظمة "أفريكاووتش"، عبد الوهاب الكاين، إن التحركات الأمنية الجارية على مستوى الحدود الجنوبية للمملكة المغربية تندرج في إطار تحصين الاستقرار الإقليمي ومواجهة التحديات الناشئة بفعل إفرازات النزاع المفتعل حول الصحراء المغربية، بحسب موقع "هسبريس".واعتبر أن الإجراء الموريتاني الأخير المتعلق بإشعار الإخلاء يعكس توافقا سياديا متزايدا بين الرباط ونواكشوط في مواجهة التهديدات العابرة، ويُؤشر على إدراك متقدم لدى السلطات الموريتانية بخطورة استمرار الفراغ الأمني في هذه المناطق الحساسة.موريتانيا ستوقع اتفاقا لمشروع الربط الكهربائي مع المغربمسؤول مغربي ينفي وجود مقترحات أمريكية بديلة بشأن "ملف الصحراء" والوساطة بين المغرب والجزائر
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موريتانيا, أفريقيا, الجزائر, أخبار المغرب اليوم
موريتانيا, أفريقيا, الجزائر, أخبار المغرب اليوم

الجيش الموريتاني يغلق الحدود الشمالية مع الجزائر

19:17 GMT 21.05.2025
© AP Photo / Arturo Rodriguezالذكرى الخامسة والثلاثين للصحراء الغربية
الذكرى الخامسة والثلاثين للصحراء الغربية - سبوتنيك عربي, 1920, 21.05.2025
© AP Photo / Arturo Rodriguez
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أعلن الجيش الموريتاني إغلاق منطقة لبريكة الاستراتيجية الواقعة شمال شرق البلاد بالقرب من مخيمات تندوف، وتعزيز سيطرته على الحدود الشمالية مع الجزائر.
وجاء في بيان الجيش الموريتاني: "المنطقة الواقعة في الحدود الشمالية الشرقية أصبحت مصنفة "موقعا مغلقا" يمنع فيه وجود المدنيين وممارسة أي نشاط تجاري، في خطوة تهدف إلى تطويق تداعيات الانفلات الأمني الذي قد ينجم عن استمرار استغلال هذه النقطة الحدودية الحساسة في أنشطة غير قانونية، تتداخل فيها التجارة المعاشية بالتهريب المنظم".

وتُعتبر منطقة "البريكة" نقطة عبور حيوية بين مخيمات تندوف والأراضي الموريتانية.

نواكشوط، موريتانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 13.05.2025
برلمانيون يوضحون الأهداف الاستراتيجية للتعاون المغربي الموريتاني
13 مايو, 18:34 GMT
وقال رئيس منظمة "أفريكاووتش"، عبد الوهاب الكاين، إن التحركات الأمنية الجارية على مستوى الحدود الجنوبية للمملكة المغربية تندرج في إطار تحصين الاستقرار الإقليمي ومواجهة التحديات الناشئة بفعل إفرازات النزاع المفتعل حول الصحراء المغربية، بحسب موقع "هسبريس".
واعتبر أن الإجراء الموريتاني الأخير المتعلق بإشعار الإخلاء يعكس توافقا سياديا متزايدا بين الرباط ونواكشوط في مواجهة التهديدات العابرة، ويُؤشر على إدراك متقدم لدى السلطات الموريتانية بخطورة استمرار الفراغ الأمني في هذه المناطق الحساسة.
موريتانيا ستوقع اتفاقا لمشروع الربط الكهربائي مع المغرب
مسؤول مغربي ينفي وجود مقترحات أمريكية بديلة بشأن "ملف الصحراء" والوساطة بين المغرب والجزائر
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