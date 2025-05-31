https://sarabic.ae/20250531/انهيار-جسر-في-مقاطعة-بريانسك-الروسية-متسببا-في-وقوع-إصابات-فيديو-1101175415.html
انهيار جسر في مقاطعة بريانسك الروسية متسببا بوقوع إصابات.. فيديو
انهيار جسر في مقاطعة بريانسك الروسية متسببا بوقوع إصابات.. فيديو
سبوتنيك عربي
صرّح حاكم مقاطعة بريانسك الروسية ألكسندر بوغوماز، بانهيار جسر طريق سريع على سكة حديد في منطقة فيغونيتشسكي، ما تسبب في حادث اصطدام قطار ركاب، ووقوع إصابات. 31.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-31T21:34+0000
2025-05-31T21:34+0000
2025-06-01T05:02+0000
قطار سريع
روسيا
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موسكو - سبوتنيك. وقال بوغوماز عبر تطبيق "تلغرام": "انهار جسر في منطقة فيغونيتشسكي. وقع حاليًا حادث مروري بين سيارات وقطار ركاب في منطقة أحد أجزاء الطريق السريع الفيدرالي "أي - 240" .. للأسف، هناك إصابات".وأضاف الحاكم أن جميع خدمات الطوارئ والمسؤولين الحكوميين يعملون في موقع الحادث.وتابع: "يُبذل كل ما يلزم لتقديم المساعدة للضحايا".وقالت وزارة الطوارئ الروسية في بيان لها: "تُجري وحدات الإطفاء والإنقاذ عمليات إنقاذ طارئة في موقع انهيار جسر طريق سريع بمقاطعة بريانسك. ويُقدم للضحايا جميع المساعدات اللازمة".وأشارت إلى أنه تم إرسال قوات أخرى ومعدات إنقاذ طارئة وأبراج إنارة إلى المنطقة، حيث تجري أعمال الإنقاذ ليلاً.من جانبها قالت هيئة سكك الحديد الروسية، عبر قناتها على تطبيق "تلغرام": "خرجت قاطرة وعربات قطار الركاب رقم 86 كليموف - موسكو عن مسارها في القسم أحادي المسار بيلشينو - فيغونيتشسكي في منطقة بريانسك".وأوضحت الهيئة أن الحادث لم يؤثر على حركة القطارات الأخرى.وأضافت المصادر: "بالتأكيد هناك مصابون ولكن لم ترد أي معلومات عن وقوع وفيات".
https://sarabic.ae/20250531/الكرملين-عن-سياسة-فرنسا-تجاه-روسيا-ماكرون-لا-يدرك-الواقع-الفعلي-للأمور-1101162720.html
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قطار سريع, روسيا
انهيار جسر في مقاطعة بريانسك الروسية متسببا بوقوع إصابات.. فيديو
21:34 GMT 31.05.2025 (تم التحديث: 05:02 GMT 01.06.2025)
صرّح حاكم مقاطعة بريانسك الروسية ألكسندر بوغوماز، بانهيار جسر طريق سريع على سكة حديد في منطقة فيغونيتشسكي، ما تسبب في حادث اصطدام قطار ركاب، ووقوع إصابات.
موسكو - سبوتنيك. وقال بوغوماز عبر تطبيق "تلغرام": "انهار جسر في منطقة فيغونيتشسكي. وقع حاليًا حادث مروري بين سيارات وقطار ركاب في منطقة أحد أجزاء الطريق السريع الفيدرالي "أي - 240" .. للأسف، هناك إصابات".
وأضاف الحاكم أن جميع خدمات الطوارئ والمسؤولين الحكوميين يعملون في موقع الحادث.
وتابع: "يُبذل كل ما يلزم لتقديم المساعدة للضحايا
".
وأضاف أن جميع خدمات الطوارئ والمسؤولين الحكوميين يعملون في موقع الحادث، مشددًا على أن الجميع "يبذل كل ما يلزم لتقديم المساعدة للضحايا".
وقالت وزارة الطوارئ الروسية في بيان لها: "تُجري وحدات الإطفاء والإنقاذ عمليات إنقاذ طارئة في موقع انهيار جسر طريق سريع بمقاطعة بريانسك. ويُقدم للضحايا جميع المساعدات اللازمة".
وأشارت إلى أنه تم إرسال قوات أخرى ومعدات إنقاذ طارئة وأبراج إنارة إلى المنطقة، حيث تجري أعمال الإنقاذ ليلاً.
من جانبها قالت هيئة سكك الحديد الروسية، عبر قناتها على تطبيق "تلغرام": "خرجت قاطرة وعربات قطار الركاب رقم 86 كليموف - موسكو عن مسارها في القسم أحادي المسار بيلشينو - فيغونيتشسكي في منطقة بريانسك".
وأوضحت الهيئة أن الحادث لم يؤثر على حركة القطارات الأخرى.
وصرحت مصادر طبية لـ"سبوتنيك"، بأن 11 فرقة إسعاف، من بينها وحدة عناية مركزة للأطفال توجهت لموقع الحادث، مشيرة إلى إصابة طفل يبلغ عمر الطفل 5-6 أشهر وهو في حالة حرجة.
وأضافت المصادر: "بالتأكيد هناك مصابون ولكن لم ترد أي معلومات عن وقوع وفيات".