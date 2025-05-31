https://sarabic.ae/20250531/دولة-أوروبية-تسجل-رقما-قياسيا-في-منح-جنسيتها-للأجانب-خلال-2024-1101170457.html
دولة أوروبية تسجل رقما قياسيا في منح جنسيتها للأجانب خلال 2024
دولة أوروبية تسجل رقما قياسيا في منح جنسيتها للأجانب خلال 2024
سبوتنيك عربي
سجلت دولة أوروبية رقما قياسيا في عدد الأجانب المقيمين فيها اللذين حصلوا على جنسيتها عام 2024، في ظل تبسيط تشريعي لإجراءات الحصول على الجنسية. 31.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-31T16:36+0000
2025-05-31T16:36+0000
2025-05-31T16:36+0000
مجتمع
العالم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/02/09/1097610985_0:52:1000:615_1920x0_80_0_0_81a214979f606a167b6af7abaa4fc93d.jpg
وفقًا لما ذكرته صحيفة "فيلت" نقلاً عن السلطات الألمانية، أنه "في عام 2024، بلغ عدد الأجانب المُجنّسين في ألمانيا رقمًا قياسيًا يُفوق أي وقت مضى منذ بدء الإحصاءات الموحدة عام 2000".ويشير المقال إلى أن السوريين والأتراك هم من حصلوا على الجنسية في الغالب، وانتهز العديد من المهاجرين فرصة الاحتفاظ بجنسيتهم السابقة، لكن نسبة المواطنين الجدد من بين المهاجرين المقيمين في ألمانيا لأقل من ثماني أو خمس سنوات لم ترتفع إلا قليلاً.وفي يونيو/ حزيران 2024، أقرت حكومة المستشار أولاف شولتس، قانونًا يقضي بتخفيض مدة الإقامة في البلاد للحصول على الجنسية من ثماني سنوات إلى خمس سنوات. إضافةً إلى ذلك، وفي حال نجاح الاندماج، ينص القانون على إمكانية الحصول على جواز سفر ألماني في غضون ثلاث سنوات فقط، وذلك على سبيل المثال، في حال وجود مؤهلات أكاديمية أو مهنية مميزة وإجادة اللغة الألمانية.
https://sarabic.ae/20250531/تراجع-الدولار-يؤدي-إلى-أطول-سلسلة-خسائر-شهرية-منذ-2020-1101167944.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/02/09/1097610985_57:0:945:666_1920x0_80_0_0_5da62bee4ef3906a9a50f89156e444f1.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
العالم
دولة أوروبية تسجل رقما قياسيا في منح جنسيتها للأجانب خلال 2024
سجلت دولة أوروبية رقما قياسيا في عدد الأجانب المقيمين فيها اللذين حصلوا على جنسيتها عام 2024، في ظل تبسيط تشريعي لإجراءات الحصول على الجنسية.
وفقًا لما ذكرته صحيفة "فيلت" نقلاً عن السلطات الألمانية، أنه "في عام 2024، بلغ عدد الأجانب المُجنّسين في ألمانيا رقمًا قياسيًا يُفوق أي وقت مضى منذ بدء الإحصاءات الموحدة عام 2000".
وتم تحقيق هذا الرقم القياسي على الرغم من أن المقال لم يتلقَّ سوى معلومات من 13 ولاية اتحادية من أصل 16 ولاية، في هذه الولايات، حصل ما يقرب من 250 ألف شخص على جوازات سفر ألمانية في عام 2024، بينما قبل عام، حصل نحو 200 ألف شخص على الجنسية الألمانية في جميع أنحاء البلاد.
ويشير المقال إلى أن السوريين والأتراك هم من حصلوا على الجنسية في الغالب، وانتهز العديد من المهاجرين فرصة الاحتفاظ بجنسيتهم السابقة، لكن نسبة المواطنين الجدد من بين المهاجرين المقيمين في ألمانيا لأقل من ثماني أو خمس سنوات لم ترتفع إلا قليلاً.
وانتقدت الحكومة الألمانية برئاسة المستشار فريدريش ميرز سياسة شولتس المتعلقة بالهجرة مرارًا وتكرارًا، ويوم الأربعاء، وافقت الحكومة الألمانية الجديدة على تقديم مشروع قانون إلى البرلمان يحظر الحصول على الجنسية بعد ثلاث سنوات من الإقامة في البلاد.
وفي يونيو/ حزيران 2024، أقرت حكومة المستشار أولاف شولتس، قانونًا يقضي بتخفيض مدة الإقامة في البلاد للحصول على الجنسية من ثماني سنوات إلى خمس سنوات. إضافةً إلى ذلك، وفي حال نجاح الاندماج، ينص القانون على إمكانية الحصول على جواز سفر ألماني في غضون ثلاث سنوات فقط، وذلك على سبيل المثال، في حال وجود مؤهلات أكاديمية أو مهنية مميزة وإجادة اللغة الألمانية.