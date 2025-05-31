https://sarabic.ae/20250531/تراجع-الدولار-يؤدي-إلى-أطول-سلسلة-خسائر-شهرية-منذ-2020-1101167944.html
تراجع الدولار يؤدي إلى أطول سلسلة خسائر شهرية منذ 2020
تراجع الدولار يؤدي إلى أطول سلسلة خسائر شهرية منذ 2020
سبوتنيك عربي
أكدت وسائل إعلام غربية تراجع مؤشر قوة الدولار بنحو 0.6% خلال شهر أيار/مايو الجاري، مسجلا بذلك أطول سلسلة خسائر شهرية خلال 5 أعوام. 31.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-31T16:26+0000
2025-05-31T16:26+0000
2025-05-31T16:25+0000
الأخبار
سعر الدولار اليوم
دونالد ترامب
اقتصاد
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/04/03/1099194385_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_65363766ed004948a13f47ac441c2794.jpg
وأفادت صحيفة غربية، اليوم السبت، بأن نسبة التراجع خلال الشهر الجاري أدت إلى ازدياد تشاؤم المستثمرين تجاه الدولار، خاصة مع تحول اهتمام البعض إلى مشروع قانون أمريكي مقترح يستهدف شركات تابعة لدول تُوصف سياساتها الضريبية بأنها "تمييزية".وأوضحت الصحيفة أنه "إذا دخل مشروع القانون بصيغته الحالية حيز التنفيذ، قد يثني المستثمرين الأجانب عن الاستثمار في الأصول الأمريكية، في وقت تزداد فيه حاجة الولايات المتحدة لرأس المال الأجنبي لتمويل ديونها المتفاقمة".وأشارت إلى أن هذا الأمر لا يصب في مصلحة الدولار، مضيفة أن "صناديق التحوط ومديرو الأصول وغيرهم من المتداولين المضاربين رفعوا رهاناتهم على تراجع الدولار إلى 13.3 مليار دولار خلال الأسبوع المنتهي في 27 مايو، مقارنة بـ12.4 مليار دولار في الأسبوع السابق".ويشار إلى أن مؤشر "بلومبرغ" للدولار الفوري قد اختتم تعاملاته، أمس الجمعة، على ارتفاع طفيف بنسبة 0.1%، فور صدور تقارير أظهرت تباطؤ إنفاق المستهلكين الأمريكيين خلال شهر نيسان/أبريل، بالتزامن مع انهيار واردات السلع إلى أدنى مستوى لها، مع بدء الشركات في التكيف مع الرسوم الجمركية المرتفعة.فيما شهدت ثقة المستهلكين الأمريكيين انتعاشا في أواخر الشهر الجاري.
https://sarabic.ae/20250527/ترامب-ميديا-تعتزم-إنشاء-خزينة-بيتكوين-بجمع-3-مليارات-دولار-1101034989.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/04/03/1099194385_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_9547bdd74239589469fa3f74c2564e58.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار, سعر الدولار اليوم, دونالد ترامب, اقتصاد
الأخبار, سعر الدولار اليوم, دونالد ترامب, اقتصاد
تراجع الدولار يؤدي إلى أطول سلسلة خسائر شهرية منذ 2020
أكدت وسائل إعلام غربية تراجع مؤشر قوة الدولار بنحو 0.6% خلال شهر أيار/مايو الجاري، مسجلا بذلك أطول سلسلة خسائر شهرية خلال 5 أعوام.
وأفادت صحيفة غربية، اليوم السبت، بأن نسبة التراجع خلال الشهر الجاري أدت إلى ازدياد تشاؤم المستثمرين تجاه الدولار، خاصة مع تحول اهتمام البعض إلى مشروع قانون أمريكي مقترح يستهدف شركات تابعة لدول تُوصف سياساتها الضريبية بأنها "تمييزية".
وأوضحت الصحيفة أنه "إذا دخل مشروع القانون بصيغته الحالية حيز التنفيذ، قد يثني المستثمرين الأجانب عن الاستثمار في الأصول الأمريكية، في وقت تزداد فيه حاجة الولايات المتحدة لرأس المال الأجنبي
لتمويل ديونها المتفاقمة".
وأشارت إلى أن هذا الأمر لا يصب في مصلحة الدولار، مضيفة أن "صناديق التحوط ومديرو الأصول وغيرهم من المتداولين المضاربين رفعوا رهاناتهم على تراجع الدولار إلى 13.3 مليار دولار خلال الأسبوع المنتهي في 27 مايو، مقارنة بـ12.4 مليار دولار في الأسبوع السابق".
ويسبب القلق من السياسات التجارية المتقلبة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب
، في تُقوض الاقتصاد ويزيد من تراجع الدولار، كما يُضعف جاذبيته كملاذ آمن تقليدي أيضا.
ويشار إلى أن مؤشر "بلومبرغ" للدولار الفوري قد اختتم تعاملاته، أمس الجمعة، على ارتفاع طفيف بنسبة 0.1%، فور صدور تقارير أظهرت تباطؤ إنفاق المستهلكين الأمريكيين خلال شهر نيسان/أبريل، بالتزامن مع انهيار واردات السلع إلى أدنى مستوى لها، مع بدء الشركات في التكيف مع الرسوم الجمركية المرتفعة.
فيما شهدت ثقة المستهلكين الأمريكيين انتعاشا في أواخر الشهر الجاري.