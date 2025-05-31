https://sarabic.ae/20250531/رئيس-الوزراء-اللبناني-يؤكد-اتجاه-البلاد-لزراعة-القنب-من-أجل-تعزيز-اقتصادها-1101169618.html

رئيس الوزراء اللبناني يؤكد اتجاه البلاد لزراعة القنب من أجل تعزيز اقتصادها

رئيس الوزراء اللبناني يؤكد اتجاه البلاد لزراعة القنب من أجل تعزيز اقتصادها

سبوتنيك عربي

رد رئيس الحكومة اللبنانية، نواف سلام، على اتجاه لبنان لزراعة القنب، من أجل تعزيز اقتصادها. 31.05.2025, سبوتنيك عربي

2025-05-31T16:08+0000

2025-05-31T16:08+0000

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وقال في تصريحات لوسائل إعلام غربية، أمس الجمعة: "إنها فرصة هائلة وليست أي فرصة، لقد تم إقرار قانون لاستخدام القنب لأغراض طبيبة ولأغراض علمية، ونحن الآن إصدار المراسيم اللازمة التي ستسمح بتحويل هذا إلى واقع".وكان رئيس الوزراء اللبناني، نواف سلام، وضع في الآونة الأخيرة قانون زراعة نبتة القنب الهندي على سكة التنفيذ، من خلال تشكيل الهيئة الوطنية الخاصّة بهذا القانون والشروع في تنفيذه.وأعلن سلام خلال الشهر الجاري عن "إطلاق مسار تشكيل الهيئة الوطنية للقنب الهندي، بهدف تحويل هذه الزراعة من اقتصاد قاتل (زراعة وتصنيع المخدرات) إلى مورد طبي مشروع، يخدم الإنسان، ولا يدمره، ويسهم في نمو الاقتصاد الشرعي ضمن إطار قانوني، طبي، وإنساني"، وفقا لصحيفة "النهار" اللبنانية.وتأتي هذه الخطوة بعد مرور 5 أعوام على القانون الذي أقرّه البرلمان اللبناني، وشرع بموجبه زراعة القنب الهندي للاستعمال الطبي والصناعي، لكن الحكومات التي تعاقبت لم تضعه موضع التنفيذ حتى الآن.وكان رئيس جمعية المزارعين في لبنان، أنطوان الحويك، أكد في تصريحات صحفية، أن نبتة القنب الهندي تختلف تماما عن حشيشة الكيف المزروعة حاليا في لبنان، وأوضح أن المادة المخدرة المعروفة باسم (THC) والموجودة في الحشيشة المحلية تبلغ نسبتها نحو 18%، في حين أن النبتة التي سيُسمح بزراعتها لا تتجاوز نسبة الـTHC فيها 1%، ما يجعلها نبتة مختلفة كليا، وفقا لموقع "لبنان 24".وشدد الحويك على أن "الحديث عن زراعة القنب الهندي لا يعني تشريع الحشيشة، كما يعتقد البعض، بل هو إدخال لنوع جديد من الزراعة إلى لبنان".

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