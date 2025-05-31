رئيس الوزراء اللبناني يؤكد اتجاه البلاد لزراعة القنب من أجل تعزيز اقتصادها

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - اعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
هل ألهمت روايات دوستويوفسكي في نشأة أدب الديستوبيا في روسيا ؟
08:31 GMT
30 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
09:28 GMT
15 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
09:44 GMT
16 د
نبض افريقيا
تحالف دول الساحل يُطلق مناورات عسكرية كبرى في النيجر لمكافحة الإرهاب
10:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
رالي الكاهنة - المرأة التونسية على خط الانطلاق
10:48 GMT
11 د
مرايا العلوم
الكون المريب وآذان الفيلة والتنفس من خياشيم المؤخرة
11:30 GMT
29 د
بيارق النصر
نهاية الحرب العالمية الثانية وبداية الحرب الباردة
12:03 GMT
26 د
ملفات ساخنة
غزة... هل تقدم واشنطن ضمانات لحماس خلال أي اتفاق لوقف إطلاق النار
12:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
زواج الشاب العربي من الفتاة الأجنبية... ماله وما عليه
16:03 GMT
19 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
16:23 GMT
13 د
عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
16:36 GMT
13 د
عالم سبوتنيك
نتانياهو: إسرائيل وافقت على مقترح ويتكوف لوقف إطلاق النار في غزة
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: أمريكا تفشل في اتخاذ استراتيجية حقيقية لتقديم أي دعم لحلفائها بالقارة الإفريقية
18:00 GMT
29 د
قوانين الاقتصاد
خبير: روسيا والصين تقدمان نموذجا في العلاقات الاقتصادية الدولية
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
صدى الحياة
الإسلاموفوبيا بين الكراهية السياسية وتفجير الغرب لأزماته الداخلية
08:31 GMT
29 د
نبض افريقيا
تحالف دول الساحل يُطلق مناورات عسكرية كبرى في النيجر لمكافحة الإرهاب
09:03 GMT
45 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
09:49 GMT
10 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير الرؤى والأحلام على حياتنا
10:03 GMT
36 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
10:40 GMT
14 د
الإنسان والثقافة
خبير: مترو موسكو أحد أعظم معالم الثقافة الروسية
11:30 GMT
29 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
12:29 GMT
31 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
شؤون عسكرية
خبير: أمريكا تفشل في اتخاذ استراتيجية حقيقية لتقديم أي دعم لحلفائها بالقارة الإفريقية
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل العلوم الفضائية العربية: أهداف وتحديات
16:33 GMT
27 د
عالم سبوتنيك
نيبينزيا: روسيا قادرة على تحقيق أهداف العملية العسكرية الخاصة بأوكرانيا سلما أو عن طريق الوسائل العسكرية
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
دعوة لحظر تصدير الأسلحة وإدانة للمستوطنات: مواقف إسبانية وبريطانية ضد إسرائيل، كيف يمكن البناء عليها؟
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
هل فشلت الجهود الدولية في الحد من ظاهرة الاحترار العالمي
18:31 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
108 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250531/رئيس-الوزراء-اللبناني-يؤكد-اتجاه-البلاد-لزراعة-القنب-من-أجل-تعزيز-اقتصادها-1101169618.html
رئيس الوزراء اللبناني يؤكد اتجاه البلاد لزراعة القنب من أجل تعزيز اقتصادها
رئيس الوزراء اللبناني يؤكد اتجاه البلاد لزراعة القنب من أجل تعزيز اقتصادها
سبوتنيك عربي
رد رئيس الحكومة اللبنانية، نواف سلام، على اتجاه لبنان لزراعة القنب، من أجل تعزيز اقتصادها. 31.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-31T16:08+0000
2025-05-31T16:08+0000
لبنان
أخبار لبنان
العالم العربي
أخبار العالم الآن
الأخبار
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/05/1f/1101169434_0:28:1472:856_1920x0_80_0_0_080f2dee4179e34592aa9ec899fd74cb.jpg
وقال في تصريحات لوسائل إعلام غربية، أمس الجمعة: "إنها فرصة هائلة وليست أي فرصة، لقد تم إقرار قانون لاستخدام القنب لأغراض طبيبة ولأغراض علمية، ونحن الآن إصدار المراسيم اللازمة التي ستسمح بتحويل هذا إلى واقع".وكان رئيس الوزراء اللبناني، نواف سلام، وضع في الآونة الأخيرة قانون زراعة نبتة القنب الهندي على سكة التنفيذ، من خلال تشكيل الهيئة الوطنية الخاصّة بهذا القانون والشروع في تنفيذه.وأعلن سلام خلال الشهر الجاري عن "إطلاق مسار تشكيل الهيئة الوطنية للقنب الهندي، بهدف تحويل هذه الزراعة من اقتصاد قاتل (زراعة وتصنيع المخدرات) إلى مورد طبي مشروع، يخدم الإنسان، ولا يدمره، ويسهم في نمو الاقتصاد الشرعي ضمن إطار قانوني، طبي، وإنساني"، وفقا لصحيفة "النهار" اللبنانية.وتأتي هذه الخطوة بعد مرور 5 أعوام على القانون الذي أقرّه البرلمان اللبناني، وشرع بموجبه زراعة القنب الهندي للاستعمال الطبي والصناعي، لكن الحكومات التي تعاقبت لم تضعه موضع التنفيذ حتى الآن.وكان رئيس جمعية المزارعين في لبنان، أنطوان الحويك، أكد في تصريحات صحفية، أن نبتة القنب الهندي تختلف تماما عن حشيشة الكيف المزروعة حاليا في لبنان، وأوضح أن المادة المخدرة المعروفة باسم (THC) والموجودة في الحشيشة المحلية تبلغ نسبتها نحو 18%، في حين أن النبتة التي سيُسمح بزراعتها لا تتجاوز نسبة الـTHC فيها 1%، ما يجعلها نبتة مختلفة كليا، وفقا لموقع "لبنان 24".وشدد الحويك على أن "الحديث عن زراعة القنب الهندي لا يعني تشريع الحشيشة، كما يعتقد البعض، بل هو إدخال لنوع جديد من الزراعة إلى لبنان".
https://sarabic.ae/20241213/حجز-كمية-كبيرة-من-القنب-الهندي-في-بنزرت-بتونس-1095769362.html
https://sarabic.ae/20240820/ملك-المغرب-يعفو-عن-آلاف-الأشخاص-في-قضايا-متعلقة-بزراعة-القنب-الهندي-1091922974.html
لبنان
أخبار لبنان
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/05/1f/1101169434_98:0:1406:981_1920x0_80_0_0_fc4197936ce12c3bc0746ec535d2554b.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
لبنان, أخبار لبنان, العالم العربي, أخبار العالم الآن, الأخبار
لبنان, أخبار لبنان, العالم العربي, أخبار العالم الآن, الأخبار

رئيس الوزراء اللبناني يؤكد اتجاه البلاد لزراعة القنب من أجل تعزيز اقتصادها

16:08 GMT 31.05.2025
© Photo / Unsplash/ Jeff Wأوراق نبتة القنب
أوراق نبتة القنب - سبوتنيك عربي, 1920, 31.05.2025
© Photo / Unsplash/ Jeff W
تابعنا عبر
رد رئيس الحكومة اللبنانية، نواف سلام، على اتجاه لبنان لزراعة القنب، من أجل تعزيز اقتصادها.
وقال في تصريحات لوسائل إعلام غربية، أمس الجمعة: "إنها فرصة هائلة وليست أي فرصة، لقد تم إقرار قانون لاستخدام القنب لأغراض طبيبة ولأغراض علمية، ونحن الآن إصدار المراسيم اللازمة التي ستسمح بتحويل هذا إلى واقع".
وكان رئيس الوزراء اللبناني، نواف سلام، وضع في الآونة الأخيرة قانون زراعة نبتة القنب الهندي على سكة التنفيذ، من خلال تشكيل الهيئة الوطنية الخاصّة بهذا القانون والشروع في تنفيذه.
القنب - سبوتنيك عربي, 1920, 13.12.2024
حجز كمية كبيرة من القنب الهندي في بنزرت بتونس
13 ديسمبر 2024, 17:45 GMT
وأعلن سلام خلال الشهر الجاري عن "إطلاق مسار تشكيل الهيئة الوطنية للقنب الهندي، بهدف تحويل هذه الزراعة من اقتصاد قاتل (زراعة وتصنيع المخدرات) إلى مورد طبي مشروع، يخدم الإنسان، ولا يدمره، ويسهم في نمو الاقتصاد الشرعي ضمن إطار قانوني، طبي، وإنساني"، وفقا لصحيفة "النهار" اللبنانية.
وتأتي هذه الخطوة بعد مرور 5 أعوام على القانون الذي أقرّه البرلمان اللبناني، وشرع بموجبه زراعة القنب الهندي للاستعمال الطبي والصناعي، لكن الحكومات التي تعاقبت لم تضعه موضع التنفيذ حتى الآن.
العاهل المغربي الملك محمد السادس - سبوتنيك عربي, 1920, 20.08.2024
ملك المغرب يعفو عن آلاف المتهمين في قضايا متعلقة بزراعة "القنب الهندي"
20 أغسطس 2024, 11:10 GMT
وكان رئيس جمعية المزارعين في لبنان، أنطوان الحويك، أكد في تصريحات صحفية، أن نبتة القنب الهندي تختلف تماما عن حشيشة الكيف المزروعة حاليا في لبنان، وأوضح أن المادة المخدرة المعروفة باسم (THC) والموجودة في الحشيشة المحلية تبلغ نسبتها نحو 18%، في حين أن النبتة التي سيُسمح بزراعتها لا تتجاوز نسبة الـTHC فيها 1%، ما يجعلها نبتة مختلفة كليا، وفقا لموقع "لبنان 24".
وشدد الحويك على أن "الحديث عن زراعة القنب الهندي لا يعني تشريع الحشيشة، كما يعتقد البعض، بل هو إدخال لنوع جديد من الزراعة إلى لبنان".
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала