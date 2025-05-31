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ليبيا... متظاهرون في طرابلس يعلنون حالة العصيان المدني
ليبيا... متظاهرون في طرابلس يعلنون حالة العصيان المدني
سبوتنيك عربي
أعلن متظاهرون ليبيون في ميدان "الشهداء" بالعاصمة طرابلس بدء العصيان المدني في الميادين، للمطالبة برحيل حكومة "الوحدة الوطنية المؤقتة" برئاسة عبدالحميد الدبيبة. 31.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-31T13:44+0000
2025-05-31T13:44+0000
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وذكرت بوابة "الوسط"، مساء اليوم السبت، أن المتظاهرين دعوا غيرهم من المواطنين إلى الانضمام لما وصفوه بـ"خطوة سلمية مشروعة" ممثلة في "العصيان المدني".ونشر المتظاهرون الليبيون بيانا مصور خلال التظاهرة بميدان الشهداء أكدوا من خلاله استمرارهم في التظاهر حتى إسقاط الحكومة الليبية وتشكيل أخرى جديدة، مطالبين الحكومة الجديدة بأن يكون أول قرار لها هو تحديد موعد للانتخابات البرلمانية والرئاسية بهدف اعتماد القاعدة الشعبية أساس لها.وفي السياق ذاته، طالب المتظاهرون، البعثة الأممية، بتحمل المسؤولية عن حماية حياة المتظاهرين، والضغط على حكومة الدبيبة من أجل تحقيق مطالب الشعب، مشددين على ضرورة محاسبة الفاسدين وتقديمهم إلى العدالة.وشهدت عدة مدن ليبية، أول أمس الخميس، موجة من الاحتجاجات شملت إغلاق الشوارع بإطارات مشتعلة وصناديق القمامة للمطالبة برحيل حكومة "الوحدة الوطنية" ورئيسها عبد الحميد الدبيبة.وتعاني ليبيا من أزمة سياسية معقدة منذ عام 2011، في ظل حالة من الانقسام السياسي والمؤسسي العميق، بوجود حكومتين متنافستين، إحداهما في طرابلس غربي البلاد وهي حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة، والأخرى في بنغازي شرقي البلاد تابعة للبرلمان برئاسة أسامة حماد.
https://sarabic.ae/20250529/الأمم-المتحدة-والمخابرات-المصرية-تبحثان-تطورات-الوضع-في-ليبيا-1101110467.html
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أخبار ليبيا اليوم, العالم العربي, الأخبار
أخبار ليبيا اليوم, العالم العربي, الأخبار

ليبيا... متظاهرون في طرابلس يعلنون حالة العصيان المدني

13:44 GMT 31.05.2025
© MAHER ALSHAERYمظاهرات في العاصمة الليبية طرابلس
مظاهرات في العاصمة الليبية طرابلس - سبوتنيك عربي, 1920, 31.05.2025
© MAHER ALSHAERY
تابعنا عبر
أعلن متظاهرون ليبيون في ميدان "الشهداء" بالعاصمة طرابلس بدء العصيان المدني في الميادين، للمطالبة برحيل حكومة "الوحدة الوطنية المؤقتة" برئاسة عبدالحميد الدبيبة.
وذكرت بوابة "الوسط"، مساء اليوم السبت، أن المتظاهرين دعوا غيرهم من المواطنين إلى الانضمام لما وصفوه بـ"خطوة سلمية مشروعة" ممثلة في "العصيان المدني".
طرابلس عاصمة ليبيا - سبوتنيك عربي, 1920, 29.05.2025
الأمم المتحدة والمخابرات المصرية تبحثان تطورات الوضع في ليبيا
29 مايو, 19:32 GMT
ونشر المتظاهرون الليبيون بيانا مصور خلال التظاهرة بميدان الشهداء أكدوا من خلاله استمرارهم في التظاهر حتى إسقاط الحكومة الليبية وتشكيل أخرى جديدة، مطالبين الحكومة الجديدة بأن يكون أول قرار لها هو تحديد موعد للانتخابات البرلمانية والرئاسية بهدف اعتماد القاعدة الشعبية أساس لها.
وفي السياق ذاته، طالب المتظاهرون، البعثة الأممية، بتحمل المسؤولية عن حماية حياة المتظاهرين، والضغط على حكومة الدبيبة من أجل تحقيق مطالب الشعب، مشددين على ضرورة محاسبة الفاسدين وتقديمهم إلى العدالة.
وأكد المتظاهرون أنه "لا تراجع عن المطالب حتى تحقيقها مع سقوط الفساد، وحكومة التطبيع".
وشهدت عدة مدن ليبية، أول أمس الخميس، موجة من الاحتجاجات شملت إغلاق الشوارع بإطارات مشتعلة وصناديق القمامة للمطالبة برحيل حكومة "الوحدة الوطنية" ورئيسها عبد الحميد الدبيبة.
وتعاني ليبيا من أزمة سياسية معقدة منذ عام 2011، في ظل حالة من الانقسام السياسي والمؤسسي العميق، بوجود حكومتين متنافستين، إحداهما في طرابلس غربي البلاد وهي حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة، والأخرى في بنغازي شرقي البلاد تابعة للبرلمان برئاسة أسامة حماد.
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