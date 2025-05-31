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https://sarabic.ae/20250531/مصرع-14-شخصا-على-الأقل-إثر-انهيار-محجر-في-إندونيسيا-فيديو-1101158944.html
مصرع 14 شخصا على الأقل إثر انهيار محجر في إندونيسيا... فيديو
مصرع 14 شخصا على الأقل إثر انهيار محجر في إندونيسيا... فيديو
سبوتنيك عربي
أعلنت السلطات الإندونيسية، اليوم السبت، عن مقتل 14 شخصًا، على الأقل، جراء انهيار محجر في إقليم جاوة الغربية، أمس الجمعة. 31.05.2025, سبوتنيك عربي
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2025-05-31T08:54+0000
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ووقع الحادث في محجر "جونونج كودا" بمنطقة سيريبون، حيث علق أكثر من 24 شخصًا تحت الصخور، وتمكنت فرق الإنقاذ من انتشال 12 مصابًا و10 جثث خلال عمليات البحث المستمرة.وأكدت الوكالة الوطنية للبحث والإنقاذ انتشال 3 جثث إضافية مساء أمس الجمعة، كما توفي أحد العمال متأثرًا بجراحه في المستشفى، ليصل عدد الضحايا إلى 14 قتيلًا.ونُقل 5 أشخاص إلى المستشفى بإصابات خطيرة، فيما لا يزال 6 إلى 8 عمال عالقين تحت الأنقاض، وأفاد قائد الشرطة المحلية بأن التحقيقات جارية لتحديد سبب الانهيار، مع استجواب 6 أشخاص، بينهم مالك المحجر.
https://sarabic.ae/20250520/إضراب-واسع-لعمال-توصيل-الطلبات-في-إندونيسيا-فيديو-1100778294.html
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نادي الفيديو, أخبار إندونيسيا, منوعات
نادي الفيديو, أخبار إندونيسيا, منوعات

مصرع 14 شخصا على الأقل إثر انهيار محجر في إندونيسيا... فيديو

08:54 GMT 31.05.2025
© AP Photo / Okri Riyanaانهيار أرضي بمحجر في إندونيسيا
انهيار أرضي بمحجر في إندونيسيا - سبوتنيك عربي, 1920, 31.05.2025
© AP Photo / Okri Riyana
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أعلنت السلطات الإندونيسية، اليوم السبت، عن مقتل 14 شخصًا، على الأقل، جراء انهيار محجر في إقليم جاوة الغربية، أمس الجمعة.
ووقع الحادث في محجر "جونونج كودا" بمنطقة سيريبون، حيث علق أكثر من 24 شخصًا تحت الصخور، وتمكنت فرق الإنقاذ من انتشال 12 مصابًا و10 جثث خلال عمليات البحث المستمرة.
صورة لإضراب واسع لعمال توصيل الطلبات في إندونيسيا - سبوتنيك عربي, 1920, 20.05.2025
مجتمع
إضراب واسع لعمال توصيل الطلبات في إندونيسيا... فيديو
20 مايو, 11:22 GMT
وأكدت الوكالة الوطنية للبحث والإنقاذ انتشال 3 جثث إضافية مساء أمس الجمعة، كما توفي أحد العمال متأثرًا بجراحه في المستشفى، ليصل عدد الضحايا إلى 14 قتيلًا.
ونُقل 5 أشخاص إلى المستشفى بإصابات خطيرة، فيما لا يزال 6 إلى 8 عمال عالقين تحت الأنقاض، وأفاد قائد الشرطة المحلية بأن التحقيقات جارية لتحديد سبب الانهيار، مع استجواب 6 أشخاص، بينهم مالك المحجر.
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