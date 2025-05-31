https://sarabic.ae/20250531/وزير-الصحة-المصري-يكشف-حقيقة-رصد-حالات-كوليرا-دخلت-من-السودان-إلى-بلاده-1101174524.html
وزير الصحة المصري يكشف حقيقة رصد حالات كوليرا دخلت من السودان إلى بلاده
وزير الصحة المصري يكشف حقيقة رصد حالات كوليرا دخلت من السودان إلى بلاده
سبوتنيك عربي
كشف خالد عبد الغفار، وزير الصحة المصري، اليوم السبت، حقيقة رصد حالات مصابة بوباء الكوليرا دخلت من السودان إلى بلاده. 31.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-31T19:48+0000
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ونقلت صحيفة "صدى البلد"، مساء اليوم السبت، عن وزير الصحة المصري أن بلاده توفر الخدمات الطبية والعلاجية للمرضى سواء مصريين أو أجانب، فيما يرصد قطاع الطب الوقائي كافة الأوبئة على كافة حدود مصر.وقال عبد الغفار: "لدينا عدد هائل من المستشفيات بنظام ترصّد دقيق للغاية لمنع دخول أوبئة جديدة لمصر، ويتم فحص كافة العابرين عبر المنافذ البحرية والبرية لتأمين مصر صحيا".وتابع وزير الصحة المصري: "انتشار الأوبئة في دول النزاعات مثل انتشار الكوليرا في السودان أمر ليس بجديد ونقوم برصد الأمر ونتابع الأمر عن كثب لمنع تسلل الكوليرا لأرض مصر، ولم يتم رصد أي حالات كوليرا دخلت من السودان إلى مصر".وكان الموقع الإلكتروني "سودان تربيون"، قد ذكر، الأربعاء الماضي، أن حالات الإصابة بالكوليرا في الخرطوم ارتفعت من 90 حالة يوميا إلى 815 حالة خلال الفترة بين 15 و25 مايو/أيار الجاري، أي بزيادة 9 أضعاف خلال عشرة أيام فقط.ويشار إلى أن "الكوليرا هي عدوى حادة تُسبب الإسهال، وتنجم عن استهلاك أطعمة أو مياه ملوثة بالبكتيريا المسببة للمرض".
https://sarabic.ae/20250528/السودان-815-إصابة-بالكوليرا-في-الخرطوم-يوميا-1101077278.html
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أخبار السودان اليوم, مصر, الأخبار
أخبار السودان اليوم, مصر, الأخبار
وزير الصحة المصري يكشف حقيقة رصد حالات كوليرا دخلت من السودان إلى بلاده
كشف خالد عبد الغفار، وزير الصحة المصري، اليوم السبت، حقيقة رصد حالات مصابة بوباء الكوليرا دخلت من السودان إلى بلاده.
ونقلت صحيفة
"صدى البلد"، مساء اليوم السبت، عن وزير الصحة المصري أن بلاده توفر الخدمات الطبية والعلاجية للمرضى سواء مصريين أو أجانب، فيما يرصد قطاع الطب الوقائي كافة الأوبئة على كافة حدود مصر.
وقال عبد الغفار: "لدينا عدد هائل من المستشفيات بنظام ترصّد دقيق للغاية لمنع دخول أوبئة جديدة لمصر، ويتم فحص كافة العابرين عبر المنافذ البحرية والبرية لتأمين مصر صحيا".
وتابع وزير الصحة المصري: "انتشار الأوبئة في دول النزاعات مثل انتشار الكوليرا في السودان
أمر ليس بجديد ونقوم برصد الأمر ونتابع الأمر عن كثب لمنع تسلل الكوليرا لأرض مصر، ولم يتم رصد أي حالات كوليرا دخلت من السودان إلى مصر".
وأوضح أن السلطات الصحية في مصر تشدد من إجراءاتها الوقائية على مختلف المنافذ الحدودية، في إطار خطة تستهدف منع تسلل الكوليرا إلى البلاد، على خلفية التفشي المتسارع للمرض في السودان، الذي يشهد أوضاعا صحية حرجة لا سيما في العاصمة الخرطوم.
وكان الموقع
الإلكتروني "سودان تربيون"، قد ذكر، الأربعاء الماضي، أن حالات الإصابة بالكوليرا في الخرطوم ارتفعت من 90 حالة يوميا إلى 815 حالة خلال الفترة بين 15 و25 مايو/أيار الجاري، أي بزيادة 9 أضعاف خلال عشرة أيام فقط.
ويشار إلى أن "الكوليرا هي عدوى حادة تُسبب الإسهال
، وتنجم عن استهلاك أطعمة أو مياه ملوثة بالبكتيريا المسببة للمرض".