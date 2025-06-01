https://sarabic.ae/20250601/طهران-تكشف-تفاصيل-زيارة-عراقجي-المرتقبة-لمصر-1101183786.html
طهران تكشف تفاصيل زيارة عراقجي المرتقبة لمصر
طهران تكشف تفاصيل زيارة عراقجي المرتقبة لمصر
سبوتنيك عربي
كشفت طهران، اليوم الأحد، عن تفاصيل زيارة مرتقبة سيجريها وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، إلى مصر غدا الاثنين. 01.06.2025, سبوتنيك عربي
2025-06-01T10:55+0000
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وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، إن "عراقجي سيقوم بزيارتين إلى كل من مصر ولبنان، وذلك يومي الاثنين والثلاثاء من الأسبوع الجاري، بهدف بحث العلاقات الثنائية والتشاور بشأن المستجدات الإقليمية والدولية، خاصة ما يتعلق بالقضية الفلسطينية".فيما أعلن رئيس مكتب رعاية مصالح إيران في مصر، محمد حسين سلطاني فر، أن "زيارة عراقجي تأتي بدعوة من وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي"، وفقا لوكالة أنباء "مهر" الإيرانية.وأضاف أن "المحادثات ستتناول سبل تعزيز العلاقات بين طهران والقاهرة، والخطوات المطلوبة في هذا الاتجاه".وكان وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، قد أجرى زيارة للقاهرة، في أكتوبر/ تشرين الأول 2024، تعد الأولى لمسؤول إيراني رسمي يزور العاصمة المصرية، منذ عام 2013.يشار إلى أن العلاقات بين القاهرة وطهران، بدأت بالتحسن منذ العام الماضي، بعدما أكدت وزارة الخارجية الإيرانية، استعداد طهران لتعزيز وتقوية العلاقات الدبلوماسية مع مصر، التي أبدت بدورها ترحيبها باستعادة العلاقات مع إيران.وتوترت العلاقات بين القاهرة وطهران، عقب نجاح الثورة الإسلامية في إيران عام 1979، إذ قرر قائد الثورة آية الله الخميني، قطع العلاقات الدبلوماسية مع مصر، ردًا على توقيعها اتفاقية السلام مع إسرائيل.
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إيران, أخبار إيران, العالم, العالم العربي, مصر
إيران, أخبار إيران, العالم, العالم العربي, مصر
طهران تكشف تفاصيل زيارة عراقجي المرتقبة لمصر
كشفت طهران، اليوم الأحد، عن تفاصيل زيارة مرتقبة سيجريها وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، إلى مصر غدا الاثنين.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، إن "عراقجي سيقوم بزيارتين إلى كل من مصر ولبنان، وذلك يومي الاثنين والثلاثاء من الأسبوع الجاري، بهدف بحث العلاقات الثنائية والتشاور بشأن المستجدات الإقليمية والدولية، خاصة ما يتعلق بالقضية الفلسطينية".
فيما أعلن رئيس مكتب رعاية مصالح إيران في مصر، محمد حسين سلطاني فر، أن "زيارة عراقجي تأتي بدعوة من وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي"، وفقا لوكالة
أنباء "مهر" الإيرانية.
20 أكتوبر 2024, 07:20 GMT
وأوضح سلطاني فر أن "الزيارة ستشمل لقاءات مع مسؤولين مصريين رفيعي المستوى، في مقدمتهم الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، إضافة إلى لقاءات مع النخب الفكرية المصرية وممثلين عن الجالية الإيرانية في مصر".
وأضاف أن "المحادثات ستتناول سبل تعزيز العلاقات بين طهران والقاهرة، والخطوات المطلوبة في هذا الاتجاه".
وكان وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، قد أجرى زيارة للقاهرة، في أكتوبر/ تشرين الأول 2024، تعد الأولى لمسؤول إيراني رسمي يزور العاصمة المصرية، منذ عام 2013.
20 ديسمبر 2024, 21:13 GMT
يشار إلى أن العلاقات بين القاهرة وطهران
، بدأت بالتحسن منذ العام الماضي، بعدما أكدت وزارة الخارجية الإيرانية، استعداد طهران لتعزيز وتقوية العلاقات الدبلوماسية مع مصر، التي أبدت بدورها ترحيبها باستعادة العلاقات مع إيران.
وشهدت الأشهر الماضية لقاءات بين وزراء مصريين وإيرانيين في مناسبات عدة، لبحث إمكانية تطوير العلاقات بين البلدين.
وتوترت العلاقات بين القاهرة وطهران، عقب نجاح الثورة الإسلامية في إيران عام 1979، إذ قرر قائد الثورة آية الله الخميني، قطع العلاقات الدبلوماسية مع مصر، ردًا على توقيعها اتفاقية السلام مع إسرائيل.