https://sarabic.ae/20250601/طهران-تكشف-تفاصيل-زيارة-عراقجي-المرتقبة-لمصر-1101183786.html

طهران تكشف تفاصيل زيارة عراقجي المرتقبة لمصر

طهران تكشف تفاصيل زيارة عراقجي المرتقبة لمصر

سبوتنيك عربي

كشفت طهران، اليوم الأحد، عن تفاصيل زيارة مرتقبة سيجريها وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، إلى مصر غدا الاثنين. 01.06.2025, سبوتنيك عربي

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وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، إن "عراقجي سيقوم بزيارتين إلى كل من مصر ولبنان، وذلك يومي الاثنين والثلاثاء من الأسبوع الجاري، بهدف بحث العلاقات الثنائية والتشاور بشأن المستجدات الإقليمية والدولية، خاصة ما يتعلق بالقضية الفلسطينية".فيما أعلن رئيس مكتب رعاية مصالح إيران في مصر، محمد حسين سلطاني فر، أن "زيارة عراقجي تأتي بدعوة من وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي"، وفقا لوكالة أنباء "مهر" الإيرانية.وأضاف أن "المحادثات ستتناول سبل تعزيز العلاقات بين طهران والقاهرة، والخطوات المطلوبة في هذا الاتجاه".وكان وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، قد أجرى زيارة للقاهرة، في أكتوبر/ تشرين الأول 2024، تعد الأولى لمسؤول إيراني رسمي يزور العاصمة المصرية، منذ عام 2013.يشار إلى أن العلاقات بين القاهرة وطهران، بدأت بالتحسن منذ العام الماضي، بعدما أكدت وزارة الخارجية الإيرانية، استعداد طهران لتعزيز وتقوية العلاقات الدبلوماسية مع مصر، التي أبدت بدورها ترحيبها باستعادة العلاقات مع إيران.وتوترت العلاقات بين القاهرة وطهران، عقب نجاح الثورة الإسلامية في إيران عام 1979، إذ قرر قائد الثورة آية الله الخميني، قطع العلاقات الدبلوماسية مع مصر، ردًا على توقيعها اتفاقية السلام مع إسرائيل.

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