https://sarabic.ae/20250601/مجلس-الفيدرالية-الروسي-تفجير-جسر-فوق-قطار-يثبت-أن-أوكرانيا-تحكمها-جماعة-إرهابية--1101180537.html
مجلس الفيدرالية الروسي: تفجير جسر فوق قطار يثبت أن أوكرانيا تحكمها جماعة إرهابية
مجلس الفيدرالية الروسي: تفجير جسر فوق قطار يثبت أن أوكرانيا تحكمها جماعة إرهابية
سبوتنيك عربي
اعتبر أندريه كليشاس، رئيس اللجنة الدستورية بمجلس الفيدرالية الروسي (الغرفة العليا بالبرلمان الروسي)، أن تفجير جسر أثناء مرور قطار ركاب أسفله في منطقة... 01.06.2025, سبوتنيك عربي
2025-06-01T08:11+0000
2025-06-01T08:11+0000
2025-06-01T08:11+0000
روسيا
أخبار روسيا اليوم
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موسكو - سبوتنيك. وكتب كليشاس في منشور له على قناته على تطبيق "تلغرام"، إن "تفجير الجسر وخروج قطار الركاب عن مساره في مقاطعة بريانسك، يشير إلى أن أوكرانيا تحكمها جماعة إرهابية. أوكرانيا فقدت منذ فترة بعيدة خصائص الدولة وتحولت إلى جيب إرهابي بلا حدود وبلا سلطات شرعية ولا قوانين".وأضاف: "الرد على ذلك هو إنشاء منطقة عازلة واسعة بحيث تمنع تسلل الإرهابيين إلى أراضينا في المستقبل".وأعلنت وزارة الطوارئ الروسية، اليوم الأحد، مصرع 3 أشخاص وإصابة 28 آخرين، في حادث انهيار جسر طريق سريع على سكة حديدية لحظة عبور قطار أسفل الجسر، في منطقة فيغونيتشسكي بمقاطعة بريانسك غربي روسيا.وقالت الوزارة لـ"سبوتنيك": "وفقًا للمعلومات الأولية الصادرة عن مركز إدارة الطوارئ في موسكو، أُصيب 31 شخصًا، توفي منهم 3، ونُقل 28 إلى المؤسسات الطبية، وشارك نحو 180 شخصًا و60 وحدة من المعدات في إزالة آثار الحادث".وقال بوغوماز في تصريح لقناة "روسيا 24"، إن "الجسر جرى تفجيره فوق خط السكة الحديدية، أثناء عبور القطار الذي كان على متنه 388 راكبًا".ارتفاع عدد مصابي حادث انهيار جسر على قطار في مقاطعة بريانسك الروسية إلى 69 شخصا
https://sarabic.ae/20250601/لجنة-التحقيق-الروسية-قتلى-وجرحى-بتفجير-جسور-في-مقاطعتي-بريانسك-وكورسك-الروسيتين--1101179920.html
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روسيا, أخبار روسيا اليوم
مجلس الفيدرالية الروسي: تفجير جسر فوق قطار يثبت أن أوكرانيا تحكمها جماعة إرهابية
اعتبر أندريه كليشاس، رئيس اللجنة الدستورية بمجلس الفيدرالية الروسي (الغرفة العليا بالبرلمان الروسي)، أن تفجير جسر أثناء مرور قطار ركاب أسفله في منطقة فيغونيتشسكي بمقاطعة بريانسك الروسية، يثبت أن أوكرانيا تحكمها جماعة إرهابية.
موسكو - سبوتنيك. وكتب كليشاس في منشور له على قناته على تطبيق "تلغرام"، إن "تفجير الجسر وخروج قطار الركاب عن مساره في مقاطعة بريانسك، يشير إلى أن أوكرانيا تحكمها جماعة إرهابية. أوكرانيا فقدت منذ فترة بعيدة خصائص الدولة وتحولت إلى جيب إرهابي بلا حدود وبلا سلطات شرعية ولا قوانين".
وأضاف: "الرد على ذلك هو إنشاء منطقة عازلة واسعة بحيث تمنع تسلل الإرهابيين إلى أراضينا في المستقبل".
وأردف: "يجب أن تشهد الأراضي المسماة أوكرانيا، القضاء على النازية ونزع السلاح بالكامل وإعادة تأسيس الدولة".
وأعلنت وزارة الطوارئ الروسية، اليوم الأحد، مصرع 3 أشخاص وإصابة 28 آخرين، في حادث انهيار جسر طريق سريع على سكة حديدية لحظة عبور قطار أسفل الجسر، في منطقة فيغونيتشسكي بمقاطعة بريانسك غربي روسيا.
وقالت الوزارة لـ"سبوتنيك": "وفقًا للمعلومات الأولية الصادرة عن مركز إدارة الطوارئ في موسكو، أُصيب 31 شخصًا، توفي منهم 3، ونُقل 28 إلى المؤسسات الطبية، وشارك نحو 180 شخصًا و60 وحدة من المعدات في إزالة آثار الحادث".
وكشف حاكم مقاطعة بريانسك الروسية ألكسندر بوغوماز، أن الجسر الذي سقط فوق قطار ركاب في منطقة فيغونيتشسكي بالمقاطعة، تعرض لتفجير أثناء مرور القطار أسفله.
وقال بوغوماز في تصريح لقناة "روسيا 24"، إن "الجسر جرى تفجيره فوق خط السكة الحديدية، أثناء عبور القطار الذي كان على متنه 388 راكبًا".