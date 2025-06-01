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دعوة لحظر تصدير الأسلحة وإدانة للمستوطنات: مواقف إسبانية وبريطانية ضد إسرائيل، كيف يمكن البناء عليها؟
11:31 GMT
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خبير: أمريكا تفشل في اتخاذ استراتيجية حقيقية لتقديم أي دعم لحلفائها بالقارة الإفريقية
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ملك البحرين يستقبل وزير التنمية الاقتصادية لروسيا الاتحادية
ملك البحرين يستقبل وزير التنمية الاقتصادية لروسيا الاتحادية
سبوتنيك عربي
استقبل العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة، اليوم الأحد، في قصر الصافرية، ماكسيم ريشيتنيكوف، وزير التنمية الاقتصادية لروسيا الاتحادية. 01.06.2025, سبوتنيك عربي
2025-06-01T18:39+0000
2025-06-01T18:39+0000
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وأفاد بيان نشرته وكالة الأنباء البحرينية "بنا"، أن ملك البحرين رحب خلال الاستقبال بوزير التنمية الاقتصادية الروسي، الذي نقل إليه تحيات وتقدير الرئيس فلاديمير بوتين.كما نقل الوزير تمنيات الرئيس بوتين الطيبة للمملكة وشعبها بدوام التقدم والنماء، فيما أبلغه العاهل البحريني، بنقل تحياته وتمنياته لفخامته ولشعب روسيا الصديق مزيدًا من التطور والازدهار.ومن جانبه أشاد ملك البحرين بالعلاقات الثنائية الوثيقة وروابط الصداقة التاريخية المتينة التي تجمع بين المملكة وروسيا الاتحادية، والحرص المتبادل على تعزيزها وتوسيع آفاقها في سائر المجالات.وأعرب العاهل البحريني عن تقديره للدور المهم الذي يقوم به الرئيس الروسي في تعزيز هذه العلاقات وتنمية التعاون البحريني الروسي، مشيرا إلى أهمية هذه الزيارات التي تسهم في الارتقاء بأوجه التعاون الثنائي، بالشكل الذي يحقق تطلعات البلدين في علاقات أكثر ازدهارا وتطورا.من جهته، أعرب وزير التنمية الاقتصادية الروسي عن شكره وتقديره لملك البحرين، لما لقيه من حفاوة وترحيب ولجهوده وحرصه على دعم وتعزيز علاقات الصداقة الوطيدة، ودفع مستوى التعاون مع بلاده على كافة الأصعدة وخاصة على الصعيد الاقتصادي والاستثماري.
https://sarabic.ae/20250521/روسيا-والبحرين-تبحثان-استكشاف-وإنتاج-النفط-والغاز-على-طول-الساحل-البحريني--1100835303.html
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روسيا, أخبار روسيا اليوم, البحرين, العالم, العالم العربي, أخبار العالم الآن
روسيا, أخبار روسيا اليوم, البحرين, العالم, العالم العربي, أخبار العالم الآن

ملك البحرين يستقبل وزير التنمية الاقتصادية لروسيا الاتحادية

18:39 GMT 01.06.2025
© Sputnik . POOL / الانتقال إلى بنك الصورملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة
ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة - سبوتنيك عربي, 1920, 01.06.2025
© Sputnik . POOL
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استقبل العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة، اليوم الأحد، في قصر الصافرية، ماكسيم ريشيتنيكوف، وزير التنمية الاقتصادية لروسيا الاتحادية.
وأفاد بيان نشرته وكالة الأنباء البحرينية "بنا"، أن ملك البحرين رحب خلال الاستقبال بوزير التنمية الاقتصادية الروسي، الذي نقل إليه تحيات وتقدير الرئيس فلاديمير بوتين.
استخراج النفط من بطون الأرض - سبوتنيك عربي, 1920, 21.05.2025
روسيا والبحرين تبحثان استكشاف وإنتاج النفط والغاز على طول الساحل البحريني
21 مايو, 20:25 GMT
كما نقل الوزير تمنيات الرئيس بوتين الطيبة للمملكة وشعبها بدوام التقدم والنماء، فيما أبلغه العاهل البحريني، بنقل تحياته وتمنياته لفخامته ولشعب روسيا الصديق مزيدًا من التطور والازدهار.
ومن جانبه أشاد ملك البحرين بالعلاقات الثنائية الوثيقة وروابط الصداقة التاريخية المتينة التي تجمع بين المملكة وروسيا الاتحادية، والحرص المتبادل على تعزيزها وتوسيع آفاقها في سائر المجالات.
وأعرب العاهل البحريني عن تقديره للدور المهم الذي يقوم به الرئيس الروسي في تعزيز هذه العلاقات وتنمية التعاون البحريني الروسي، مشيرا إلى أهمية هذه الزيارات التي تسهم في الارتقاء بأوجه التعاون الثنائي، بالشكل الذي يحقق تطلعات البلدين في علاقات أكثر ازدهارا وتطورا.
من جهته، أعرب وزير التنمية الاقتصادية الروسي عن شكره وتقديره لملك البحرين، لما لقيه من حفاوة وترحيب ولجهوده وحرصه على دعم وتعزيز علاقات الصداقة الوطيدة، ودفع مستوى التعاون مع بلاده على كافة الأصعدة وخاصة على الصعيد الاقتصادي والاستثماري.
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