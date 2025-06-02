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الجزر التونسية بصدد فقدان 20% من مساحتها
الجزر التونسية بصدد فقدان 20% من مساحتها
سبوتنيك عربي
كشف وزير البيئة التونسي، حبيب عبيد، اليوم الإثنين، عن خطر كبير يواجه الجزر التونسية خلال السنوات المقبلة. 02.06.2025, سبوتنيك عربي
2025-06-02T17:50+0000
2025-06-02T17:50+0000
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ونقلت إذاعة "موزاييك" عن عبيد قوله إن تونس ستكشف خلال ندوة الأمم المتحدة المزمع عقدها الأسبوع المقبل في مدينة نيس الفرنسية، عن تشكيل تحالف جديد مع دول البحر الأبيض المتوسط لمواجهة خطر ارتفاع مستوى البحر.جاء هذا الإعلان في ضوء دراسة حديثة أعدتها تونس بالتعاون مع البنك الدولي، والتي صنفت البلاد كأكثر دولة متوسطية عرضة لخطر ارتفاع منسوب مياه البحر.وأوضح الوزير خلال كلمته في ندوة بعنوان "تونس في مواجهة الأزمة العالمية الثلاثية: من أجل دبلوماسية بيئية ومناخية فاعلة في خدمة التنمية"، أن حوالي 20% من مساحة 60 جزيرة تونسية مهددة بالاختفاء خلال السنوات المقبلة بسبب هذا الارتفاع. وأشار عبيد إلى أن هذا التحالف سيمكن تونس من تبادل الخبرات الفنية مع الدول المتوسطية، وتعزيز التعاون بين الوزارات والهيئات المعنية لوضع حلول فعالة، فضلاً عن تعبئة التمويلات اللازمة لتنفيذ مشاريع تحد من مخاطر الفيضانات والانجراف الساحلي.كما دعا الوزير الدبلوماسية التونسية إلى تكثيف جهودها خلال هذه التظاهرة العالمية لإطلاق تحذيرات عاجلة، وحث المجتمع الدولي على التحرك السريع لمواجهة تداعيات التغيرات المناخية التي تواجهها تونس رغم مساهمتها الضئيلة في أسبابها.وأكد أن الدبلوماسية البيئية والمناخية لم تعد مجرد خيار، بل أصبحت ضرورة حتمية في ظل التحديات المتزايدة الناجمة عن التغير المناخي، وتدهور التنوع البيولوجي، وتلوث الموارد الطبيعية، مما يتطلب تضافر الجهود الإقليمية والدولية لإيجاد حلول مستدامة. وفي وقت سابق، حذر خبراء من مخاطر كبيرة على الحياة البيئية والاقتصادات العالمية، حال ارتفاع درجة حرارة الأرض بنسبة تتخطى 1.5 درجة بسبب ظاهرة الاحتباس الحراري.جاء ذلك تعليقا على تقرير المنظمة العالمية للأرصاد الجوية، التي حذرت من أن متوسط درجات الحرارة على مستوى العالم سيرتفع ما بين 1.2 و1.9 درجة مئوية، مقارنةً بمتوسط ما قبل الثورة الصناعية.وقال الخبير البيئي مجدي علام، لإذاعة "سبوتنيك"، أن ذلك سيؤدي إلى حدوث جفاف واحترار وقلة في الأمن الغذائي وتبخر للمياه وللعيون الكبريتية. وأوضح أن الجزء الأخطر في ذلك هو التسبب في تسخين قاع البحار وتسخين الهواء للغلاف الجوي، الذي سيترتب عليه مخاطر كثيرة، متوقعا أن يحدث ذلك في المستقبل القريب.
https://sarabic.ae/20250515/دراسة-تحذر-الحر-الشديد-يهدد-الحوامل-وأطفالهن-بسبب-تغير-المناخ-1100566426.html
https://sarabic.ae/20250322/مدن-عالمية-تطفئ-أنوارها-اليوم-في-ساعة-الأرض-دعما-لحماية-المناخ-1098855566.html
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العالم العربي, تونس, أخبار تونس اليوم, أخبار المناخ في العالم, الأخبار
العالم العربي, تونس, أخبار تونس اليوم, أخبار المناخ في العالم, الأخبار

الجزر التونسية بصدد فقدان 20% من مساحتها

17:50 GMT 02.06.2025
© AP Photo / Hassene Dridiميناء بنزرت، تونس
ميناء بنزرت، تونس - سبوتنيك عربي, 1920, 02.06.2025
© AP Photo / Hassene Dridi
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كشف وزير البيئة التونسي، حبيب عبيد، اليوم الإثنين، عن خطر كبير يواجه الجزر التونسية خلال السنوات المقبلة.
ونقلت إذاعة "موزاييك" عن عبيد قوله إن تونس ستكشف خلال ندوة الأمم المتحدة المزمع عقدها الأسبوع المقبل في مدينة نيس الفرنسية، عن تشكيل تحالف جديد مع دول البحر الأبيض المتوسط لمواجهة خطر ارتفاع مستوى البحر.
جاء هذا الإعلان في ضوء دراسة حديثة أعدتها تونس بالتعاون مع البنك الدولي، والتي صنفت البلاد كأكثر دولة متوسطية عرضة لخطر ارتفاع منسوب مياه البحر.
امرأة تحمل مظلة للاحتماء من أشعة الشمس خلال يوم مشمس حار في مدريد، إسبانيا، 18 يوليو 2022. - سبوتنيك عربي, 1920, 15.05.2025
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وأوضح الوزير خلال كلمته في ندوة بعنوان "تونس في مواجهة الأزمة العالمية الثلاثية: من أجل دبلوماسية بيئية ومناخية فاعلة في خدمة التنمية"، أن حوالي 20% من مساحة 60 جزيرة تونسية مهددة بالاختفاء خلال السنوات المقبلة بسبب هذا الارتفاع.
وأشار عبيد إلى أن هذا التحالف سيمكن تونس من تبادل الخبرات الفنية مع الدول المتوسطية، وتعزيز التعاون بين الوزارات والهيئات المعنية لوضع حلول فعالة، فضلاً عن تعبئة التمويلات اللازمة لتنفيذ مشاريع تحد من مخاطر الفيضانات والانجراف الساحلي.
كما دعا الوزير الدبلوماسية التونسية إلى تكثيف جهودها خلال هذه التظاهرة العالمية لإطلاق تحذيرات عاجلة، وحث المجتمع الدولي على التحرك السريع لمواجهة تداعيات التغيرات المناخية التي تواجهها تونس رغم مساهمتها الضئيلة في أسبابها.
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وأكد أن الدبلوماسية البيئية والمناخية لم تعد مجرد خيار، بل أصبحت ضرورة حتمية في ظل التحديات المتزايدة الناجمة عن التغير المناخي، وتدهور التنوع البيولوجي، وتلوث الموارد الطبيعية، مما يتطلب تضافر الجهود الإقليمية والدولية لإيجاد حلول مستدامة.
وفي وقت سابق، حذر خبراء من مخاطر كبيرة على الحياة البيئية والاقتصادات العالمية، حال ارتفاع درجة حرارة الأرض بنسبة تتخطى 1.5 درجة بسبب ظاهرة الاحتباس الحراري.
جاء ذلك تعليقا على تقرير المنظمة العالمية للأرصاد الجوية، التي حذرت من أن متوسط درجات الحرارة على مستوى العالم سيرتفع ما بين 1.2 و1.9 درجة مئوية، مقارنةً بمتوسط ما قبل الثورة الصناعية.
وقال الخبير البيئي مجدي علام، لإذاعة "سبوتنيك"، أن ذلك سيؤدي إلى حدوث جفاف واحترار وقلة في الأمن الغذائي وتبخر للمياه وللعيون الكبريتية. وأوضح أن الجزء الأخطر في ذلك هو التسبب في تسخين قاع البحار وتسخين الهواء للغلاف الجوي، الذي سيترتب عليه مخاطر كثيرة، متوقعا أن يحدث ذلك في المستقبل القريب.
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