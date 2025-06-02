https://sarabic.ae/20250602/الجزر-التونسية-بصدد-فقدان-20-من-مساحتها-1101238213.html

الجزر التونسية بصدد فقدان 20% من مساحتها

الجزر التونسية بصدد فقدان 20% من مساحتها

سبوتنيك عربي

كشف وزير البيئة التونسي، حبيب عبيد، اليوم الإثنين، عن خطر كبير يواجه الجزر التونسية خلال السنوات المقبلة. 02.06.2025, سبوتنيك عربي

2025-06-02T17:50+0000

2025-06-02T17:50+0000

2025-06-02T17:50+0000

العالم العربي

تونس

أخبار تونس اليوم

أخبار المناخ في العالم

الأخبار

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/06/02/1101237692_0:71:1500:915_1920x0_80_0_0_5747dce7beb072bd8ed1e18bd3cd4d82.jpg

ونقلت إذاعة "موزاييك" عن عبيد قوله إن تونس ستكشف خلال ندوة الأمم المتحدة المزمع عقدها الأسبوع المقبل في مدينة نيس الفرنسية، عن تشكيل تحالف جديد مع دول البحر الأبيض المتوسط لمواجهة خطر ارتفاع مستوى البحر.جاء هذا الإعلان في ضوء دراسة حديثة أعدتها تونس بالتعاون مع البنك الدولي، والتي صنفت البلاد كأكثر دولة متوسطية عرضة لخطر ارتفاع منسوب مياه البحر.وأوضح الوزير خلال كلمته في ندوة بعنوان "تونس في مواجهة الأزمة العالمية الثلاثية: من أجل دبلوماسية بيئية ومناخية فاعلة في خدمة التنمية"، أن حوالي 20% من مساحة 60 جزيرة تونسية مهددة بالاختفاء خلال السنوات المقبلة بسبب هذا الارتفاع. وأشار عبيد إلى أن هذا التحالف سيمكن تونس من تبادل الخبرات الفنية مع الدول المتوسطية، وتعزيز التعاون بين الوزارات والهيئات المعنية لوضع حلول فعالة، فضلاً عن تعبئة التمويلات اللازمة لتنفيذ مشاريع تحد من مخاطر الفيضانات والانجراف الساحلي.كما دعا الوزير الدبلوماسية التونسية إلى تكثيف جهودها خلال هذه التظاهرة العالمية لإطلاق تحذيرات عاجلة، وحث المجتمع الدولي على التحرك السريع لمواجهة تداعيات التغيرات المناخية التي تواجهها تونس رغم مساهمتها الضئيلة في أسبابها.وأكد أن الدبلوماسية البيئية والمناخية لم تعد مجرد خيار، بل أصبحت ضرورة حتمية في ظل التحديات المتزايدة الناجمة عن التغير المناخي، وتدهور التنوع البيولوجي، وتلوث الموارد الطبيعية، مما يتطلب تضافر الجهود الإقليمية والدولية لإيجاد حلول مستدامة. وفي وقت سابق، حذر خبراء من مخاطر كبيرة على الحياة البيئية والاقتصادات العالمية، حال ارتفاع درجة حرارة الأرض بنسبة تتخطى 1.5 درجة بسبب ظاهرة الاحتباس الحراري.جاء ذلك تعليقا على تقرير المنظمة العالمية للأرصاد الجوية، التي حذرت من أن متوسط درجات الحرارة على مستوى العالم سيرتفع ما بين 1.2 و1.9 درجة مئوية، مقارنةً بمتوسط ما قبل الثورة الصناعية.وقال الخبير البيئي مجدي علام، لإذاعة "سبوتنيك"، أن ذلك سيؤدي إلى حدوث جفاف واحترار وقلة في الأمن الغذائي وتبخر للمياه وللعيون الكبريتية. وأوضح أن الجزء الأخطر في ذلك هو التسبب في تسخين قاع البحار وتسخين الهواء للغلاف الجوي، الذي سيترتب عليه مخاطر كثيرة، متوقعا أن يحدث ذلك في المستقبل القريب.

https://sarabic.ae/20250515/دراسة-تحذر-الحر-الشديد-يهدد-الحوامل-وأطفالهن-بسبب-تغير-المناخ-1100566426.html

https://sarabic.ae/20250322/مدن-عالمية-تطفئ-أنوارها-اليوم-في-ساعة-الأرض-دعما-لحماية-المناخ-1098855566.html

تونس

أخبار تونس اليوم

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

العالم العربي, تونس, أخبار تونس اليوم, أخبار المناخ في العالم, الأخبار